Apa itu Enterprise Performance Management (EPM)?

Manajemen kinerja perusahaan (EPM) mengacu pada praktik bisnis, proses, dan alat yang digunakan organisasi untuk merencanakan, memprediksi, membuat anggaran, dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan.
EPM sangat cocok untuk membantu menyederhanakan fungsi bisnis tim keuangan, termasuk penganggaran, perkiraan, dan analisis data. Perangkat lunak EPM memungkinkan tim keuangan untuk mengoptimalkan praktik bisnis mereka dan menginformasikan pengambilan keputusan di masa depan melalui teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML) dan alat otomatisasi lainnya.
Berbagai organisasi menggunakan solusi EPM sebagai asisten bawaan untuk menilai peluang baru, mengotomatiskan tugas rutin , dan membuat keputusan perencanaan strategis di berbagai industri seperti keuangan, SDM, rantai pasokan , dan penjualan.
Secara khusus, Chief Financial Officer (CFO) melihat adanya pergeseran transformasional yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi, dengan beberapa organisasi keuangan yang paling sukses memanfaatkan sistem AI. Laporan IBM Institute for Business Value (IBV) baru-baru ini menemukan bahwa “hampir empat dari lima CFO berencana untuk mempertahankan atau mempercepat laju perubahan transformasional organisasi keuangan mereka.” Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa 69% mengatakan bahwa AI merupakan bagian integral dari strategi transformasi keuangan mereka.
Sistem EPM adalah bagian dari transformasi digital yang kini diterapkan oleh banyak organisasi untuk memenuhi tuntutan fungsi keuangan di masa depan. Proses EPM membantu organisasi membuat keputusan perencanaan keuangan dan memberikan insight yang lebih dalam untuk menanggapi gangguan dan ketidakpastian.
Perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan manajemen kinerja perusahaan (EPM) sama-sama mengelola data perusahaan untuk sebuah organisasi. Mereka menjalankan peran yang terhubung, tetapi melayani tujuan yang berbeda. Memahami perbedaan antara keduanya sangat penting bagi CFO dan tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) yang ingin bertransisi dari efisiensi transaksional ke ketangkasan strategis.
ERP adalah tentang eksekusi. Ini adalah tulang punggung operasi keuangan sehari-hari organisasi — mulai dari melacak transaksi hingga hutang hingga penutupan keuangan. Sistem ERP paling baik dipahami sebagai mesin yang membuat bisnis tetap bergerak. Sistem ini memberikan insight berbasis data tentang setiap transaksi di seluruh perusahaan dan merupakan sumber kebenaran tunggal untuk apa yang terjadi di tingkat operasional.
EPM adalah lapisan strategis. Perangkat lunak EPM mengambil data ERP dan mengubahnya menjadi insight berorientasi masa depan. Peran EPM adalah untuk memungkinkan penganggaran, forecasting, pemodelan skenario, dan analisis performance. Pada dasarnya, EPM membantu tim keuangan membuat rencana untuk skenario 'bagaimana jika' dan bagaimana mempersiapkannya.
Sederhananya, ERP menyeimbangkan pembukuan, sementara EPM memutuskan di mana harus berinvestasi selanjutnya. Bersama-sama, mereka mengubah keuangan dari fungsi pelaporan menjadi mitra strategis.
Saat ini, banyak organisasi keuangan yang menerapkan AI dan analisis prediktif di atas solusi ERP-EPM. Tujuannya adalah untuk mempersingkat jarak antara data dan keputusan. Organisasi melakukannya dengan memanfaatkan akurasi operasional dari ERP dan kecerdasan strategis dari EPM untuk melakukan forecasting, perencanaan, dan penyesuaian secara real-time.
Selama bertahun-tahun, ini telah mengubah dari fungsi pelaporan back-office. Saat ini, ia berfungsi sebagai mesin intelijen strategis untuk industri keuangan. Perkembangannya mencerminkan perubahan yang juga terjadi di industri keuangan dari sekadar pencatatan historis menuju pengambilan keputusan yang berorientasi ke depan.
EPM juga terkadang identik dengan manajemen kinerja perusahaan (CPM), manajemen kinerja bisnis (BPM) dan perencanaan dan analisis keuangan (FP & A).
