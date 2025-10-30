Apa itu layanan direktori?

Layanan direktori adalah basis data terpusat yang menyimpan dan mengelola informasi tentang pengguna dan perangkat di jaringan. Layanan direktori membentuk dasar dari manajemen identitas dan akses modern (IAM), kemampuan inti dari sistem TI perusahaan.
Bersama-sama, layanan direktori dan IAM memungkinkan organisasi untuk mengontrol akun pengguna, autentikasi, kontrol akses, izin, dan aspek penting lainnya dari keamanan jaringan.
Dengan munculnya internet, komputasi cloud dan pekerjaan jarak jauh, layanan direktori telah menjadi penting untuk cara organisasi memanfaatkan arsitektur komputasi terdistribusi untuk meningkatkan proses bisnis inti. Layanan direktori bertindak seperti buku telepon untuk sumber daya jaringan, menyimpan informasi tentang pengguna, perangkat, dan sumber daya lainnya sehingga mereka dapat terhubung dengan cepat dan aman.
Tidak seperti basis data relasional tradisional yang mengatur informasi dalam baris dan kolom, layanan direktori dirancang secara hierarkis. Menggunakan namespace, metode mengklasifikasikan sumber daya jaringan sehingga mudah diidentifikasi, struktur hierarkis layanan direktori memungkinkan jutaan pengguna dan perangkat untuk bertukar informasi melalui jaringan.
Layanan direktori dirancang di sekitar model klien/server, pengaturan jaringan standar di mana satu program adalah “klien” dan yang lainnya adalah “server.” Dalam basis data layanan direktori, klien biasanya berupa pengguna, perangkat, atau aplikasi.
Klien mencari sumber daya yang terkandung dalam basis data layanan direktori. Sementara itu, basis data melakukan proses autentikasi untuk melihat apakah basis data memiliki izin yang diperlukan untuk mengakses sumber daya—proses yang dikenal sebagai “autentikasi.”
Proses autentikasi merupakan inti dari fungsionalitas layanan direktori karena proses ini menentukan apakah pengguna atau perangkat dapat mengakses sumber daya yang diminta. Autentikasi dilakukan dalam tiga langkah: pengecekan kredensial, verifikasi, dan izin.
Selain proses autentikasi, server direktori mungkin juga bergantung pada protokol umum lainnya untuk mengkonfirmasi identitas pengguna dan menetapkan sumber daya mana yang dapat mereka akses:
Beberapa komponen kunci sangat penting untuk fungsionalitas layanan direktori, memungkinkan pengguna, perangkat, dan aplikasi resmi untuk mengakses informasi direktori. Berikut adalah pandangan lebih dekat pada masing-masing komponen.
Perusahaan modern bergantung pada layanan direktori untuk berbagai kemampuan. Dari meningkatkan keamanan dan kepatuhan, hingga membantu mencapai ketersediaan tinggi—berikut ini adalah manfaat perusahaan teratas dari layanan direktori.
Alih-alih mengharuskan pengguna untuk mengautentikasi beberapa kali saat mereka pindah melalui bagian basis data yang berbeda, layanan direktori fokus pada pendekatan yang berbeda. Mereka memungkinkan pengguna untuk mengautentikasi sekali dan menggunakan token atau tiket untuk menetapkan identitas mereka ke depan.
Pendekatan ini mengurangi kebutuhan untuk membuat dan menyimpan beberapa kata sandi dan memungkinkan kebijakan autentikasi yang sama diberlakukan di seluruh basis data.
Layanan direktori memungkinkan administrator untuk memusatkan dan mengotomatiskan pendekatan mereka terhadap izin dan peran. Misalnya, mereka dapat menambahkan pengguna atau aplikasi ke grup dan mengotomatiskan proses memberi mereka akses ke sumber daya yang sama dengan pengguna lain dalam grup itu.
Pendekatan ini menyederhanakan dan merampingkan tugas administrasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses manual.
Layanan direktori modern dilengkapi dengan beberapa alat enkripsi terkuat yang tersedia, memastikan bahwa komunikasi dan berbagi sumber daya tetap aman dan mengurangi kemungkinan pelanggaran data.
