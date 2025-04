Utilizza la tabulazione incrociata per analizzare le relazioni tra le variabili e segmentare il mercato in categorie attuabili. Questa tecnica esplora l'interazione tra dati demografici e preferenze, individuando schemi e relazioni utili alla segmentazione, permettendo una comunicazione mirata e un’erogazione dei servizi più efficace. Settori come l'assistenza sanitaria, il retail e l'ospitalità possono beneficiare di questi insight per ottimizzare le offerte e le strategie di engagement.