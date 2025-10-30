Apa itu layanan direktori?

Bersama-sama, layanan direktori dan IAM memungkinkan organisasi untuk mengontrol akun pengguna, autentikasi, kontrol akses, izin, dan aspek penting lainnya dari keamanan jaringan.

Dengan munculnya internet, komputasi cloud dan pekerjaan jarak jauh, layanan direktori telah menjadi penting untuk cara organisasi memanfaatkan arsitektur komputasi terdistribusi untuk meningkatkan proses bisnis inti. Layanan direktori bertindak seperti buku telepon untuk sumber daya jaringan, menyimpan informasi tentang pengguna, perangkat, dan sumber daya lainnya sehingga mereka dapat terhubung dengan cepat dan aman.

Tidak seperti basis data relasional tradisional yang mengatur informasi dalam baris dan kolom, layanan direktori dirancang secara hierarkis. Menggunakan namespace, metode mengklasifikasikan sumber daya jaringan sehingga mudah diidentifikasi, struktur hierarkis layanan direktori memungkinkan jutaan pengguna dan perangkat untuk bertukar informasi melalui jaringan.