Pada awalnya, EPM merupakan sistem manual. Tim keuangan membuat anggaran dan perkiraan dalam spreadsheet dan meneruskan file antar departemen. Namun, alur kerja ini menjadi tidak efisien—kesalahan berlipat ganda, kontrol versi hilang, dan insight terbatas pada apa yang mungkin masuk ke dalam sel. Saat itulah tim keuangan menyadari bahwa mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk merekonsiliasi data keuangan daripada menganalisis arti angka-angka tersebut.
Langkah penting berikutnya untuk EPM adalah sistem EPM lokal. Ini memberi tim keuangan platform untuk memusatkan data dan menstandarisasi pelaporan keuangan di seluruh unit bisnis. Akhirnya, para pemimpin keuangan memperoleh pandangan yang konsisten tentang kinerja dan konsolidasi keuangan otomatis. Namun, sistem on premises datang dengan tantangan yang signifikan: sistem ini kaku, penerapannya mahal, lambat untuk diperbarui, dan menuntut departemen TI untuk mengelola semua perubahan.
Selanjutnya, tibalah era komputasi cloud. Alat EPM berbasis cloud, juga dikenal sebagai perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) membuat manajemen kinerja lebih tangkas dan dapat diakses di seluruh organisasi. Tim keuangan dapat berkolaborasi secara real-time, menjalankan beberapa skenario, dan memperbarui perkiraan secara instan. Selain itu, integrasi data meningkat, mengalihkan keuangan menjadi peran sebagai mitra bisnis yang proaktif.
Lewat upaya membangun momentum cloud, muncullah otomatisasi dan AI. Sistem EPM modern sekarang menangani konsolidasi data, rekonsiliasi, dan pelaporan secara otomatis.
Sistem EPM yang didukung AI memiliki fitur model analisis prediktif yang dapat mengidentifikasi tren dan meramalkan hasil yang menggunakan data real time. Sistem EPM canggih juga dapat menangani banyak metodologi kinerja. Pemrosesan bahasa alami (NLP) juga memungkinkan para profesional keuangan untuk menanyakan data secara percakapan daripada harus mencari melalui laporan.
Evolusi EPM untuk industri keuangan telah berubah dari spreadsheet statis menjadi insight dinamis yang berbasis AI yang mendorong keputusan berdasarkan informasi dan hasil keuangan.
Sistem manajemen kinerja perusahaan (EPM) modern mencakup beberapa kemampuan inti yang memungkinkan tim keuangan merencanakan secara strategis, merespons perubahan dengan cepat, dan membuat keputusan berbasis data.
Komponen penting dari sistem EPM adalah dasbor terpadu. Dasbor memberi para pemimpin keuangan satu tampilan kinerja di seluruh bisnis dengan mengkonsolidasikan data dari beberapa sistem ke dalam satu antarmuka. Alih-alih harus melacak laporan keuangan dan laporan secara manual, CFO dapat melacak indikator kinerja utama (KPI), arus kas, dan profitabilitas di satu tempat.
Memiliki dasbor terpadu dapat membantu mengubah data keuangan menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Dasbor memberi tim keuangan visualisasi terperinci yang dapat mereka gunakan untuk mendorong keputusan lebih cepat.
Sistem EPM modern harus menjadi toko serba ada untuk perencanaan, penganggaran, dan perkiraan. Solusi EPM mengotomatiskan dan menghubungkan ketiga langkah ini ke dalam proses berkelanjutan. Solusi ini memungkinkan tim keuangan untuk memecah silo, berkolaborasi di seluruh departemen, memperbarui asumsi, dan menyelaraskan rencana keuangan dengan tujuan bisnis.
Dengan menggunakan alat berbasis AI, tim keuangan dapat mempercepat siklus perkiraan dan meningkatkan akurasi dengan menganalisis data historis dan data pasar. Hasilnya adalah proses perencanaan bisnis yang tangkas, berbasis data, dan siap beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.
Analisis prediktif mengubah EPM dari alat yang berorientasi masa lalu menjadi mesin keuangan yang berorientasi masa depan. Dengan menganalisis data operasional, data historis, indikator pasar, dan pendorong operasional, sistem EPM dapat membuat perkiraan dengan akurasi yang luar biasa.
