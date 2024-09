IBM SPSS Exact Tests ti consente di analizzare occorrenze rare in database di grandi dimensioni o di lavorare con piccoli campioni.Con più di 30 test esatti, puoi analizzare i tuoi dati laddove i test tradizionali non riescono, ad esempio se hai un numero ridotto di variabili di caso con percentuale elevata di risposte in una categoria o devi suddividere i tuoi dati in sottoinsiemi dettagliati.Il modulo SPSS Exact Tests funziona sulle piattaforme Windows, Mac e Linux ed è disponibile come software solo client oppure come installazione client/server.Questo modulo è incluso nell'edizione SPSS Premium per ambienti on-premise e nel componente aggiuntivo "Complex sampling and testing" per i piani di abbonamento.