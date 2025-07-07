Potenziare supply chain più intelligenti con IBM® SPSS Statistics

Navigare nella complessità con fiducia in un panorama di supply chain basate sui dati

Le supply chain globali stanno diventando sempre più complesse, dinamiche e ricche di dati. Le organizzazioni si stanno rivolgendo all'analytics avanzata per ottimizzare le operazioni, ridurre i costi e migliorare la reattività.

Con IBM SPSS Statistics, i professionisti della supply chain possono sfruttare la modellazione predittiva, le previsioni e l'analisi statistica per prendere decisioni basate sui dati in materia di procurement, inventario, logistica e pianificazione della domanda. Produttori, rivenditori e fornitori di servizi logistici possono integrare dati storici, input e variabili esterne per costruire supply chain resilienti e agili.

Applicando tecniche statistiche a diversi set di dati, come le prestazioni dei fornitori, le metriche di trasporto e la domanda di mercato, IBM SPSS Statistics consente ai team di anticipare le interruzioni, semplificare le operazioni e migliorare la pianificazione strategica.

Benefici Migliore precisione delle previsioni 

IBM SPSS Statistics consente alle organizzazioni di creare solidi modelli di previsione della domanda utilizzando tecniche di analisi delle serie temporali e regressione. Incorporando stagionalità, tendenze e fattori esterni, le aziende possono ridurre gli errori di previsione e allineare la produzione e l'inventario alla domanda effettiva. 

 Inventario ottimizzato e allocazione delle risorse

Utilizzando procedure statistiche come alberi decisionali e cluster, i team della supply chain possono segmentare l'inventario, identificare gli articoli che si muovono più lentamente e ottimizzare i livelli delle scorte tra le sedi, contribuendo a ridurre i costi di trasporto e a migliorare i livelli di servizio. 

 Gestione proattiva dei rischi e delle interruzioni

IBM SPSS Statistics supporta la modellazione degli scenari e l'analisi dei rischi per aiutare le organizzazioni ad anticipare potenziali interruzioni, come ritardi dei fornitori o picchi della domanda, e sviluppare piani di emergenza. Tecniche come la regressione logistica e la simulazione Monte Carlo forniscono insight sulle probabilità e sull'impatto del rischio. 

 Scopri di più su IBM SPSS Advanced Statistics

Applicazione

Previsione della domanda Valutazione delle prestazioni dei fornitori Ottimizzazione dell'inventario Pianificazione dei trasporti e della logistica