Selain itu, para pemimpin keuangan dapat mengantisipasi hasil seperti kekurangan arus kas atau lonjakan permintaan sebelum terjadi. Memiliki kemampuan pandangan ke depan seperti ini mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan membantu organisasi tetap selangkah di depan terhadap perubahan pasar yang tidak terduga.
Pemodelan skenario digunakan oleh tim keuangan untuk menguji skenario “apa-jika” dengan percaya diri. Dengan sistem EPM modern, pengguna dapat memodelkan beberapa hasil dan melihat dampak keuangan secara instan.
Jenis kemampuan perencanaan skenario ini mendukung perencanaan strategis, manajemen risiko dan keputusan investasi. Kemampuan tersebut menyediakan lingkungan yang aman bagi CFO untuk menilai berbagai alternatif tanpa komitmen sumber daya secara langsung, yang menjadi faktor penting dalam situasi pasar yang penuh ketidakpastian.
Sistem EPM berbasis cloud memberi tim keuangan akses ke data, dasbor, dan laporan sepanjang waktu tanpa memerlukan VPN atau beberapa versi.
Infrastruktur cloud adalah alat manajemen keuangan utama karena menyediakan pembaruan secara otomatis dan menjaga data tetap disinkronkan di seluruh tim. Ini juga dapat mengurangi beban kerja TI sambil membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan di seluruh kantor global.
EPM berbasis cloud membuat tim keuangan terhubung ke proses bisnis dan siap untuk bertindak segera.
Organisasi dapat memperoleh beberapa manfaat penting. Keuntungan ini berasal dari penggunaan solusi manajemen kinerja perusahaan (EPM).
Sistem EPM sangat penting selama masa yang tidak pasti. Tim keuangan harus mampu mengelola dan mendorong profitabilitas dan menyajikan metrik kepada para pemimpin yang berwawasan luas dan masuk akal bagi organisasi.
Dengan EPM, tim dapat memperoleh insight tentang biaya dan profitabilitas dan membantu mereka menentukan inisiatif mana yang sepadan dengan harganya dan mana yang tidak.
Rekonsiliasi akun dapat menjadi alasan penutupan keuangan yang tertunda, itulah sebabnya memiliki sistem EPM yang mengotomatiskan proses ini membuat tim keuangan jauh lebih efisien dan proaktif.
Solusi EPM dapat mengatasi keamanan dan risiko yang biasanya terkait dengan proses rekonsiliasi akun sebelum terjadi penundaan.
Sistem EPM modern bukanlah solusi manajemen kinerja yang sederhana; ini adalah pendekatan holistik untuk mengelola dan memelihara fungsi bisnis keuangan.
Dengan solusi yang didukung AI, CFO merampingkan proses manajemen dan proses pelaporan untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk jangka panjang. Sistem EPM mendorong perencanaan yang efektif dan penyelarasan yang lebih baik di seluruh perusahaan.
Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sangat penting bagi organisasi keuangan, terutama dengan lingkungan peraturan yang berubah. Sistem EPM membantu menyatukan arus kas dan neraca, yang dapat membantu mengoptimalkan penutupan keuangan dan memungkinkan organisasi untuk melaporkan dengan percaya diri.
Implementasi manajemen kinerja perusahaan (EPM) yang berhasil memerlukan perencanaan yang matang, manajemen perubahan yang kuat, serta optimalisasi berkelanjutan agar dapat memberikan nilai jangka panjang.
Organisasi dapat memaksimalkan nilai investasi EPM mereka dengan mengikuti praktik terbaik implementasi ini.
Sebelum menyelami implementasi EPM, para pemimpin keuangan harus memutuskan apa yang sebenarnya dibutuhkan organisasi. Langkah ini mungkin berarti memetakan tantangan saat ini, seperti penutupan lambat atau data yang tersilo.
Setelah kebutuhan tersebut diidentifikasi, para pemimpin harus menentukan bagaimana EPM dapat membantu menyelesaikannya. Setiap organisasi berbeda dan membutuhkan pendekatan yang berbeda.
Langkah ini sangat penting untuk memahami alur kerja, jadwal keputusan, dan dependensi lintas departemen sebelum menerapkan solusi EPM. Jika sistem EPM tidak dapat mendukung operasi nyata, solusi ini justru membuat organisasi harus menghadapi tantangan besar.