Juga, banyak protokol umum yang diandalkan oleh layanan direktori (misalnya, TLS, SSL, MFA dan SAML) sudah mematuhi standar keamanan data yang paling ketat, seperti HIPAA dan SOC 2.
Layanan direktori dirancang untuk memproses jutaan permintaan autentikasi pada saat yang sama tanpa mempengaruhi kinerjanya, menjadikannya sistem yang sangat tersedia.
Dengan mendistribusikan replika data direktori yang diakses pengguna secara luas, mereka dapat secara konsisten menghindari waktu henti bahkan saat mengelola beban kerja yang lebih berat dari biasanya.
Layanan direktori dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam on premises dan berbasis cloud, memanfaatkan sumber daya fisik dan virtual dan memadukannya dengan lancar.
Antarmuka pemrograman aplikasi (API) membantu tim dengan mudah mengintegrasikan layanan direktori dengan sistem umum seperti basis data SDM, sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan aplikasi web yang banyak digunakan.
Seperti sistem terdistribusi modern dan kompleks lainnya, layanan direktori berjuang untuk mengatasi peningkatan besar-besaran dalam data jaringan yang dibawa oleh teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT).
Dengan lebih banyak aplikasi, pengguna dan perangkat yang mengakses dan berbagi informasi daripada di masa lalu, bahkan layanan direktori paling canggih pun menghadapi tantangan baru.
Mempertahankan konsistensi data (yaitu, keadaan data di mana semua salinan atau instans tetap sama) selalu menjadi tantangan dalam layanan direktori.
Karena basis data menjadi lebih besar dan lebih kompleks untuk memenuhi kebutuhan teknologi baru, menjaga replika data tetap mutakhir lebih sulit dan dapat memengaruhi kinerja sistem.
Memberikan akses tanpa gangguan ke layanan direktori untuk semua berbagai pengguna dan aplikasi yang membutuhkan dukungan itu adalah tugas yang kompleks dan padat sumber daya.
Toleransi kesalahan—kemampuan untuk tetap beroperasi bahkan ketika komponen dan sistem gagal—memerlukan pengujian prosedural yang kuat dan redundansi atau sistem akan gagal, mengakibatkan waktu henti.
Layanan direktori merupakan target yang menarik bagi pelaku kejahatan dan ancaman siber karena mengandung informasi berharga yang sangat penting bagi proses bisnis inti organisasi yang didukungnya.
Para penyerang menerapkan berbagai macam serangan yang ditargetkan—termasuk ransomware dan pencurian identitas—untuk mendapatkan akses tanpa izin ke data direktori dan menggunakannya untuk merugikan suatu perusahaan.
Layanan direktori banyak digunakan di tingkat perusahaan dan mendukung berbagai kasus penggunaan. Berikut adalah beberapa yang paling populer.
Layanan direktori mendukung Manajemen Identitas dan Akses (IAM) melalui proses autentikasi yang mulus (misalnya, masuk tunggal (SSO)), kemampuan kepatuhan otomatis, dan pendekatan terpusat untuk mengelola identitas digital. IAM adalah proses keamanan siber yang memastikan tim dapat menggunakan aplikasi cloud untuk berkolaborasi secara efisien dan aman.
Menurut laporan baru-baru ini, ukuran pasar IAM global bernilai hampir USD 18 miliar pada tahun 2023. Terlebih lagi, pasar diproyeksikan tumbuh lebih dari USD 61 miliar pada tahun 2032, menghasilkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 15,3%.1
Autentikasi multi-faktor (MFA) adalah metode untuk memverfikasi identitas pengguna melalui berbagai bentuk bukti, seperti kata sandi dan informasi biometrik.
Layanan direktori menggunakan MFA untuk memberi organisasi lapisan perlindungan ekstra ketika pengguna bekerja dari jarak jauh di beberapa perangkat, seperti komputer pribadi, tablet, dan smartphone. MFA berbasis direktori membantu melindungi beban kerja sensitif dan informasi dari aktor jahat dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan direktori.
