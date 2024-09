Prevedi la presenza o l'assenza di un risultato caratteristico o binario in base ai valori di una serie di variabili predittori. È simile ad un modello di regressione lineare ma è indicato per i modelli in cui la variabile dipendente è dicotomica e in cui si presume che segua una distribuzione binomiale. I coefficienti stimati possono essere utilizzati per stimare i rapporti di probabilità per ciascuna delle variabili indipendenti nel modello.