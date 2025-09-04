Apa itu manajemen bisnis teknologi?

Manajemen bisnis teknologi (TBM) adalah kerangka kerja manajemen nilai yang membantu organisasi mengoptimalkan investasi teknologi dengan menghubungkan biaya, konsumsi, dan nilai bisnis. Ini menyatukan tim TI, keuangan, dan bisnis dengan bahasa bersama dan pendekatan terstruktur untuk pengambilan keputusan.
TBM didasarkan pada taksonomi standar dan model pengambilan keputusan yang menghubungkan data keuangan dan operasional di seluruh TI, keuangan, dan unit bisnis. Ini membekali tim dengan struktur, proses, dan insight yang diperlukan untuk mengelola teknologi seperti bisnis.
Organisasi mulai dari bisnis kecil hingga perusahaan internasional hingga entitas publik seperti negara bagian Washington telah mengadopsi TBM untuk meningkatkan transparansi, kejelasan, konsistensi, dan efisiensi departemen teknologi mereka.
Kerangka kerja ini awalnya dikembangkan oleh TBM Council, sebuah organisasi nirlaba yang didukung oleh ribuan CIO, CTO, CFO dan pemimpin teknologi dan keuangan. Seiring berkembangnya teknologi, TBM juga berkembang untuk mencakup model pengiriman modern seperti cloud, perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), infrastruktur sebagai layanan (IaaS) , dan banyak lagi.
Dengan menyelaraskan biaya, konsumsi, dan nilai, TBM memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan investasi berdampak tinggi, melacak ROI inisiatif teknologi, dan memastikan keputusan pengeluaran mendukung strategi bisnis secara keseluruhan.
Taksonomi TBM adalah model standar yang menyediakan bahasa yang digunakan bersama untuk mengkategorikan biaya, layanan, dan nilai teknologi di seluruh organisasi. Hal ini memungkinkan para pemimpin TI, keuangan, dan bisnis untuk berkolaborasi secara lebih efektif dengan menyelaraskan bagaimana biaya didefinisikan, dialokasikan, dan dipahami.
TBM Council mengatur dan memelihara taksonomi TBM.
Dalam setiap lapisan terdapat terminologi standar yang menumbuhkan kolaborasi dan pemahaman. Di lapisan kumpulan biaya, misalnya, Anda mungkin memiliki entri untuk "penyedia layanan cloud," "pemeliharaan SaaS," dan "tenaga kerja internal." Idealnya, semua pengeluaran dapat diajukan ke salah satu kategori. Kategorisasi ini memudahkan untuk melihat dan melacak di mana uang dibelanjakan dalam organisasi teknologi, dan mudah dipahami oleh mereka yang berada di luar tim teknologi.
Model TBM memerlukan metode berbasis data untuk memetakan dan mengalokasikan biaya dan konsumsi sumber daya. Dengan melacak biaya dari sumbernya hingga penggunaannya, TBM memperkuat percakapan nilai dengan laporan, analisis, dan metrik pembanding.
Alokasi biaya merupakan bagian integral dari TBM, dan visibilitas terhadap biaya dan kualitas layanan TI sangat penting agar kerangka kerja menjadi efektif. TBM bergantung pada data yang dapat dipercaya. Ketika kualitas data dipertanyakan, pemangku kepentingan meragukan output.
Penyebaran merata
Pembagian sederhana di mana jumlah entitas yang menggunakan pengeluaran dibagi dengan biaya pengeluaran itu. Jika sebuah organisasi memiliki USD 100.000 untuk dibelanjakan pada server, dan 100 server, setiap server akan dialokasikan USD 1.000.
Persentase yang ditetapkan secara manual
Strategi yang lebih ad-hoc, MAP menugaskan mereka yang memiliki pengalaman di bidang pengeluaran tertentu untuk memutuskan persentase mana dari total biaya yang masuk ke setiap sektor. Jika departemen TI memiliki total USD 200.000 untuk dibagi di antara tiga karyawan, persentase yang ditetapkan secara manual mungkin memberi manajer USD 100.000 dan dua karyawan junior masing-masing USD 50.000.