Layanan direktori memungkinkan organisasi untuk mengonfigurasi lingkungan komputasi sumber terbuka —ekosistem komputasi di mana perangkat lunak yang mendasarinya gratis dan tersedia bagi siapa saja untuk digunakan dan dikembangkan.
Misalnya, OpenLDAP adalah server direktori sumber terbuka dan FreeIPA adalah alat IAM sumber terbuka. Keduanya memungkinkan layanan direktori sumber terbuka untuk organisasi yang menjalankan Linux, sistem operasi (OS) sumber terbuka yang paling populer di dunia.
Sebagian besar perusahaan modern memanfaatkan cloud sebagai bagian dari perjalanan transformasi digital mereka, upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke setiap area organisasi mereka. Layanan direktori mendukung lingkungan hybrid cloud dan multicloud, arsitektur TI yang menggabungkan berbagai jenis sumber daya cloud untuk mengoptimalkan infrastruktur TI.
Sebagai contoh, solusi layanan direktori tingkat lanjut dapat mengamankan instans cloud privat dan publik untuk memungkinkan autentikasi yang cepat dan konsisten bagi pengguna dan aplikasi.
Layanan direktori membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya jaringan penting seperti grup pengguna, printer, dan server file melalui integrasi dengan DNS dan sistem jaringan lainnya.
Manajer TI mengandalkan layanan direktori untuk mengkonfigurasi dan menerapkan sumber daya pada jaringan dengan sedikit usaha, terlepas dari kompleksitas dan jumlah pengguna. Layanan direktori menyediakan hub terpusat untuk mengelola sumber daya jaringan, menyederhanakan administrasi dan memberi pengguna akses instan ke sumber daya yang mereka butuhkan melalui SSO dan bentuk autentikasi lainnya.
Munculnya AI—terutama AI generatif (gen AI)—tidak hanya membantu mengotomatiskan proses yang sebelumnya membutuhkan input manual, tetapi juga secara mendasar mengubah aspek layanan direktori. Misalnya, dalam arsitektur hybrid cloud saja, IBM Institute of Business Value (IBV) melaporkan bahwa 68% pengguna telah memformalkan kebijakan atau pendekatan untuk penggunaan AI generatif.
Sebelumnya dianggap sebagai basis data statis, layanan direktori modern dengan kemampuan didukung AI menjadi lebih pintar, lebih adaptif, dan bahkan otonom. Berikut adalah tiga contoh kemampuan yang didukung AI yang mengubah layanan direktori.
Di cloud, AI memanfaatkan alat infrastruktur virtual dapat diskalakan yang dapat menerapkan alat machine learning (ML) ke data dan menganalisis volume besar nyaris seketika.
Kemampuan ini telah memungkinkan munculnya teknologi directory-as-a-service (DaaS), solusi IAM yang mengotomatiskan aspek layanan direktori. Solusi DaaS makin populer di lingkungan hybrid cloud dan multicloud yang kompleks untuk menyederhanakan orientasi pengguna dan penyediaan akun baru.
Kemampuan AI sangat meningkatkan cara perusahaan mendapatkan insight tentang perilaku pengguna dalam solusi layanan direktori. Kemampuan ini membantu mengotomatiskan analisis data di berbagai titik data, seperti waktu masuk, lokasi fisik, dan pemilihan sumber daya.
Analisis AI dapat mendeteksi pola dalam perilaku pengguna yang memungkinkan untuk mendeteksi ancaman sebelum mengakibatkan pelanggaran data.
Alat bantu AI digunakan untuk mengotomatiskan aspek-aspek manajemen siklus hidup data (DLM)—sebuah pendekatan untuk mengelola data mulai dari entri basis data, hingga penggunaannya dan akhirnya pemusnahan.
Alat AI dapat secara otomatis menyediakan pengguna baru dengan izin hak istimewa terkecil, prinsip keamanan yang memberi akun baru izin minimum yang diperlukan untuk melakukan tugas atau peran. Mengotomatiskan akses hak istimewa terkecil mengurangi pekerjaan manual serta kemungkinan kesalahan manusia.
