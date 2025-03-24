Che cos'è ISO 20000?

L'ITSM è la pratica di fornire servizi IT che consentono a un'organizzazione di soddisfare le esigenze dei propri utenti (dipendenti e clienti) e raggiungere i propri obiettivi aziendali. La norma ISO 20000 delinea requisiti, best practice, benchmark e linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'implementazione, la manutenzione e il miglioramento continuo di un sistema di gestione dei servizi (SMS).

Pubblicata per la prima volta nel 2004, la ISO 20000 è stata modificata nel 2011 e di nuovo nel 2018; l'ultima revisione, la più recente, è denominata ISO 20000:2018.

La ISO 20000 ha guadagnato popolarità negli ultimi anni tra i fornitori di servizi IT e le organizzazioni di ogni settore che si impegnano a migliorare continuamente le prestazioni ITSM complessive, ridurre i rischi e migliorare la qualità dei servizi incorporando una maggiore efficienza e produttività nei loro processi di gestione dei servizi.