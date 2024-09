Il modulo IBM SPSS Bootstrapping rende più semplice il bootstrap, una tecnica per testare la stabilità dei modelli.Stima la distribuzione di campionamento di uno stimatore ricampionando con la sostituzione del campione originale.Stima gli errori standard e gli intervalli di affidabilità di un parametro di popolazione come la media, la mediana, la proporzione, il rapporto di probabilità, il coefficiente di correlazione, il coefficiente di regressione e altri.Controlla il numero di campioni di bootstrap, imposta un valore di generazione per numeri casuale e indica se è appropriato un metodo semplice o stratificato.

Questo modulo è incluso nell'edizione SPSS Statistics Base per i piani on premise e per i piani di abbonamento.