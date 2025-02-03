Prinsip, alat, dan metodologi lean yang tangkas mengubah bisnis Anda menjadi mesin inovasi dengan memangkas pemborosan dan memaksimalkan nilai.

Setiap bisnis harus mengimbangi, dan kemudian mempercepat melewati persaingannya. Untuk melakukan itu, tim Anda harus lebih produktif untuk menyelesaikan tugas dengan kecepatan yang lebih cepat. Tetapi bagaimana Anda meningkatkan produktivitas?

Kunci untuk meningkatkan produktivitas Anda adalah mengadopsi proses lean yang tangkas. Ada banyak hype seputar inovasi ramping tangkas. Hal ini terjadi karena tim-tim modern memanfaatkan pendekatan tersebut untuk meningkatkan kenyamanan dalam bekerja, menjaga kepuasan pelanggan, serta mempercepat penyelesaian tugas dibandingkan proses tradisional.

Organisasi mengadopsi lean yang tangkas untuk mengurangi sejumlah pemborosan yang timbul akibat penerapan metodologi Tangkas dalam skala besar. Tim yang menggunakan lean yang tangkas melaporkan lebih banyak kepuasan dalam pekerjaan mereka dan pengiriman nilai yang lebih cepat—dan lebih efisien—kepada pelanggan.