IBM Aspera è una soluzione software progettata per spostare file e set di dati di grandi dimensioni su grandi distanze alla massima velocità, indipendentemente dalle dimensioni del file, dalla distanza di trasferimento o dalle condizioni della rete.

A differenza dei tradizionali protocolli di trasferimento file (FTP) e dell'Hypertext Transfer Protocol (HTTP), IBM Aspera utilizza una tecnologia brevettata denominata FASP (Fast, Adaptive, and Secure Protocol). Questo protocollo utilizza l'infrastruttura di rete esistente per raggiungere velocità di trasferimento ottimali, riducendo drasticamente il tempo necessario per trasferire file di grandi dimensioni.

Per accedere facilmente alle funzionalità di IBM Aspera, segui il modello del piano di acquisto online di IBM Aspera. Per maggiori informazioni sull'acquisto delle funzionalità di tuo interesse, ti consigliamo di consultare i nostri piani tariffari o di contattare un rappresentante commerciale.