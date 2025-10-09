Apa itu chargeback?

Pendekatan ini berbeda dari model penyebaran sederhana, yang mengalokasikan bagian sumber daya yang tetap ke BU (seperti pemasaran, SDM, layanan pelanggan, keuangan, atau R&D) sebelumnya, seringkali berdasarkan jumlah karyawan atau pendapatan yang mereka hasilkan.

Pendekatan ketiga, yang dikenal sebagai strategi showback, dapat dianggap sebagai kompromi antara chargeback dan spread sederhana. Sistem ini melacak pengeluaran TI di seluruh BU dan mengirimkan laporan penggunaan yang komprehensif kepada setiap departemen tanpa membebankan biaya kepada mereka atas pengeluaran yang mereka keluarkan. Strategi ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban departemen atas penggunaan sumber daya mereka tanpa gangguan pemulihan biaya.

Organisasi mungkin menggabungkan model tolak bayar karena beberapa alasan, termasuk untuk mendorong budaya pengeluaran infrastruktur dan optimalisasi biaya yang efisien di seluruh perusahaan. Karena departemen bertanggung jawab langsung atas energi dan biaya TI mereka sendiri, masing-masing termotivasi untuk membuat keputusan penggunaan yang strategis dan mengurangi perilaku boros. Chargeback juga dapat berkontribusi pada rasa keadilan di seluruh perusahaan, memberdayakan tim individu untuk mengalokasikan sumber daya dengan persyaratan mereka sendiri.

Manajemen chargeback mungkin berada di bawah program manajemen risiko organisasi, dengan TI dan keuangan menangani pelacakan, penagihan, dan penegakan hukum secara kolaboratif. Seorang chief information officer (CIO) sering ditugaskan untuk mengawasi strategi.

Pendekatan chargeback sering kali sesuai dengan FinOps (atau FinOps cloud) perusahaan yang lebih besar dan strategi manajemen bisnis teknologi (TBM). FinOps menekankan kolaborasi lintas fungsi antara tim TI, keuangan, dan bisnis untuk memaksimalkan nilai bisnis dari investasi cloud dan infrastruktur di seluruh lingkungan hybrid cloud dan multicloud.

Chargeback mendukung prinsip-prinsip utama FinOps dengan mempromosikan akuntabilitas (tim memiliki penggunaan dan biaya mereka sendiri), optimalisasi (visibilitas memungkinkan keputusan yang lebih cerdas) dan tata kelola (kebijakan memandu konsumsi yang bertanggung jawab). Model-model ini membantu organisasi beralih dari pengendalian biaya reaktif ke operasi keuangan proaktif, sebuah langkah yang semakin penting karena pengeluaran TI diperkirakan akan mencapai USD 5,74 triliun pada tahun 2025, naik 9,3% dari tahun 2024, menurut Gartner.

Tetapi strategi chargeback mungkin tidak sesuai untuk setiap bisnis. Hal ini lebih kompleks secara operasional karena memerlukan pelacakan terperinci atas konsumsi sumber daya di berbagai divisi, yang banyak di antaranya mengandalkan layanan dan metodologi yang berbeda. Strategi chargeback juga dapat menimbulkan permusuhan antara tim TI dan BU, yang mungkin merasa terbebani secara tidak adil oleh penggunaan sumber daya yang tidak mereka kendalikan. Ini juga membebani departemen dengan lebih banyak tanggung jawab keuangan, termasuk perkiraan, atau proses mengantisipasi peristiwa masa depan berdasarkan data dan tren saat ini.