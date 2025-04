IBM SPSS Statistics consente alle aziende di rimanere competitive in mercati globali dinamici, dove le mutevoli preferenze dei consumatori rendono fondamentale non solo attirare nuovi clienti, ma anche fidelizzarli migliorando al contempo l'esperienza del cliente. Utilizzando SPSS Statistics, settori come retail, e-commerce, telecomunicazioni, viaggi e formazione possono decodificare il comportamento dei consumatori, ricavarne il miglior insight e progettare il percorso del cliente. La nostra soluzione aiuta a promuovere il successo a lungo termine creando campagne mirate e offerte personalizzate per migliorare la soddisfazione generale del cliente.

Vediamo come le misure ripetute in GLM possono aiutare a valutare l'efficacia delle promozioni.