Apa itu perencanaan bisnis terintegrasi (IBP)?

Perencanaan bisnis terintegrasi (IBP) menghadirkan kerangka kerja terpadu yang mengombinasikan perencanaan strategi, operasi, dan keuangan dengan analisis serta pelaporan, sehingga organisasi dapat mencapai hasil bisnis yang lebih optimal.
IBP menggabungkan beragam tim, seperti penjualan, pemasaran, keuangan, rantai pasokan, SDM, dan TI yang berkolaborasi secara terpadu di seluruh unit bisnis dan menghasilkan keputusan berbasis data yang meningkatkan kinerja bisnis secara menyeluruh.
Istilah 'IBP' diperkenalkan oleh perusahaan konsultan manajemen Oliver Wight untuk menggambarkan versi pengembangan dari perencanaan penjualan dan operasi (proses S&OP) yang awalnya mereka kembangkan pada awal tahun 1980-an.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Perencanaan Bisnis Terintegrasi dimulai dengan perencanaan strategis. Tim manajemen mendefinisikan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi. Ini termasuk menganalisis tren pasar, kekuatan kompetitif, dan tuntutan pelanggan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Proses perencanaan strategis membentuk arah keseluruhan organisasi dan menyediakan fondasi bagi pengembangan peta jalan perencanaan berikutnya.
Perencanaan operasional berfokus pada penerjemahan tujuan strategis ke dalam rencana yang dapat ditindaklanjuti di tingkat operasional. Ini melibatkan pemecahan tujuan strategis menjadi target dan inisiatif spesifik yang perlu dijalankan oleh departemen dan fungsi yang berbeda.
Contohnya, departemen penjualan dapat mengembangkan strategi untuk memasuki pasar baru atau memperkenalkan produk baru, sedangkan departemen rantai pasok memprioritaskan optimalisasi persediaan serta efisiensi proses logistik. Yang terpenting adalah memastikan rencana operasional sejalan dengan tujuan strategis agar organisasi tetap konsisten dan terpadu.
Perencanaan keuangan memastikan bahwa rencana strategis dan operasional organisasi layak secara finansial. Proses ini melibatkan pengembangan proyeksi keuangan terperinci, termasuk forecasting pendapatan, anggaran pengeluaran, dan forecasting arus kas. Melalui integrasi antara perencanaan keuangan dengan perencanaan strategis dan operasional, organisasi mampu mengevaluasi tingkat profitabilitas, mendeteksi potensi risiko atau ketidaksesuaian, serta melakukan koreksi yang diperlukan untuk memastikan pencapaian sasaran keuangan.
Aspek mendasar dari IBP adalah kolaborasi dan keterlibatan berbagai fungsi dan departemen dalam organisasi. Daripada berjalan secara terpisah, tim penjualan, pemasaran, keuangan, rantai pasokan, SDM, dan TI bekerja bersama untuk berbagi data, menyamakan tujuan, dan mengambil keputusan secara terpadu.
IBP bergantung pada integrasi data dari berbagai sumber dan sistem. Proses ini mungkin melibatkan konsolidasi data dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), sistem manajemen rantai pasokan, dan sumber relevan lainnya. Alat analitik canggih dan intelijen bisnis digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data, mengungkap insight dan tren yang mendorong pengambilan keputusan berdasarkan informasi.
Proses Perencanaan Bisnis Terintegrasi membutuhkan pemantauan kinerja yang berkelanjutan terhadap rencana dan target. Indikator kinerja utama (KPI) ditetapkan untuk mengukur kemajuan dan memungkinkan manajemen proaktif. Ulasan kinerja dan pelaporan rutin memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi penyimpangan, mengambil tindakan korektif, dan terus meningkatkan proses perencanaan mereka.
Dengan mengintegrasikan perencanaan strategis, operasional, dan keuangan organisasi dapat buka potensi penuh IBP dan mendorong kesuksesan bisnis dan mencapai tujuan mereka.
IBP memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dengan memberikan insight real-time ke berbagai aspek bisnis. Ketika data dari berbagai departemen diintegrasikan, organisasi memperoleh perspektif menyeluruh atas kegiatan operasionalnya, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Dengan menyelaraskan tujuan strategis dengan rencana operasional dan tujuan keuangan, IBP memastikan bahwa setiap departemen dan karyawan bekerja menuju visi bersama. Penyelarasan ini menumbuhkan sinergi dan mendorong kolaborasi lintas fungsi.
Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, kelincahan sangat penting. IBP memungkinkan organisasi untuk dengan cepat beradaptasi dengan pergeseran pasar, fluktuasi permintaan, dan peluang yang muncul. Dengan terus memantau dan menyesuaikan rencana, bisnis dapat tetap responsif dan merebut keunggulan kompetitif.
Perencanaan Bisnis Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya di berbagai fungsi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi mengidentifikasi kendala, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta memprioritaskan program dengan nilai pengembalian tertinggi, sehingga mendorong efisiensi dan pengurangan biaya.
IBP memfasilitasi manajemen risiko proaktif dengan mempertimbangkan berbagai skenario dan mengidentifikasi potensi risiko dan peluang. Dengan menganalisis data dan melakukan analisis what-if, perusahaan dapat mengembangkan rencana darurat dan mengurangi risiko sebelum hal ini terjadi.
Menerapkan proses IBP yang efektif membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat yang mungkin memerlukan upaya besar dan perubahan manajemen, tetapi hasilnya sangat berharga. Berikut adalah beberapa langkah strategis penting untuk dipertimbangkan:
Membangun dukungan pimpinan; mendapatkan dukungan dari para eksekutif tingkat atas yang memahami nilai Perencanaan Bisnis Terintegrasi dan dapat mendorong perubahan organisasi yang diperlukan. Komitmen kepemimpinan, yang dipimpin oleh CFO, sangat penting untuk keberhasilan implementasi.
