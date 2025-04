Che cos'è ISO 20000?

ISO 20000 e ITIL sono simili in quanto fonti principali di best practice per i sistemi di gestione dei servizi IT. Sia lo standard internazionale che ITIL coprono il ciclo di vita di un SMS. Sono spesso usati insieme nella pianificazione, implementazione, manutenzione e miglioramento continuo di tali sistemi.

Mentre la norma ISO 20000 fornisce una metodologia generica per le best practice ITSM, ITIL descrive in dettaglio le pratiche specifiche che dovrebbero essere utilizzate per raggiungere gli obiettivi delineati nella metodologia ISO 20000. Sebbene la norma ISO 20000 sia stata sviluppata tenendo conto del framework ITIL, può essere utilizzata anche con altri framework di gestione dei servizi IT, come il framework COBIT o il Microsoft Operations Framework.