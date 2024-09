Il software IBM SPSS Complex Samples può calcolare le statistiche e gli errori standard da progetti campione complessi integrando i progetti nell’analisi dell’indagine. Questa soluzione ti aiuta a produrre un quadro più accurato consentendo alle valutazioni delle sottopopolazioni di considerare altre sottopopolazioni.

SPSS Complex Samples offre strumenti di pianificazione quali il campionamento stratificato, in cluster e multistadio. È progettato per aiutarti a raggiungere stime puntuali corrette, prevedere esiti numerici e categoriali da campioni casuali non semplici e tenere in conto fino a tre stadi quando si analizzano i dati da un progetto multistadio. Questo modulo è incluso nel pacchetto SPSS Premium ed è disponibile a un costo aggiuntivo per i pacchetti Base, Standard e Professional.