Pemodelan proses adalah langkah pertama menuju kesuksesan Lean Six Sigma

Lean Six Sigma adalah kombinasi dari dua metode perbaikan proses: Lean dan Six Sigma. Ini dirancang untuk mengurangi biaya organisasi dengan menghilangkan limbah, atau “muda,” dari suatu proses melalui peningkatan proses bisnis yang berkelanjutan. Dengan menghilangkan limbah dan mengurangi variasi proses, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi secara keseluruhan.
Organisasi sering menerapkan Lean Six Sigma untuk meningkatkan proses bisnis, berjalan lebih efisien dan mengurangi biaya. Menguasai proses dapat menertibkan kekacauan.
Metode Lean Six Sigma meminta organisasi untuk mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan dan mengendalikan (DMAIC), meletakkan dasar bagi proyek perbaikan proses Lean Six Sigma yang sukses.
Langkah pertama, “mendefinisikan”, melibatkan pemahaman proses secara menyeluruh. Untuk melakukan itu, sebuah organisasi harus memodelkan proses persis seperti yang ada saat ini. Ini bukan latihan mencari kondisi masa depan atau daftar keinginan. Mendokumentasikan keadaan saat ini membantu semua anggota tim bekerja sama untuk menentukan pemahaman umum tentang proses dari awal hingga akhir. Setelah proses saat ini ditangkap, organisasi dapat secara efektif memperbaikinya dengan mengikuti langkah-langkah DMAIC lainnya.
Pemodelan proses membantu dengan:
Alat diagram dasar membantu menentukan proses bisnis awal dan memberikan jalur yang baik untuk menghilangkan proses dari catatan tempel dan menjadi format digital. Namun, jika kolaborasi di seluruh perusahaan dan manajemen perubahan real-time penting, alat pemodelan proses khusus mungkin menjadi pilihan yang lebih baik.
Alat pembuatan diagram dasar tidak memiliki banyak kemampuan yang mengarah ke tingkat berikutnya dari peningkatan proses sejati. Alat diagram sederhana seringkali tidak menyertakan kemampuan untuk menambahkan data ke aktivitas seperti peran; waktu; biaya; dan informasi tentang pemasok, input, proses, output, dan pelanggan (SIPOC), yang mengubah peta proses statis menjadi model proses yang dinamis dan kaya data yang memungkinkan peningkatan berkelanjutan. Dengan beralih ke perangkat lunak pemodelan proses khusus seperti IBM Blueworks Live, organisasi dapat input data untuk mengubah peta proses menjadi model proses sambil menerapkan kontrol versi, menjaga tim tetap sinkron dan menstandarisasi solusi pemodelan proses yang efektif di seluruh organisasi.
