Analizza il successo delle tue tattiche di marketing in autonomia.L’interfaccia utente intuitiva ti guida in tutto il processo, consentendoti di classificare i clienti in pochi passaggi.Utilizza la procedura guidata di assegnazione del punteggio per creare modelli per assegnare un punteggio ai tuoi dati.Dopo l'esecuzione di un’analisi, l’intuitivo output con codici colore è pronto per l’esportazione in Microsoft Excel.