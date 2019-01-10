Pemodelan proses adalah langkah pertama menuju kesuksesan Lean Six Sigma

Organisasi sering menerapkan Lean Six Sigma untuk meningkatkan proses bisnis, berjalan lebih efisien dan mengurangi biaya. Menguasai proses dapat menertibkan kekacauan.

Metode Lean Six Sigma meminta organisasi untuk mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan dan mengendalikan (DMAIC), meletakkan dasar bagi proyek perbaikan proses Lean Six Sigma yang sukses.

Langkah pertama, “mendefinisikan”, melibatkan pemahaman proses secara menyeluruh. Untuk melakukan itu, sebuah organisasi harus memodelkan proses persis seperti yang ada saat ini. Ini bukan latihan mencari kondisi masa depan atau daftar keinginan. Mendokumentasikan keadaan saat ini membantu semua anggota tim bekerja sama untuk menentukan pemahaman umum tentang proses dari awal hingga akhir. Setelah proses saat ini ditangkap, organisasi dapat secara efektif memperbaikinya dengan mengikuti langkah-langkah DMAIC lainnya.

Pemodelan proses membantu dengan: