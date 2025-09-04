Apa itu manajemen bisnis teknologi?

TBM didasarkan pada taksonomi standar dan model pengambilan keputusan yang menghubungkan data keuangan dan operasional di seluruh TI, keuangan, dan unit bisnis. Ini membekali tim dengan struktur, proses, dan insight yang diperlukan untuk mengelola teknologi seperti bisnis.

Organisasi mulai dari bisnis kecil hingga perusahaan internasional hingga entitas publik seperti negara bagian Washington telah mengadopsi TBM untuk meningkatkan transparansi, kejelasan, konsistensi, dan efisiensi departemen teknologi mereka.

Kerangka kerja ini awalnya dikembangkan oleh TBM Council, sebuah organisasi nirlaba yang didukung oleh ribuan CIO, CTO, CFO dan pemimpin teknologi dan keuangan. Seiring berkembangnya teknologi, TBM juga berkembang untuk mencakup model pengiriman modern seperti cloud, perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), infrastruktur sebagai layanan (IaaS) , dan banyak lagi.

Dengan menyelaraskan biaya, konsumsi, dan nilai, TBM memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan investasi berdampak tinggi, melacak ROI inisiatif teknologi, dan memastikan keputusan pengeluaran mendukung strategi bisnis secara keseluruhan.