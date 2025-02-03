Prinsip, alat, dan metodologi lean yang tangkas mengubah bisnis Anda menjadi mesin inovasi dengan memangkas pemborosan dan memaksimalkan nilai.
Setiap bisnis harus mengimbangi, dan kemudian mempercepat melewati persaingannya. Untuk melakukan itu, tim Anda harus lebih produktif untuk menyelesaikan tugas dengan kecepatan yang lebih cepat. Tetapi bagaimana Anda meningkatkan produktivitas?
Kunci untuk meningkatkan produktivitas Anda adalah mengadopsi proses lean yang tangkas. Ada banyak hype seputar inovasi ramping tangkas. Hal ini terjadi karena tim-tim modern memanfaatkan pendekatan tersebut untuk meningkatkan kenyamanan dalam bekerja, menjaga kepuasan pelanggan, serta mempercepat penyelesaian tugas dibandingkan proses tradisional.
Organisasi mengadopsi lean yang tangkas untuk mengurangi sejumlah pemborosan yang timbul akibat penerapan metodologi Tangkas dalam skala besar. Tim yang menggunakan lean yang tangkas melaporkan lebih banyak kepuasan dalam pekerjaan mereka dan pengiriman nilai yang lebih cepat—dan lebih efisien—kepada pelanggan.
Ramping-tangkas adalah seperangkat prinsip dan praktik yang meminimalkan pemborosan (ramping) dan memaksimalkan nilai (tangkas). Ramping-tangkas membantu tim menghasilkan hasil lebih cepat dengan mengurangi jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan (WIP) dan mengelola aliran kerja untuk meningkatkan fokus, mengurangi pergantian konteks, dan menghilangkan pemborosan: tugas yang sia-sia, waktu, dan uang.
Tim yang tangkas didorong untuk mengelola alur dengan menciptakan tim lintas fungsi yang bekerja sama untuk menyelesaikan satu iterasi dalam satu waktu. Ketika Anda menyatukan keduanya, "Ramping dan tangkas", Anda menerapkan metodologi tangkas sekaligus mengenali nilai dan praktik ramping. Metodologi Tangkas berupaya meningkatkan produk itu sendiri; ramping berupaya meningkatkan proses yang menghasilkan produk.
Awalnya ditujukan untuk manufaktur, lean kemudian diakui sesuai dan berlaku untuk pengembangan perangkat lunak. Saat menggunakan lean, fokusnya adalah meminimalkan pemborosan sekaligus memaksimalkan nilai pelanggan.
Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, manajemen perangkat lunak lean menghapus hal-hal yang tidak perlu seperti bug, fitur berlebih, atau revisi yang tidak penting. Di sisi lain, metodologi tangkas mendorong kemampuan beradaptasi dan kerja sama saat kondisi berubah-ubah.
Pada tahun 2001, 17 pengembang terkemuka yang disebut "anarkis organisasi" mengadakan pertemuan di Snowbird, Utah; di antara mereka adalah Jeff Sutherland, pencipta "the Scrum." Kelompok ini termasuk pendukung banyak pendekatan kompetitif, seperti pengembangan perangkat lunak adaptif (ASD), pemrograman ekstrem (XP), metode pengembangan sistem dinamis (DSDM) dan pengembangan berbasis fitur (FDD). Pendekatan ini dikenal sebagai "kerangka kerja ringan" karena melibatkan cara yang lebih sederhana dan lebih sedikit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang berubah dengan cepat.
Kelompok ini kemudian menentukan nama untuk gerakan mereka: "Tangkas". Kelompok ini mengembangkan 12 prinsip operasi, yang mereka sebut "Prinsip di Balik Manifesto Tangkas."
Ketika metode tangkas berkembang, para peneliti MIT mempelajari metode di balik sistem manufaktur Jepang, termasuk sistem produksi Toyota. Mereka menciptakan istilah "Lean" karena menggambarkan metodologi/prinsip lean untuk meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan limbah melalui pengurangan alur kerja yang merusak, kelebihan beban, dan tidak merata. Para pendukung lean lebih berfokus pada kolaborasi pelanggan, tetapi pada akhirnya, implementasi lean tangkas muncul sebagai aplikasi prinsip dan nilai lean tangkas yang valid.
Alih-alih memberikan perangkat lunak dalam batch besar, tim tangkas berupaya mengantarkan perangkat lunak yang berfungsi secepat mungkin dengan menggunakan pendekatan iteratif. Tim yang mempraktikkan metodologi tangkas menggunakan penerapan kode secara berkala untuk mendapatkan umpan balik pelanggan dengan cepat dan menggunakannya untuk memengaruhi pekerjaan mereka selanjutnya. Hal ini berarti tim dapat menerapkan perubahan yang diperlukan bahkan pada tahap akhir proses pengembangan. Prinsip pengembangan berulang ini selaras dengan prinsip ramping untuk menunda komitmen dan memberikan hasil dengan cepat.
