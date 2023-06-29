Apa itu perencanaan bisnis terintegrasi (IBP)?

Perencanaan operasional berfokus pada penerjemahan tujuan strategis ke dalam rencana yang dapat ditindaklanjuti di tingkat operasional. Ini melibatkan pemecahan tujuan strategis menjadi target dan inisiatif spesifik yang perlu dijalankan oleh departemen dan fungsi yang berbeda.

Contohnya, departemen penjualan dapat mengembangkan strategi untuk memasuki pasar baru atau memperkenalkan produk baru, sedangkan departemen rantai pasok memprioritaskan optimalisasi persediaan serta efisiensi proses logistik. Yang terpenting adalah memastikan rencana operasional sejalan dengan tujuan strategis agar organisasi tetap konsisten dan terpadu.