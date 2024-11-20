Apa itu manajemen kapasitas?

Manajemen kapasitas mencakup alat, proses, dan strategi yang diperlukan organisasi untuk mempertahankan sumber daya yang memadai untuk memenuhi permintaan data saat ini dan masa depan dengan efisiensi operasional puncak. Manajemen kapasitas berusaha untuk memotong biaya, mengoptimalkan produktivitas, dan menghilangkan kendala kapasitas.
Manajemen kapasitas sering dikira manajemen sumber daya. Ini biasanya terjadi karena dua alasan utama. Pertama, kedua istilah tersebut terdengar seolah-olah mereka mungkin menggambarkan jenis hal yang sama, meskipun bukan. Kedua, kedua istilah tersebut menggambarkan aktivitas yang seharusnya terjadi pada awal sejarah perusahaan, selama tahap perencanaan konseptual awal.
Tetapi manajemen kapasitas dan manajemen sumber daya bukanlah frasa yang dapat dipertukarkan. Mereka adalah istilah berurutan dan urutannya penting untuk dipertahankan. Selama tahap perencanaan, manajemen kapasitas merupakan kegiatan perencanaan utama — begitu pentingnya sehingga biasanya harus mendahului sebagian besar pertimbangan lainnya.
Inilah perbedaan antara keduanya:
Manajemen kapasitas menyentuh aspek perencanaan sumber daya dan perencanaan proyek, tetapi menyimpulkan kesimpulannya menjadi satu kumpulan metrik pendorong — apakah perusahaan yang direncanakan akan dapat memproses alokasi beban kerja yang diproyeksikan dan melaksanakan persyaratan bisnis.
Tapi itu hanya satu bagian dari manajemen kapasitas — bagian lainnya membutuhkan beberapa penetapan awal dalam bentuk forecasting permintaan masa depan dan bagaimana sistem akan mengakomodasi pertumbuhan tersebut sebelum waktu itu terjadi dan kebutuhan masa depan menjadi tuntutan saat ini.
Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya untuk menjelaskan arti yang berbeda dari istilah "manajemen kapasitas" untuk menghindari kebingungan yang mungkin terjadi. Sebenarnya ada tiga “pembesaran makna” kata, masing-masing berkaitan dengan pemahaman tertentu tentang skala:
Untuk tujuan diskusi ini, kami mempertimbangkan ketiga tingkat pembesaran secara bersamaan karena begitulah cara kerja bisnis. Segala sesuatu biasanya terjadi sekaligus dan berbagai perspektif sering kali harus dipertahankan secara bersamaan.
Mengelola kapasitas lebih dari sekadar mengawasi batas kapasitas penyimpanan dan memastikan aset memiliki ruang yang cukup. Menangani masalah kapasitas secara efektif memerlukan penerapan teknik forecasting dan menggunakan data dan kecerdasan buatan (AI) untuk mempelajari proyek-proyek sebelumnya dan merencanakan proyek baru. Berikut adalah langkah-langkah kunci yang terlibat dalam proses manajemen kapasitas:
Organisasi yang berbeda akan mengatasi masalah manajemen kapasitas mereka dengan berbagai metode dan strategi. Strategi berikut mencerminkan berbagai tingkat manajemen kinerja.
Ada beberapa cara Anda dapat memainkan permainan manajemen kapasitas bisnis. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan strategi lag, di mana organisasi mengadaptasi lebih banyak postur bisnis yang santai dibandingkan dengan pendekatan yang lebih proaktif. Organisasi yang menggunakan strategi lag menunggu untuk meningkatkan kapasitas mereka sampai permintaan tumbuh dengan memadai.
Dalam strategi ini, perusahaan tidak berusaha untuk terlibat dalam forecasting permintaan dan sebaliknya menunggu angka solid yang menunjukkan peningkatan permintaan. Opsi ini sering dipilih oleh perusahaan dengan basis klien yang solid, tetapi mungkin berurusan dengan kendala anggaran.
Untuk organisasi yang ingin mengejar pendekatan yang lebih terlibat dan proaktif dalam manajemen kapasitas, ada strategi kapasitas utama yang perlu dipertimbangkan. Di sini, sebuah perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan harapan permintaan pada masa mendatang.
Manfaat yang jelas bagi organisasi adalah bahwa organisasi akan lebih siap untuk memenuhi permintaan mendatang jika permintaan tersebut terwujud seperti yang diharapkan. Contoh strategi kapasitas utama yang umum diikuti dapat ditemukan dalam perusahaan mainan yang menyesuaikan produksi untuk mengantisipasi musim belanja Natal. Pendekatan agresif ini biasanya bergantung pada perkiraan permintaan tingkat lanjut.
Dalam jenis pendekatan hybrid, strategi kapasitas rata-rata berusaha untuk menempati jalan tengah antara pendekatan agresif (strategi kapasitas utama) dan pendekatan reaktif (strategi lag). Oleh karena itu, strategi kapasitas rata-rata berusaha menemukan kapasitas yang sesuai dengan permintaan rata-rata yang diharapkan.
Dalam beberapa hal, hal ini bisa menjadi strategi yang berisiko, meskipun berdasarkan rata-rata secara umum, jenis "tindakan penyeimbangan" dengan kapasitas yang selaras dengan tingkat permintaan yang diharapkan akan berhasil jika estimasi rata-rata perusahaan ternyata dapat diandalkan. Kualitas forecasting organisasi sangat penting.
Strategi kapasitas pencocokan benar-benar merupakan modifikasi dari strategi kapasitas prospek. Perbedaan utamanya adalah investasi.
Dalam strategi kapasitas utama, perusahaan berinvestasi dalam lebih banyak kapasitas untuk mengantisipasi permintaan pada masa depan. Strategi kapasitas pencocokan mencapai sebagian besar tujuan yang sama tanpa mengeluarkan sejumlah besar uang di muka. Sebagai gantinya, perusahaan memilih untuk mengelola secara terperinci data yang masuk tentang permintaan aktual saat ini dan akan menyesuaikan berdasarkan temuan tersebut. Strategi kapasitas pencocokan sangat bergantung pada pengamatan tren pasar yang muncul dan berkembang serta mendasarkan tindakan cepat pada data yang dihasilkan.
Setidaknya ada setengah lusin alasan mengapa organisasi beralih ke strategi dan solusi manajemen kapasitas yang efektif:
Manajemen kapasitas yang efektif menemukan cara untuk menghalangi beberapa tantangan terus-menerus yang dapat berdampak negatif pada efisiensi:
Beberapa alat manajemen kapasitas sedang populer digunakan, termasuk yang berikut:
IBM Process Mining memberikan ROI sebesar 176%, pertumbuhan pendapatan sebesar USD 968 ribu, dan penghematan biaya dalam Studi Dampak Ekonomi Total Forrester.
Temukan cara AI dapat meningkatkan pengalaman layanan pelanggan dengan menyediakan layanan mandiri, perutean ke agen manusia, dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah.
Memanfaatkan kekuatan AI dan otomatisasi untuk memecahkan masalah secara proaktif di seluruh tumpukan aplikasi.
Pikirkan kembali bisnis Anda dengan AI dan IBM Automation, yang membantu membuat sistem TI lebih proaktif, proses lebih efisien, dan orang-orang lebih produktif.
Optimalkan manfaat otomatisasi proses bisnis dan Operasi IT dengan layanan konsultasi otomatisasi IBM.
Memanfaatkan kekuatan AI dan otomatisasi untuk memecahkan masalah secara proaktif di seluruh tumpukan aplikasi.