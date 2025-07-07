Le supply chain globali stanno diventando sempre più complesse, dinamiche e ricche di dati. Le organizzazioni si stanno rivolgendo all'analytics avanzata per ottimizzare le operazioni, ridurre i costi e migliorare la reattività.

Con IBM SPSS Statistics, i professionisti della supply chain possono sfruttare la modellazione predittiva, le previsioni e l'analisi statistica per prendere decisioni basate sui dati in materia di procurement, inventario, logistica e pianificazione della domanda. Produttori, rivenditori e fornitori di servizi logistici possono integrare dati storici, input e variabili esterne per costruire supply chain resilienti e agili.

Applicando tecniche statistiche a diversi set di dati, come le prestazioni dei fornitori, le metriche di trasporto e la domanda di mercato, IBM SPSS Statistics consente ai team di anticipare le interruzioni, semplificare le operazioni e migliorare la pianificazione strategica.