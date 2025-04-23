Apa itu pemantauan transaksi?

Pemantauan transaksi adalah proses menganalisis transaksi keuangan secara terus menerus untuk deteksi, melaporkan, dan mengelola aktivitas yang berpotensi mencurigakan.
Praktek pemantauan transaksi sangat penting untuk manajemen risiko karena melindungi organisasi dan pelanggan mereka dari kejahatan seperti pencucian uang, penipuan dan pendanaan teroris sambil memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan. Dengan menganalisis pola transaksi, pemantauan transaksi membantu melindungi sistem keuangan, mengurangi risiko institusional, dan mencegah penalti yang mahal dan kerusakan reputasi.
Banyak organisasi, terutama lembaga keuangan tradisional (misalnya, bank, perusahaan kartu kredit, layanan pengiriman uang) terlibat dalam pemantauan transaksi. Praktik ini juga berlaku untuk entitas lain dalam ekosistem keuangan yang lebih luas (misalnya, platform fintech, pertukaran mata uang kripto) dan di sektor nonkeuangan (misalnya, perusahaan asuransi, perusahaan real estat). Badan pengawas juga mengandalkan pemantauan transaksi untuk deteksi aktivitas terlarang, menegakkan kepatuhan, dan menegakkan integritas pasar dan lembaga keuangan.
Sebelum tahun 1970-an, bank terutama mengandalkan pengawasan manual dan kontrol internal, dengan sedikit panduan peraturan. Hal ini berubah secara signifikan dengan diperkenalkannya Bank Secrecy Act (BSA) di Amerika Serikat pada tahun 1970, yang menandai dimulainya persyaratan formal bagi lembaga keuangan untuk melacak dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Selama beberapa dekade berikutnya, peraturan besar lainnya menyusul, termasuk pembentukan Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 1989.
Pada tahun 2000-an, terutama setelah penerapan USA PATRIOT Act, pemantauan transaksi menjadi lebih canggih dan berbasis teknologi. Lembaga keuangan pindah dari pemeriksaan manual ke sistem perangkat lunak berbasis aturan yang mampu menandai perilaku mencurigakan nyaris seketika.
Saat ini, proses pemantauan transaksi telah berkembang untuk menggabungkan teknologi canggih seperti machine learning (ML), kecerdasan buatan (AI), dan analitik perilaku. Sistem otomatis canggih ini meningkatkan akurasi deteksi dan mengurangi hasil positif palsu (transaksi sah yang ditandai sebagai mencurigakan) secara real-time. Mereka juga memungkinkan lembaga keuangan dan entitas lain untuk menangani volume transaksi yang semakin besar dengan efisiensi dan keberlanjutan yang lebih baik.
Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan yang paling umum untuk pemantauan transaksi:
Salah satu contoh penggunaan yang paling menonjol dan diatur untuk pemantauan transaksi adalah antipencucian uang (AML). Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, pencucian uang menyumbang sekitar 2-5% dari PDB global, atau sekitar USD 800 miliar hingga USD 2 triliun per tahun.1
Menanggapi skala dan kompleksitas kejahatan keuangan modern, lembaga keuangan berinvestasi besar-besaran dalam solusi teknologi canggih. Business Research Company memproyeksikan pasar perangkat lunak antipencucian uang (AML) global akan tumbuh menjadi USD 3,2 miliar pada tahun 2025, didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan deteksi real-time dan kepatuhan terhadap peraturan yang lebih ketat.2 Tren menunjukkan peningkatan yang nyata dalam penggunaan solusi yang didukung AI. Selain itu, pemantauan mata uang kripto menjadi bidang fokus utama, seiring kemunculan mata uang digital, penting bagi lembaga layanan keuangan untuk melacak transaksi blockchain untuk mencegah aktivitas terlarang.