Ditimbang secara manual
Metode ini adalah versi yang sedikit lebih kompleks dari persentase yang ditetapkan secara manual. Alih-alih persentase, manajer atau tim menetapkan penerima individu dengan prioritas tertimbang. Misalnya, pengeluaran USD 200.000 untuk karyawan dapat dibagi dengan cara ini:
Manajer (bobot 5): USD 200.000 x 0,5 = USD 100.000
Karyawan 1 (bobot 3): USD 200.000 x 0,3 = USD 60.000
Karyawan 2 (bobot 2): USD 200.000 x 0,2 = USD 40.000
Berbasis konsumsi
Dalam sistem ini, biaya operasi aktual dipantau, dan keuangan dialokasikan berdasarkan konsumsi tersebut. Sebagai contoh, biaya sewa mungkin memiliki bobot yang sama di New York City dan Scranton, Pennsylvania, namun pada kenyataannya, biaya sewa di New York City membutuhkan persentase yang jauh lebih tinggi dari total pengeluaran dibandingkan di Scranton. Setelah memantau pengeluaran, alokasi berbasis konsumsi dapat mengubah persentase tersebut agar sesuai dengan kebutuhan nyata para pekerja.
Multi-dimensi
Metode ini menambah kompleksitas yang signifikan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam. Dalam sistem multi-dimensi, pengeluaran individu diakui memiliki banyak aspek. Misalnya, bayangkan sebuah bisnis mengalokasikan pengeluaran untuk solusi penyimpanan cloud. Alokasi multi-dimensi tidak hanya menggabungkan "penyimpanan yang dibutuhkan per karyawan," tetapi juga biaya jaringan, berapa kali penyimpanan diakses dan biaya akses tersebut atau waktu yang dihabiskan untuk menggunakan layanan. Setiap aspek individu dapat ditimbang secara manual.
TBM membantu organisasi menilai nilai bisnis teknologi dengan melampaui metrik pengeluaran dasar. Ini menggabungkan transparansi keuangan dengan konteks operasional. Ini dilakukan dengan memanfaatkan KPI, ekonomi unit, integrasi dengan prinsip-prinsip FinOps dan taksonomi standar yang memetakan biaya untuk kemampuan dan hasil bisnis.
Banyak organisasi memulai dan mengakhiri analisis nilai TI dengan metrik pengeluaran. Ada nilai dalam kesederhanaan, tetapi lebih produktif untuk memperlakukan metrik pengeluaran dasar sebagai undangan untuk analisis lebih lanjut, daripada titik akhir. Analisis tingkat kedua dapat mencakup pertanyaan seperti: Apa yang mendorong varians? Pusat biaya mana yang merupakan outlier? Bagian TI mana yang kurang dioptimalkan?
TI perlu mengukur, mengoptimalkan, dan mengoperasionalkan praktik manajemen untuk pengeluaran TI—baik untuk solusi lokal tradisional maupun TI berbasis cloud.
Alat bantu manajemen keuangan TI (ITFM) tradisional sering kali gagal, terutama di lingkungan hybrid cloud yang terdesentralisasi. TBM menyediakan sumber kebenaran tunggal untuk data biaya dan nilai teknologi, menggantikan spreadsheet yang terputus atau laporan terisolasi dengan model terpadu yang mendukung keputusan yang lebih cerdas di seluruh perusahaan.
TBM menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengelola investasi TI tradisional dan merangkul sifat dinamis dari pengeluaran cloud. Ini membantu memastikan bahwa setiap dolar yang dihabiskan selaras dengan tujuan bisnis strategis.
Kecepatan ke pasar adalah nilai TI yang bergantung pada metodologi tangkas. Model pengembangan tangkas bergantung pada layanan cloud publik yang diskalakan sesuai permintaan dengan biaya tinggi. Sementara itu, organisasi harus tetap mengelola, memodernisasi, dan merasionalisasi teknologi yang ada sembari mengoptimalkan biaya.
Karena komputasi cloud terus diutamakan dalam perencanaan strategis TI, mengintegrasikan manajemen biaya cloud dalam kerangka kerja TBM, di seluruh ekosistem, menjadi keharusan. Platform TBM mengintegrasikan metodologi tangkas dengan melacak, menganalisis, dan mengintegrasikan layanan cloud. Integrasi ini dapat membantu memastikan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengoptimalkan pengeluaran TI, memanfaatkan skalabilitas dan fleksibilitas solusi cloud sambil mempertahankan kontrol atas biaya dan memaksimalkan nilai bagi bisnis.
KPI TBM menggabungkan kebutuhan aliran kerja nilai yang dipimpin produk. Metrik tangkas memantau produktivitas di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak, tetapi portofolio produk pada akhirnya dinilai berdasarkan waktu antara permintaan pengiriman produk dan pengiriman aktual. Manajer produk memerlukan tren nilai bisnis yang diberikan berdasarkan portofolio per kuartal. Ini membantu meningkatkan estimasi waktu dan menandai kendala sumber daya jika kebutuhan bisnis melampaui jam produktif tim. Mengukur dan memantau output nilai bisnis memungkinkan manajer produk memenuhi komitmen pengiriman.
