Apa itu optimasi proses?

Optimasi proses adalah tindakan meningkatkan proses bisnis dengan metode dan teknologi terstruktur — termasuk otomatisasi dan AI — untuk menghilangkan inefisiensi, meningkatkan kualitas, dan mendorong nilai bisnis.

Optimasi proses membantu organisasi meningkatkan manajemen proyek dan merampingkan operasi mereka, menghindari kemacetan, dan menghasilkan peningkatan berkelanjutan di berbagai proses yang ada. Bagi banyak organisasi, ini adalah batu pijakan dari inisiatif transformasi digital mereka, karena menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan kinerja dan mengotomatiskan proses.

Sebagian besar organisasi modern memiliki berbagai proses saat ini yang akan mendapat manfaat dari pengoptimalan langkah demi langkah, termasuk operasi keuangan, layanan pelanggan, dan orientasi karyawan. Optimasi proses sangat penting mengingat digitalisasi banyak layanan - di mana tindakan dilakukan pada aplikasi dan situs web.

Optimasi proses adalah komponen kunci dari optimasi proses bisnis (BPO), yang melibatkan analisis dan peningkatan proses bisnis yang ada. Dan BPO adalah komponen manajemen proses bisnis (BPM), strategi holistik dari pengelolaan proses. Hal ini mirip dengan peningkatan proses bisnis karena mendorong efisiensi operasional yang lebih besar.

BPO adalah subdisiplin dalam manajemen proses bisnis (BPM), pendekatan manajemen yang mencari pemahaman dan kontrol dari semua proses bisnis organisasi yang dapat diulang untuk menghasilkan efisiensi. Praktisi BPI menggunakan metodologi peningkatan proses yang populer, seperti DMAIC, Lean, Six Sigma, dan metode Kaizen.