Sistem pemantauan transaksi AML saat ini dirancang untuk mengidentifikasi perilaku yang terkait dengan tipologi pencucian uang yang dikenal, seperti penataan atau "smurfing", di mana transaksi dalam jumlah besar dipecah menjadi jumlah yang lebih kecil untuk menghindari ambang batas pelaporan. Sistem ini juga menandai pola transaksi yang tidak biasa, seperti lonjakan aktivitas yang tiba-tiba atau perilaku yang menyimpang dari profil umum pelanggan. Pemantauan transaksi yang melibatkan yurisdiksi berisiko tinggi juga penting, karena ini dapat mengindikasikan upaya untuk pemindahan dana melalui negara yang memiliki kontrol peraturan AML yang lemah atau dikenakan sanksi.
Deteksi penipuan adalah salah satu area pemantauan transaksi yang paling aktif. Sistem memantau transaksi kartu kredit untuk mengetahui tanda-tanda penyalahgunaan, seperti pembelian yang dilakukan dari lokasi yang tidak biasa atau aktivitas bernilai tinggi secara tiba-tiba. Mereka juga membantu deteksi pengambilalihan akun dengan mengidentifikasi upaya login yang mencurigakan diikuti dengan transaksi berisiko. Ancaman internal seperti penipuan yang dilakukan oleh karyawan juga dapat ditandai ketika transfer internal yang tidak teratur atau pola akses sistem terdeteksi.
Lembaga keuangan harus memenuhi berbagai kewajiban peraturan, dan pemantauan transaksi mendukung hal ini dengan menyaring transaksi terhadap daftar sanksi, seperti yang dikelola oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan mengidentifikasi interaksi dengan pejabat publik berisiko tinggi (PEP). Sistem memastikan pelaporan transaksi yang melebihi ambang batas hukum (misalnya, setoran tunai lebih dari USD 10.000 di AS) dan membantu memastikan bahwa perilaku nasabah sesuai dengan profil Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
Di ruang kripto, pemantauan transaksi berfokus pada analisis blockchain untuk melacak pergerakan aset digital. Ini termasuk mengidentifikasi pengelompokan klaster (menghubungkan alamat terkait), melacak dana melalui mixer atau koin privasi, dan menandai interaksi dengan dompet yang diketahui terkait dengan aktivitas ilegal. Pertukaran kripto mengandalkan pemantauan on-chain dan off-chain untuk menjaga kepatuhan AML dan deteksi perilaku mencurigakan yang melibatkan mata uang digital dan uang fiat tradisional (mis., dolar, euro).
Platform e-commerce dan pemroses pembayaran menggunakan pemantauan transaksi untuk mencegah penipuan dan deteksi penyalahgunaan layanan mereka. Hal ini termasuk mengidentifikasi pedagang berisiko tinggi (misalnya, volume pengembalian dana yang tinggi), memantau kecepatan transaksi (misalnya, pembelian cepat), dan menemukan anomali geolokasi yang mungkin mengindikasikan pengujian kartu atau aktivitas bot dari wilayah yang ditandai.
Bank dan platform fintech memantau berbagai tanda bahaya yang menunjukkan potensi penyalahgunaan atau risiko kepatuhan. Pemantauan mencakup pelacakan rekening tidak aktif yang tiba-tiba menjadi aktif dengan transfer dalam jumlah besar, meneliti pembayaran lintas batas dengan sumber dana yang tidak jelas, serta mengidentifikasi perilaku transaksi nasabah yang menyimpang dari pola yang telah ditetapkan.
Meskipun pemantauan transaksi sangat penting untuk pencegahan kejahatan keuangan, pemantauan transaksi juga berperan penting dalam mendukung investigasi yang sedang berlangsung. Lembaga penegak hukum dan tim kepatuhan menggunakan sistem dan alat ini tidak hanya untuk deteksi aktivitas yang mencurigakan secara real-time tetapi juga untuk mengelola alur kerja kasus dan menghubungkan bukti transaksional. Teknik canggih seperti analisis jaringan membantu mengungkap hubungan antara rekening dan mengungkap metode pelapisan yang sering digunakan dalam skema pencucian uang yang kompleks.
Pemantauan transaksi mengikuti pendekatan berbasis risiko, menggunakan serangkaian metode yang saling berhubungan untuk mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan dan memastikan kepatuhan.
