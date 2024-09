Il piano di abbonamento a pagamento di SPSS Statistics può essere utilizzato offline, ma richiede all'utente di autenticare la propria licenza almeno una volta ogni due settimane. Dopo 14 giorni di accessi offline, l'applicazione smetterà di funzionare finché non viene stabilita una connessione Internet e non si accede con l'IBMid. Per questo passaggio è necessaria una connessione Internet funzionante. Ti consigliamo di scaricare l'abbonamento di prova gratuito per verificare la compatibilità prima di effettuare l'acquisto.