Rasionalisasi aplikasi (AppRat) adalah inisiatif utama bagi banyak praktik TBM. AppRat mengharuskan organisasi terlebih dahulu menyegmentasikan aplikasi (berdasarkan pendorong pendapatan, berdasarkan pendukung pendapatan dan KTLO), kemudian menentukan tindakan yang harus diambil di setiap segmen (berinvestasi untuk memaksimalkan kinerja, mengoptimalkan kinerja dan biaya dan meminimalkan biaya untuk memenuhi perjanjian tingkat layanan).
Indikator kinerja utama, atau KPI, untuk keberhasilan AppRat tidak teknis — atau bahkan sangat rumit. Inisiatif AppRat yang sukses mengecilkan portofolio, menghapus kemampuan bisnis duplikat, dan memotong pengeluaran aplikasi. Namun, membuat garis dasar untuk biaya aplikasi tidaklah mudah. Untuk memastikan bahwa Anda telah memangkas total pengeluaran aplikasi, Anda perlu mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan sebelum upaya rasionalisasi.
Model biaya TI yang dibangun di atas taksonomi TBM dengan alokasi biaya yang dapat dipertahankan (dari buku besar, melalui infrastruktur lokal dan hingga aplikasi dan layanan) merupakan prasyarat untuk kepercayaan dalam metrik nilai bisnis. AppRat adalah percakapan nilai bisnis, tetapi Anda memerlukan detail operasional dan keuangan dalam TBM untuk memilikinya.
TBM melihat empat kategori KPI yang luas:
Kategori ini didasari oleh metrik khusus:
Seiring dengan semakin kompleksnya investasi teknologi yang dijalani berbagai organisasi, integrasi TBM dan FinOps—disiplin ilmu manajemen keuangan cloud dan praktik budaya yang bertujuan memaksimalkan nilai bisnis di lingkungan hybrid cloud dan multicloud —telah muncul sebagai strategi bisnis krusial untuk meningkatkan manajemen biaya cloud.
TBM bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dalam mengelola, merencanakan, dan mengoptimalkan biaya, nilai, dan kualitas semua investasi teknologi, sementara FinOps berfokus secara khusus pada aspek keuangan layanan cloud. FinOps adalah disiplin utama dalam kerangka kerja TBM yang lebih luas, yang menyediakan akuntabilitas keuangan khusus cloud untuk melengkapi manajemen nilai TBM di seluruh perusahaan.
Perpaduan prinsip-prinsip TBM dan FinOps menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh pengeluaran cloud. Komputasi cloud, yang ditandai dengan skalabilitas dan fleksibilitasnya, menuntut pendekatan dinamis terhadap manajemen keuangan. Integrasi membantu memastikan bahwa organisasi tidak hanya dapat mengimbangi perubahan yang cepat dalam layanan cloud, tetapi juga mengoptimalkan investasi ini untuk menyelaraskan dengan tujuan bisnis strategis.
Pendekatan gabungan ini memperluas kerangka kerja TBM untuk mencakup nuansa operasional dan finansial layanan cloud, yang memungkinkan organisasi untuk:
Memasukkan FinOps ke dalam kerangka kerja TBM tidak hanya meningkatkan visibilitas dan kontrol atas pengeluaran cloud, tetapi juga memfasilitasi budaya akuntabilitas biaya di seluruh tim TI dan keuangan. Kolaborasi ini sangat penting untuk mendorong kinerja keuangan dan operasional yang optimal, memastikan bahwa setiap dolar yang dibelanjakan untuk layanan cloud memberikan nilai maksimal bagi organisasi.
Sementara bagian sebelumnya membahas komponen khusus cloud dari TBM, solusi TBM lengkap dapat dipahami sebagai integrasi ITFM, FinOps dan manajemen portofolio strategis (SPM). Ini menyatukan disiplin-disiplin ilmu ini ke dalam kerangka kerja manajemen nilai yang komprehensif yang dirancang untuk mengoptimalkan investasi di seluruh lingkungan TI.
Manajemen keuangan TI (ITFM) pada dasarnya adalah praktik penerapan taktik manajemen bisnis tradisional, seperti penganggaran dan ROI, ke departemen TI. Hal ini berbeda dengan manajemen TI tradisional yang sebelumnya, departemen TI hanya diberi anggaran untuk tetap berada di dalam anggaran. ITFM mengintegrasikan keselarasan strategis, transparansi biaya penuh, dan akuntabilitas bersama antara TI dan seluruh organisasi.
