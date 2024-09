IBM SPSS Categories consente di visualizzare ed esplorare le relazioni tra i dati e di prevedere i risultati in base ai risultati ottenuti.Utilizza procedure di regressione categorica per prevedere i valori di una variabile di risultato nominale, ordinale o numerica da una combinazione di variabili predittive di categoria numeriche ordinate o non ordinate.Il software presenta tecniche avanzate come l'analisi predittiva, l'apprendimento statistico, la mappatura percettiva e il dimensionamento delle preferenze.

Questo modulo è incluso nell'edizione professionale di SPSS Statistics per i piani on-premises e nel componente aggiuntivo "Complex sampling and testing" per i piani di abbonamento.