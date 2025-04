Le organizzazioni sanitarie si affidano sempre più all'analytics dei dati per ricavare insight da set di dati medici complessi e in continua espansione. Questi insight migliorano l'assistenza ai pazienti e promuovono l'innovazione in campo medico. Con IBM SPSS Statistics, ospedali, cliniche e istituti di ricerca possono soddisfare le crescenti richieste di trattamenti medici personalizzati, gestione delle risorse fondamentali e prevenzione proattiva delle malattie. Gli enti di sanità pubblica possono monitorare l'andamento delle malattie e prevedere le epidemie utilizzando dati epidemiologici, mentre i ricercatori in campo medico e le aziende farmaceutiche possono accelerare la scoperta di farmaci e le sperimentazioni grazie ai dati clinici e alla biostatistica. Integrando diverse fonti di dati, come le cartelle cliniche, le richieste di rimborso assicurativo e la real-time analytics, è possibile ottenere una visione complessiva dello stato di salute dei pazienti.