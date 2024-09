IBM® SPSS® Statistics Professional Edition include tutte le funzionalità della Standard Edition oltre a procedure statistiche avanzate relative alla qualità dei dati, alle previsioni, alla classificazione e alle informazioni sui dati categoriali.

Sia i principianti che gli utenti esperti possono usare funzioni avanzate per sviluppare previsioni affidabili sfruttando dati di serie temporali. Sfrutta la classificazione e gli alberi decisionali per identificare gruppi e relazioni e prevedere risultati. Scopri i modelli di dati mancanti e inserisci valori mancanti usando SPSS Missing Values per giungere a conclusioni più affidabili. Visualizza ed esplora le relazioni e prevedi i valori delle variabili categoriali usando SPSS Categories.