IBM SPSS Forecasting offre funzionalità avanzate grazie alle quali utenti principianti ed esperti possono creare previsioni affidabili utilizzando dati di serie temporali. Gli utenti meno esperti sono in grado di sviluppare previsioni sofisticate che integrano più variabili, mentre i più navigati possono utilizzare il software per validare i propri modelli.

Tra gli esempi di previsioni di serie temporali abbiamo la previsione del numero di personale richiesto quotidianamente per un call center o la previsione della domanda di un certo prodotto o servizio. Questo modulo è incluso in SPSS Professional Edition per gli ambienti on-premises e nel componente aggiuntivo "Forecasting and decision trees" per i piani di abbonamento.