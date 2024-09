Il modulo IBM SPSS Conjoint fornisce analisi congiunte per aiutare a comprendere meglio le preferenze dei consumatori, i trade-off e la sensibilità dei prezzi. Consente di scoprire maggiori informazioni sul modo in cui i clienti confrontano i prodotti nel marketplace, e misurare il modo in cui gli attributi dei singoli prodotti influenzano il comportamento dei consumatori. Le informazioni ti aiutano a progettare, determinare il prezzo e portare sul mercato prodotti e servizi adattati alle esigenze dei tuoi cliente.

Questo modulo è incluso nell'edizione SPSS Premium per le versioni on-premise e nel componente aggiuntivo "Complex Testing and Sampling" per i piani di abbonamento.