IBM SPSS Amos è un potente software di modellazione delle equazioni strutturali (SEM, Structural Equation Modeling) che supporta le ricerche applicative e teoriche ampliando i metodi di analisi multivariata standard, tra cui la regressione, l'analisi dei fattori, la correlazione e l'analisi della varianza. Sviluppa modelli attitudinali e comportamentali che descrivano le relazioni complesse in modo più accurato rispetto alle tecniche di statistica multivariata standard, utilizzando l'interfaccia utente grafica e intuitiva o quella programmatica. Amos è incluso nell'edizione Premium di SPSS Statistics (ad eccezione della Campus Edition, dove viene venduto separatamente). Puoi anche acquistare Amos come parte delle edizioni Base, Standard e Professional di SPSS Statistics, oppure separatamente come applicazione stand-alone. Solo per Windows.