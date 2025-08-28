Apa itu rekayasa observabilitas?

Observabilitas adalah kemampuan untuk memahami keadaan internal atau kondisi sistem yang kompleks hanya berdasarkan pengetahuan tentang output eksternalnya, khususnya telemetrinya.

Dalam sistem yang dapat diamati, tim TI dapat lebih mudah memantau dan menganalisis kinerja sistem. Sebagai contoh, mereka bisa melihat dengan tepat bagaimana data mengalir di seluruh tumpukan teknologi organisasi, termasuk aplikasi, pusat data on premises, dan lingkungan cloud, serta di mana saja hambatannya. Insight ini membantu tim mengidentifikasi dan memulihkan masalah dengan lebih cepat, dan secara umum menciptakan sistem yang lebih kuat dan tangguh.

Pada intinya, observabilitas menyangkut mengubah data mentah menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Namun, tidak seperti pendekatan pemantauan tradisional (yang berfokus pada metrik yang telah ditentukan dan pemecahan masalah reaktif), observabilitas mengambil pendekatan proaktif.

Alat observabilitas mengandalkan pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk melakukan analisis yang lebih dalam dan mempercepat penyelesaian masalah. Mereka mengumpulkan telemetri dan data lainnya dari berbagai komponen jaringan (di antaranya kontainer, pod, dan layanan mikro) untuk memberikan tim pengembangan gambaran holistik tentang kesehatan dan kinerja komponen, serta gambaran sistem yang lebih besar di mana mereka merupakan bagian darinya.

Telemetri mencakup “tiga pilar” observabilitas: log, metrik, dan jejak.

Log adalah catatan terperinci tentang apa yang terjadi dalam jaringan dan sistem perangkat lunak. Log memberikan informasi terperinci tentang apa, kapan, dan di mana hal tersebut terjadi di lingkungan.

Metrik adalah penilaian numerik kinerja sistem dan penggunaan sumber daya. Metrik memberikan gambaran umum tingkat tinggi tentang kesehatan sistem dengan menangkap jenis data tertentu dan indikator kinerja utama (KPI), seperti latensi, kehilangan paket, ketersediaan bandwidth, dan penggunaan CPU perangkat.

Jejak adalah catatan menyeluruh dari setiap perjalanan permintaan pengguna melalui jaringan. Jejak memberikan insight tentang jalur dan perilaku paket data saat melintasi berbagai perangkat dan sistem yang kompleks, sehingga sangat penting untuk memahami lingkungan terdistribusi.

Tidak seperti alat pemantauan, platform observabilitas menggunakan telemetri secara proaktif. Tim DevOps dan insinyur keandalan situs (SRE) menggunakan alat observabilitas untuk menghubungkan telemetri secara real-time dan mendapatkan tampilan kesehatan sistem yang lengkap dan sesuai konteks. Semua fitur ini memungkinkan tim untuk lebih memahami setiap elemen sistem dan bagaimana elemen yang berbeda berkaitan satu sama lain.

Dengan memberikan pandangan komprehensif tentang lingkungan TI, berikut dependensinya, solusi observabilitas dapat menunjukkan kepada tim "apa", "di mana", dan "mengapa" dari setiap peristiwa sistem, dan bagaimana peristiwa tersebut dapat memengaruhi kinerja seluruh lingkungan. Mereka juga dapat secara otomatis menemukan sumber telemetri baru yang mungkin muncul dalam sistem (misalnya, panggilan antarmuka pemrograman aplikasi (API) baru ke aplikasi perangkat lunak).

Fitur telemetri dan korelasi data sering menentukan bagaimana insinyur perangkat lunak dan tim DevOps menerapkan instrumentasi aplikasi, proses debug, dan penyelesaian masalah. Alat ini memberdayakan tim TI untuk mendeteksi dan mengatasi masalah sebelum meningkat, membantu memastikan konektivitas yang lancar, waktu henti minimal, dan pengalaman pengguna yang dioptimalkan.

Namun, mereka juga memberikan masukan yang dapat digabungkan oleh pengembang ke dalam praktik observabilitas masa depan, yang menjadikannya pula sebagai bagian integral dari rekayasa observabilitas.