Manajemen Portofolio Strategis (SPM) adalah seperangkat kemampuan dan proses menyeluruh yang digunakan organisasi untuk memutuskan bagaimana memfokuskan sumber daya dan pendanaan yang tersedia di seluruh portofolio untuk memenuhi tujuan strategisnya. Melalui praktik SPM, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya untuk menyelaraskan dengan tujuan organisasi, memprioritaskan proyek dan program dengan cara yang sama, dan mengandalkan pengambilan keputusan berbasis data.
TBM memberikan biaya ekonomi unit TI yang dibebankan secara penuh dan akurat, meletakkan dasar bagi organisasi untuk menilai pendapatan yang dihasilkan dari satu unit bisnis terhadap biaya untuk melayaninya. Evaluasi ini sangat penting untuk mengungkap nilai bisnis pengeluaran, menyoroti dampak langsung dari kerangka kerja pengambilan keputusan strategis, seperti integrasi TBM dan FinOps, pada ekonomi tingkat unit.
Ekonomi unit sangat penting bagi organisasi untuk:
Dengan memahami unit ekonomi layanan TI, organisasi dapat mengidentifikasi profitabilitas layanan atau produk tertentu, memandu keputusan strategis di mana harus berinvestasi atau mengurangi.
Ekonomi unit mengubah biaya dan kualitas TI menjadi KPI yang berorientasi bisnis, seperti biaya per transaksi dalam konteks perbankan atau biaya per hari pasien dalam perawatan kesehatan. Rincian ini menawarkan gambaran yang jelas tentang bagaimana investasi TI berkontribusi pada tujuan bisnis.
Integrasi prinsip-prinsip TBM dan FinOps meningkatkan akurasi dan relevansi penghitungan ekonomi unit, terutama di lingkungan dengan pengeluaran cloud yang signifikan. Ketepatan ini mendukung keputusan strategis yang lebih tepat, menyelaraskan investasi TI dengan nilai bisnis.
Organisasi sering menginginkan metrik tunggal yang merangkum biaya, kualitas, dan nilai TI dalam KPI yang berpusat pada bisnis. Namun, ekonomi unit pada dasarnya bersifat spesifik bagi organisasi, yang mencerminkan realitas operasional yang unik dan prioritas strategis setiap perusahaan. Misalnya, rumah sakit mungkin mengukur biaya per hari rawat inap, sementara perusahaan transportasi dapat mengevaluasi biaya per mil.
Fokus yang disempurnakan pada ekonomi unit, didukung oleh integrasi TBM dan FinOps, memberikan pemahaman yang bernuansa tentang bagaimana investasi teknologi berdampak pada laba. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk menavigasi kompleksitas lingkungan TI modern, memastikan bahwa investasi strategis dalam teknologi mendorong hasil bisnis yang nyata.
Intinya, dedikasi untuk memahami dan mengoptimalkan ekonomi unit, dalam konteks TBM dan disempurnakan oleh FinOps, menawarkan jalan untuk tidak hanya mengelola tetapi juga memaksimalkan nilai investasi teknologi. Penyelarasan strategis ini memastikan bahwa organisasi dapat secara efektif mengukur, mengelola, dan mengkomunikasikan nilai TI dalam hal yang selaras dengan bisnis.
TBM sebagai disiplin bertujuan untuk menyelaraskan pengeluaran dan operasi TI dengan tujuan bisnis. Ketika diimplementasikan dengan baik, program TBM dapat memiliki beberapa hasil yang menguntungkan.
Tanpa TBM, biaya teknologi sering kali disembunyikan dalam spreadsheet, digandakan di seluruh departemen atau digabungkan ke dalam mata anggaran yang tidak jelas. Kurangnya kejelasan ini membuat hampir tidak mungkin untuk mengoptimalkan atau membenarkan pengeluaran.
TBM memberikan visibilitas terstruktur ke mana uang mengalir dengan menstandarkan bagaimana biaya dikategorikan di seluruh tenaga kerja, perangkat lunak, perangkat keras, cloud, fasilitas, dan lainnya. Sebagai contoh, Negara Bagian Washington merombak seluruh pendekatannya terhadap transparansi biaya TI setelah berjuang dengan pelaporan dan taksonomi yang tidak konsisten. Dengan adanya TBM, mereka dapat memusatkan dan mengklarifikasi pengeluaran antar lembaga.