Ketika kebutuhan organisasi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih platform EPM yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan ekosistem keuangan. Tim harus mengevaluasi seberapa skalabel platform dan apakah dapat diintegrasikan dengan sistem ERP dan manajemen sumber daya pelanggan (CRM) yang ada.
Solusi EPM harus memungkinkan kolaborasi, mengotomatiskan pekerjaan manual, dan memberikan insight. Sebuah platform juga harus dapat tumbuh bersama organisasi dan memiliki kemudahan penggunaan untuk pengguna non-teknis.
Keberhasilan implementasi EPM bergantung pada sejauh mana orang-orang di dalam organisasi menerimanya dan bersedia menggunakannya. Tim keuangan dapat tahan terhadap proses baru, terutama yang mengganggu norma. Oleh karena itu, penting untuk berinvestasi dalam manajemen perubahan, seperti pelatihan, komunikasi, dan dukungan kepemimpinan untuk membantu memperlancar transisi.
Tim harus menyoroti manfaat dari solusi EPM ini dan bagaimana solusi akan meningkatkan akurasi, menghemat waktu, dan meningkatkan peran tim dalam jangka panjang. Pengguna ini harus melihat nilai pribadi dalam solusi agar ada adopsi dan hasil investasi (ROI).
Kemampuan EPM juga bergantung pada data yang bersih dan andal. Tim keuangan harus melakukan pekerjaan awal sebelum implementasi untuk mengintegrasikan praktik tata kelola yang kuat. Ini berarti definisi yang konsisten, akses terkontrol, dan validasi otomatis di seluruh organisasi.
Karena EPM memerlukan integrasi data dari berbagai sumber, sumber-sumber tersebut harus akurat dan disinkronkan. Tim keuangan harus memprioritaskan data di awal proses untuk membangun kepercayaan pada setiap laporan dan perkiraan yang dihasilkan oleh solusi EPM.
Implementasi hanyalah awal dari pengoptimalan. Solusi EPM mengharuskan tim untuk secara teratur melacak metrik kinerja, seperti akurasi perkiraan dan adopsi pengguna. Secara terpisah, tim harus mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan keuangan dan bisnis untuk meninjau apa yang berhasil dan apa yang tidak.
Solusi EPM yang tepat akan berkembang bersama organisasi. Evaluasi berkelanjutan membuat mereka selaras saat tujuan baru muncul dan pasar bergeser. Solusi EPM perlu disesuaikan untuk memastikan bahwa sistem tetap sangat berharga.
Apa masa depan untuk manajemen kinerja perusahaan (EPM) di bidang keuangan? Tampaknya sistem ini akan menjadi lebih cerdas dan terintegrasi di seluruh perusahaan. Solusi EPM dimulai sebagai alat pelaporan keuangan dan dengan cepat berkembang menjadi sistem saraf pusat untuk pengambilan keputusan tim keuangan.
Transformasi IBM sendiri adalah sekilas tentang kemungkinan yang dapat dicapai oleh organisasi. Menghadapi data terfragmentasi dan lebih dari 500 aplikasi keuangan yang terputus di seluruh unit bisnis, IBM membutuhkan perubahan radikal. Untuk mencapai unifikasi data, perusahaan mengembangkan platform EPM terintegrasi yang didukung oleh IBM Cognos Analytics dan IBM Planning Analytics (kemampuan TM1). Pada 2019, kemampuan AI pun ditambahkan.
Hasilnya mengejutkan. Pendekatan terintegrasi telah mencapai 95% lebih sedikit alat FP & A dan peningkatan 40% dalam produktivitas FP & A sejak 2020. Selain itu, perusahaan telah mencapai forecasting berbasis AI dengan laporan real-time dan akurasi model yang hampir sempurna dengan menggunakan IBM watsonx dan Planning Analytics.
Studi kasus IBM sendiri adalah contoh tujuan EPM dan cara sebuah organisasi dapat menjadi ekosistem yang terhubung dengan teknologi canggih. AI membawa para pemimpin keuangan ke dunia modern dan membantu mereka berkembang menjadi penasihat strategis yang selangkah lebih maju.
