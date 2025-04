Analizza i dati delle serie temporali per identificare modelli ricorrenti, variazioni stagionali e cicli nascosti che influenzano le dinamiche aziendali. L'analisi spettrale aiuta a suddividere le serie temporali complesse in componenti di frequenza, rivelando le periodicità alla base. Questo metodo è particolarmente utile per settori come le telecomunicazioni e il retail, dove la comprensione dei cicli, come i modelli di traffico giornaliero o le tendenze stagionali degli acquisti, può migliorare la pianificazione delle risorse, ottimizzare gli sforzi di marketing e anticipare con precisione il comportamento dei clienti.