Gambaran TBM yang jelas tentang layanan TI, dan hubungan antara layanan tersebut dan nilai bisnis, memungkinkan para pemimpin teknologi untuk mengalokasikan sumber daya dengan cepat sebagai respons terhadap perubahan. Ketika mengevaluasi alat baru atau merealokasi sumber daya, mereka dapat membandingkan biaya dan nilai dalam konteksnya, alih-alih mengandalkan naluri atau data yang terfragmentasi. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, terutama ketika kondisi atau prioritas berubah.
TBM menyediakan bahasa bersama yang menjembatani tim TI, keuangan, dan bisnis. Ini menghilangkan kebingungan tentang terminologi, membantu pemangku kepentingan lintas fungsi saling memahami dan bekerja menuju tujuan bersama. Bahasa umum yang digunakan oleh TBM mudah dimengerti, cukup fleksibel untuk memasukkan semua konsep yang diperlukan dan cukup fleksibel bagi para pemimpin dari seluruh organisasi untuk berpartisipasi.
TBM memposisikan TI sebagai mitra strategis, bukan hanya pusat biaya. Ini memberi para pemimpin teknologi data dan struktur yang mereka butuhkan untuk menunjukkan dampak, mengadvokasi investasi, dan memimpin inovasi. Dengan menghubungkan pengeluaran TI dengan nilai bisnis, TBM membantu tim teknologi mendorong hasil.
Mengidentifikasi risiko potensial adalah bagian utama dari nilai yang diberikan tim TI, dan TBM memperkuat nilai itu. Taksonomi TBM menyediakan cara standar untuk melacak biaya dan manfaat upaya mitigasi risiko, seperti keamanan siber, kepatuhan, dan autentikasi. Ini terintegrasi dengan Kerangka Kerja Keamanan Siber NIST, seperangkat pedoman yang dikembangkan oleh Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST) untuk membantu organisasi mengelola dan mengurangi risiko keamanan siber. Selain itu, dapat mengambil pendekatan berbasis data untuk membantu melacak ROI dari upaya ini.
Terutama, meskipun tidak secara eksklusif, dalam organisasi besar, penyebaran biaya TI bisa meresap. Pelaporan terpusat TBM memungkinkan tim TBM untuk mengetahui biaya-biaya yang tidak perlu, seperti akun layanan yang diduplikasi, dan memungkinkan negosiasi yang lebih mudah untuk pembelian gabungan atau dalam jumlah besar.
Meskipun TBM telah terbukti sangat berharga bagi banyak organisasi besar dan kecil, publik dan swasta, tidak ada sistem yang tanpa tantangan.
Menerapkan TBM bukanlah tugas kecil. Ini melibatkan pengintegrasian data dari sistem yang berbeda, dikendalikan oleh tim yang berbeda. Perusahaan harus memilih perangkat lunak TBM yang ideal untuk mengelola data ini, yang seringkali membutuhkan pengeluaran biaya awal. Mungkin juga memerlukan tim TBM khusus untuk memeliharanya.
Selain itu, mungkin sulit untuk mengambil dan mengumpulkan semua data yang diperlukan agar TBM dapat menuai semua manfaatnya. TBM Council berpegang pada tema "kesempurnaan adalah musuh kemajuan", dan menyarankan untuk memasukkan data yang sudah tersedia, daripada menunggu untuk mendapatkan semua data. Proses input data mungkin memberikan petunjuk tentang informasi apa yang Anda butuhkan dan tidak miliki.
TBM merupakan perombakan besar dalam cara departemen TI beroperasi dan memandang diri mereka sendiri, serta cara seluruh organisasi memandang mereka. Pemimpin atau tim TI mungkin merasa tidak nyaman dalam menjabarkan tujuan bisnis untuk setiap pengeluaran, dan pemimpin bisnis mungkin tidak melihat nilai dari memiliki TI yang duduk di meja pengambilan keputusan.
Ini dapat berubah seiring waktu ketika karyawan menyesuaikan diri dengan sistem baru, tetapi pasti ada rasa sakit yang berkembang.
TBM bukanlah sistem yang bisa diatur lalu dilupakan. Untuk memanfaatkan sistem dengan baik, perangkat lunak TBM harus terus diperbarui dengan kategori dan data baru. Jika data tidak tersedia di lokasi terpusat, mudah ditemukan dan mudah dipahami, gambaran yang dilukiskan TBM bisa jadi tidak akurat. Hal ini memerlukan upaya berkelanjutan dalam pelaporan, entri data, pengumpulan data, dan analisis data.