Lean membantu meningkatkan fokus dan mengurangi pengalihan konteks dengan mengelola aliran untuk membatasi WIP dan pengiriman dengan cepat. Anggota tim tangkas mengelola alur kerja sebagai tim lintas fungsi untuk menyelesaikan satu pengulangan dalam satu waktu. Pendekatan ini memungkinkan para praktisi lean untuk bertindak lebih tangkas dalam merumuskan keputusan, didukung oleh data yang terkini serta paling relevan.
Loop masukan pendek juga membantu tim mengerjakan persyaratan bisnis yang diperbarui. Kerjasama harian antara pengembang dan pemangku kepentingan bisnis memungkinkan anggota tim untuk menghilangkan hal-hal yang tidak memberikan nilai kepada pelanggan sambil memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan perusahaan.
Setiap bisnis ingin memenuhi tenggat waktu secepat mungkin. Ramping-tangkas adalah proses adaptif yang menggunakan pendekatan bertahap untuk menyelesaikan pekerjaan secara bertahap, satu tahap demi satu. Hal ini sangat penting bagi Scaled Agile Framework (SAFe). Tim pengembangan produk menggunakan SAFe untuk meningkatkan produktivitas, waktu pemasaran, keterlibatan karyawan, dan kualitas solusi akhir.
Ada 10 prinsip dasar utama yang membantu dalam manajemen perusahaan yang efektif:
Perspektif ekonomi dapat diwujudkan melalui praktik pengiriman produk secara lebih dini dan berulang, sehingga nilai dapat diberikan lebih cepat. Untuk melakukannya, terapkan kerangka kerja ini:
Pahami tujuan sistem ini, yang menawarkan pendekatan holistik dalam mengembangkan solusi untuk masalah dengan mengintegrasikan semua aspek sistem serta merancang, mengimplementasikan, mengembangkan, dan memelihara sistem tersebut.
Aspek utama sistem meliputi:
Prinsip lean tangkas memberikan ruang untuk opsi desain di masa depan. Pilihan desain akan menyatu dan terbuka berdasarkan situasi dan mengarah pada hasil ekonomi yang optimal.
Kurangi risiko dengan memungkinkan pelanggan untuk melihat pembaruan bertahap. Pembangunan bertahap memungkinkan siklus pembelajaran yang cepat. Gunakan titik integrasi ini untuk sistem yang kompleks guna memeriksa setiap sistem dan memastikan bahwa mereka memenuhi tanggung jawabnya.
Prinsip ramping-tangkas memecah metode tradisional dalam desain berbasis set. Peningkatan ini membangun siklus pembelajaran terpadu dengan cepat. Oleh karena itu, setiap tahap melibatkan tonggak pencapaian yang mencakup seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) mulai dari persyaratan pengujian dan menciptakan peningkatan nilai.
Memvisualisasikan WIP memungkinkannya dibatasi dengan menurunkan ukuran batch dan mengelola panjang antrian. Untuk mencapai aliran berkelanjutan dan memindahkan fitur sistem baru dengan cepat, ikuti ketiga metode berikut:
Prinsip-prinsip ritme aliran:
Pedoman ini disarankan oleh prinsip-prinsip ramping tangkas untuk memotivasi pekerja terampil:
Mendistribusikan proses pengambilan keputusan untuk mengurangi keterlambatan dan meningkatkan aliran pengembangan untuk lebih memungkinkan masukan yang lebih cepat dengan solusi inovatif.
Membangun organisasi berbasis nilai baru dengan langkah-langkah ini:
Menata ulang berdasarkan nilai.
Banyak organisasi gagal menerapkan praktik terbaik tangkas karena tim yang bekerja dalam silo tidak melihat pekerjaan tim lain, sehingga dana justru mengalir ke tugas yang tidak strategis atau berulang. Jika perusahaan tidak memiliki transparansi biaya, pengeluaran akibat cacat produksi akan tersembunyi di tiap tim—akibatnya, dana untuk pekerjaan baru berkurang dan penyimpangan anggaran justru makin besar.
Tim-tim terus menggunakan berbagai macam tool dan masih kesulitan karena tidak ada sumber kebenaran tunggal yang menggabungkan data pada level tim, program, portofolio, dan perusahaan. Ketergantungan pada integrasi manual dengan proses perencanaan keuangan secara signifikan memperlambat alur kerja dan menghalangi penerapan model aliran nilai yang autentik, termasuk kemampuan membuat keputusan pendanaan secara dinamis.
IBM® Targetprocess adalah solusi manajemen tangkas perusahaan terkemuka yang memungkinkan organisasi untuk secara cepat mengukur dan mengadopsi praktik-praktik tangkas dan mempercepat kelincahan bisnis. Targetprocess menjembatani strategi dan pelaksanaannya, serta menjadi satu-satunya solusi yang bisa terhubung langsung dengan platform manajemen keuangan IBM® Apptio yang merupakan pemimpin industri. Dengan integrasi ini, perusahaan bisa memantau seluruh ROI dari inisiatif inovasinya dan mengambil keputusan investasi teknologi yang lebih tepat.
Temukan bagaimana IBM® Targetprocess membantu Anda mengelola pekerjaan, sumber daya, dan portofolio secara dinamis sembari memberikan keselarasan berkelanjutan dengan strategi bisnis.