Alokasi mengacu pada penjadwalan, penataan, dan penetapan tugas, sedangkan pemanfaatan mengacu pada pengukuran strategis kinerja sumber daya secara keseluruhan.

Alokasi sumber daya adalah ketika perusahaan mengalokasikan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini biasanya melibatkan manajer proyek yang menugaskan tugas tertentu kepada anggota tim atau sumber daya proyek untuk mengalokasikan beban kerja yang diperlukan untuk organisasi proyek dan perencanaan proyek. Mengelola jadwal proyek dan ketergantungan internal atau eksternal proyek dapat secara efektif mencegah pergeseran ruang lingkup dan meningkatkan profitabilitas.

Meskipun banyak perusahaan masih menggunakan alat bantu alokasi sumber daya tradisional untuk forecasting (seperti spreadsheet Excel), Anda memerlukan alat bantu manajemen sumber daya dan perangkat lunak manajemen proyek (PMS) yang canggih untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, mendapatkan insight tentang cara terbaik untuk mengurutkan tugas, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif di seluruh cakupan proyek.

Pemanfaatan sumber daya berbeda dengan alokasi sumber daya karena ini merupakan KPI yang mengukur efisiensi tim dalam kaitannya dengan cara menggunakan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, pemanfaatan sumber daya menciptakan KPI yang mengukur kinerja dan upaya atas sejumlah waktu atau kapasitas yang tersedia.

Pemanfaatan sumber daya yang optimal dan alokasi sumber daya cerdas memungkinkan manajer proyek meramalkan ketersediaan sumber daya di berbagai categories. Kesadaran ini memungkinkan tim untuk merencanakan jadwal tenaga kerja mereka secara strategis dan melakukan upaya perbaikan real-time untuk memastikan kesehatan optimal proyek baru.

Baik alokasi sumber daya maupun pemanfaatan sumber daya merupakan area manajemen proyek yang — jika digunakan bersama dan ditambah dengan perangkat lunak manajemen sumber daya — dapat mempertahankan pertumbuhan, meningkatkan keuntungan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan laba perusahaan.