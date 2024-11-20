Apa itu manajemen kapasitas?

Manajemen kapasitas sering dikira manajemen sumber daya. Ini biasanya terjadi karena dua alasan utama. Pertama, kedua istilah tersebut terdengar seolah-olah mereka mungkin menggambarkan jenis hal yang sama, meskipun bukan. Kedua, kedua istilah tersebut menggambarkan aktivitas yang seharusnya terjadi pada awal sejarah perusahaan, selama tahap perencanaan konseptual awal.

Tetapi manajemen kapasitas dan manajemen sumber daya bukanlah frasa yang dapat dipertukarkan. Mereka adalah istilah berurutan dan urutannya penting untuk dipertahankan. Selama tahap perencanaan, manajemen kapasitas merupakan kegiatan perencanaan utama — begitu pentingnya sehingga biasanya harus mendahului sebagian besar pertimbangan lainnya.