Terus memantau dan menyesuaikan; menerapkan mekanisme untuk memantau kinerja terhadap rencana dan target. Secara teratur meninjau indikator kinerja utama (KPI), melakukan analisis kinerja, dan menghasilkan laporan dan dasbor tepat waktu. Mengidentifikasi penyimpangan, mengambil tindakan korektif, dan terus meningkatkan proses perencanaan berdasarkan masukan dan insight.
Untuk mendorong kolaborasi lintas fungsi, organisasi harus mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, memecah silo, dan mendorong komunikasi terbuka antar departemen. Menciptakan budaya kolaboratif yang menghargai berbagi informasi dan pengambilan keputusan kolektif sangat penting.
Secara bersamaan, menerapkan sistem integrasi data yang kuat, yang mencakup ERP, CRM, dan sistem manajemen rantai pasokan, memastikan aliran data yang mulus dan pembaruan real-time. Antarmuka yang ramah pengguna, tata kelola data, dan pelatihan memberikan dukungan teknologi yang diperlukan. Menggabungkan upaya ini menumbuhkan lingkungan kolaborasi dan pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.
Menerapkan solusi analitik canggih dan intelijen bisnis untuk merampingkan dan mengotomatiskan proses perencanaan dan membantu kemampuan pengambilan keputusan. Solusi ini menyediakan fungsionalitas komprehensif, kemampuan integrasi data, perencanaan skenario dan pemodelan, dan pelaporan real-time.
Dari perspektif teknologi, organisasi membutuhkan solusi dan sistem perangkat lunak canggih yang memfasilitasi integrasi dan kolaborasi data yang mulus untuk mendukung IBP. Berikut adalah beberapa komponen kunci yang berkontribusi pada keberhasilan perencanaan bisnis terintegrasi:
Platform yang berfungsi sebagai tulang punggung perencanaan bisnis terintegrasi dengan mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan fungsi. Ini memungkinkan repositori informasi terpusat dan memberikan visibilitas real-time ke seluruh bisnis.
Alat bantu intelijen bisnis memainkan peran penting dalam menganalisis dan memvisualisasikan data terintegrasi dari berbagai sumber. Alat ini memberikan insight komprehensif tentang metrics utama dan membantu mengidentifikasi tren, pola, dan peluang. Dengan memanfaatkan alat BI, pengambil keputusan dapat dengan cepat mengevaluasi kinerja, membuat keputusan bisnis yang berbasis data, dan meningkatkan akurasi forecasting.
Solusi perencanaan dan forecasting kolaboratif memungkinkan tim lintas fungsi untuk bekerja sama dalam membuat dan menyempurnakan rencana. Solusi perencanaan ini memfasilitasi kolaborasi real-time, memungkinkan pemangku kepentingan untuk menyumbangkan keahlian dan insight mereka. Dengan visibilitas menyeluruh, organisasi dapat memastikan bahwa rencana komprehensif, akurat, dan selaras dengan strategi bisnis.
Untuk memastikan integrasi data yang mulus, organisasi perlu berinvestasi dalam integrasi data dan alat otomatisasi. Alat ini memungkinkan ekstraksi, transformasi, dan pemuatan (ETL) data dari berbagai sumber. Otomatisasi meyederhanakan proses data mengurangi upaya manual dan meminimalkan risiko kesalahan atau perbedaan data.
Komputasi cloud menawarkan skalabilitas, fleksibilitas, dan aksesibilitas, menjadikannya pilihan ideal untuk perencanaan bisnis terintegrasi. Solusi berbasis cloud menyediakan platform terpusat di mana tim dapat mengakses data, berkolaborasi, dan membuat pembaruan real-time dari mana saja, kapan saja. Cloud juga menawarkan keamanan data, pemulihan bencana, dan efisiensi biaya dibandingkan dengan on premises.
Ketika organisasi mengintegrasikan data dari berbagai sumber, menjaga tata kelola data menjadi sangat penting. Menetapkan kebijakan tata kelola data dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data merupakan langkah penting dalam menjaga integritas data dan menjaga informasi sensitif. Menerapkan langkah-langkah keamanan data yang kuat, seperti enkripsi dan kontrol akses, membantu melindungi dari pelanggaran data dan akses yang tidak sah.
Pelajari bagaimana forecasting berbasis AI, analisis varians otomatis, dan insight kinerja membantu tim keuangan.
Jelajahi bagaimana CFO dan pemimpin keuangan bisa mendapatkan hasil maksimal dari AI generatif — termasuk cara mempersiapkan, di mana menerapkannya, dan apa yang diperlukan untuk menjadikan AI tambahan yang berharga.
Periksa bagaimana solusi berbasis AI membentuk kembali peran CFO saat ini dan meningkatkan perencanaan keuangan.
Dapatkan perencanaan bisnis terintegrasi yang ditanamkan AI dengan kebebasan untuk diterapkan di lingkungan yang paling mendukung tujuan Anda.
Transformasikan keuangan dengan IBM® AI for Finance — didukung oleh otomatisasi cerdas dan insight prediktif untuk mendorong operasi keuangan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tangguh.
Bayangkan kembali keuangan dengan Consulting —IBM® menggabungkan keahlian dan solusi berbasis AI untuk fungsi keuangan strategis yang lebih efisien.
Satukan perencanaan keuangan dan operasi dengan AI untuk meningkatkan forecasting, merampingkan proses, dan meningkatkan kinerja.