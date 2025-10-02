Apa itu gateway federasi?

Dalam federasi gateway, bidang kontrol pusat menangani manajemen, pemantauan, dan tata kelola tetapi umumnya tidak dapat diakses oleh klien. Konsumen API berinteraksi langsung dengan gateway yang membentuk sistem federasi (menanyakan titik akhir yang bertanggung jawab untuk layanan yang relevan) tetapi tidak menanyakan bidang kontrol itu sendiri. Pesawat menerima metadata dan log hanya setelah panggilan API telah terjadi.

Meskipun pendekatan ini dapat memperkenalkan beberapa kompleksitas operasional, pendekatan ini juga mempromosikan independensi. Sebagai contoh, ini membantu memungkinkan tim platform untuk mengonfigurasi gateway dan layanan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka, memilih protokol mereka sendiri dan menerapkan peluncuran sendiri. Arsitektur federasi juga lebih tangguh terhadap kesalahan konfigurasi dan pelanggaran keamanan karena kesalahan diisolasi ke gateway tempat asalnya dan tidak mungkin menyebar ke gateway lain di jaringan.

Sementara itu, dalam federasi GraphQL, skema dari beberapa layanan independen (subgraf) digabungkan menjadi satu skema supergraf terpadu. Gateway tunggal, atau router, menyajikan satu titik masuk untuk kueri klien, memberikan pengalaman API terpadu.

Router secara cerdas membagi kueri menjadi sub-permintaan yang lebih kecil, mengambil informasi yang relevan dari beberapa subgraf dan menyusunnya menjadi respons yang kohesif untuk klien.

Bayangkan platform perawatan kesehatan dengan layanan terpisah untuk:

Penjadwalan dan pelacakan kunjungan mendatang Penagihan: Menangani faktur dan pemberitahuan penagihan

Alih-alih meminta masing-masing titik akhir ini dengan panggilan API terpisah, federasi GraphQL menyajikan antarmuka terpadu yang memungkinkan klien - dalam hal ini, aplikasi atau dasbor yang melayani dokter atau pasien - untuk mengakses riwayat medis pasien, mengidentifikasi janji temu berikutnya, dan menentukan saldo terutangnya dengan satu panggilan API, daripada melalui tiga permintaan terpisah.

Federasi GraphQL menyediakan cara untuk membangun API GraphQL yang dapat diskalakan di lingkungan terdistribusi. Kerangka kerja ini memungkinkan pengembangan dan penerapan layanan secara independen sambil menyediakan frontend terpadu untuk permintaan klien. Namun, federasi GraphQL rentan terhadap tantangan biaya dan kompleksitas, kerentanan keamanan, kemacetan, dan redundansi.

Diperkenalkan pada tahun 2019, federasi Apollo adalah salah satu implementasi federasi GraphQL yang menggunakan arahan khusus (seperti @key atau @extends) dalam bahasa definisi skema GraphQL untuk mendefinisikan hubungan antara berbagai jenis di seluruh subgraf.

Meskipun Apollo adalah solusi umum, itu bukan satu-satunya opsi federasi GraphQL yang tersedia. Alternatif yang umum termasuk Hive, Mesh, Indigo dan WunderGraph Cosmo, yang masing-masing menawarkan berbagai tingkat penyesuaian.

Meskipun kurang dari 5% perusahaan telah menggabungkan sistem GraphQL pada tahun 2024, angka tersebut diperkirakan akan mencapai 30% pada tahun 2027, menurut perusahaan riset Gartner. Penyedia cloud utama seperti Amazon Web Services (AWS) dan Microsoft Azure, serta repositori kode seperti GitHub, juga mendukung GraphQL API dengan alat pengamatan dan validasi bawaan.

Federasi GraphQL memiliki beberapa keunggulan berbeda, terutama dalam kemampuannya untuk merampingkan akses API untuk klien. Tim dapat mempertahankan tingkat kemandirian tertentu dengan menerapkan, mengelola, dan menskalakan subgraf mereka sendiri.

Tetapi sebagai kerangka kerja terpusat, federasi GraphQL lebih rentan terhadap penyimpangan keamanan, masalah kemacetan, dan inefisiensi kinerja. Ini juga terikat pada skema GraphQL, sedangkan federasi API gateway kompatibel dengan beberapa protokol.

Dalam mengembangkan strategi API, organisasi memutuskan apakah akan mengadopsi kerangka kerja GraphQL API atau menggunakan gaya arsitektur lain, seperti REST, untuk API mereka.

Pada akhirnya, organisasi dapat memilih untuk menggabungkan federasi GraphQL dan gaya arsitektur lainnya ke dalam sistem mereka, dengan masing-masing bertanggung jawab untuk menangani fungsi yang berbeda. Dalam satu konfigurasi umum, suatu perusahaan menggunakan GraphQL secara internal (dengan batasan ketat untuk mengurangi masalah keamanan, biaya atau kompleksitas) dan menggunakan gaya arsitektur yang berbeda seperti REST (yang dapat memberikan tingkat kontrol yang lebih dalam dan adopsi yang lebih mudah) untuk API eksternal. Dalam skenario ini, API gateway federasi juga dapat digunakan untuk menyatukan gaya arsitektur yang berbeda ini melalui bidang kontrol pusat.