Fungsi inti dalam proses ini biasanya meliputi:
Data transaksi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk sistem perbankan, pemroses pembayaran, dan penyedia layanan eksternal. Data ini mencakup perincian transaksi utama, seperti jumlah, pihak yang terlibat, dan stempel waktu, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan transaksi untuk dianalisis.
Setelah data terkumpul, setiap transaksi disaring berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, kriteria risiko, dan daftar pantauan eksternal. Ini membantu mengidentifikasi transaksi yang dapat mengindikasikan aktivitas mencurigakan atau potensi kejahatan keuangan.
Setelah penyaringan, setiap transaksi diberi skor risiko berdasarkan berbagai faktor seperti profil risiko nasabah dan riwayat transaksi. Langkah ini membantu memprioritaskan transaksi mana yang perlu diselidiki lebih lanjut, memastikan bahwa transaksi berisiko tinggi ditandai untuk ulasan.
Sistem kemudian menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi perilaku yang tidak biasa atau anomali, seperti aktivitas yang cepat atau penarikan dana dalam jumlah besar yang menyimpang dari perilaku nasabah pada umumnya.
Sistem akan memberikan peringatan ketika sebuah transaksi ditandai sebagai transaksi yang mencurigakan, baik karena anomali atau karena memicu aturan pemantauan transaksi tertentu. Peringatan ini dikirim ke petugas kepatuhan atau penyelidik untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut.
Tim kepatuhan akan meninjau transaksi yang ditandai untuk menentukan apakah transaksi tersebut memang mencurigakan. Langkah ini melibatkan pengumpulan lebih banyak informasi, meninjau riwayat akun, dan menghubungi pihak yang terlibat, jika perlu. Sistem manajemen kasus membantu melacak investigasi, mendokumentasikan temuan dan memastikan semua tindakan yang diperlukan diambil.
Jika suatu transaksi dikonfirmasikan sebagai transaksi yang mencurigakan, Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) atau Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) akan diajukan kepada otoritas pengawas yang relevan. Laporan ini mencakup informasi terperinci tentang transaksi, pihak yang terlibat, dan alasan di balik kecurigaan tersebut. Pengajuan SAR merupakan persyaratan utama untuk menjaga kepatuhan terhadap standar peraturan antipencucian uang dan pendanaan kontra terorisme.
Pemantauan berkelanjutan dan siklus masukan memastikan bahwa sistem beradaptasi dengan ancaman yang muncul. Misalnya, pemantauan transaksi online (OLTP) memainkan peran kunci dengan menangani transaksi secara real time, memungkinkan deteksi dan intervensi cepat untuk mencegah kerugian finansial atau pelanggaran peraturan.
Sistem pemantauan transaksi (TMS) adalah solusi perangkat lunak khusus yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk secara otomatis melacak, menganalisis, dan menilai transaksi keuangan atas tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa (misalnya, transaksi terkait dengan pelanggaran data). TMS bergantung pada proses manajemen transaksi yang kuat, yang menjadi dasar pendeteksian risiko yang akurat, kepatuhan terhadap peraturan, dan kepatuhan data.
Platform perangkat lunak pemantauan transaksi juga memiliki fitur dasbor bawaan dan alat analitik yang melacak indikator kinerja utama (KPI), seperti volume peringatan, tingkat positif palsu, dan tingkat konversi SAR. Pemantauan metrik ini memungkinkan tim kepatuhan mengevaluasi efektivitas sistem, mengoptimalkan alur kerja, dan memastikan persyaratan peraturan dipenuhi secara efisien.
Untuk lebih meningkatkan deteksi, solusi pemantauan transaksi saat ini juga terintegrasi dengan alat keamanan siber, seperti platform intelijen ancaman dan alat penilaian risiko keamanan siber. Integrasi ini membantu mengidentifikasi ancaman keuangan yang dilakukan melalui siber (misalnya, pengambilalihan akun, upaya penipuan berbasis data).
Organisasi perusahaan besar di seluruh industri mengandalkan sistem mainframe sebagai bagian inti dari infrastruktur TI mereka, dengan mainframe menangani hampir 70% beban kerja TI produksi di dunia. Sistem ini biasanya terintegrasi dalam lingkungan TI yang lebih luas, termasuk lingkungan komputasi cloud, untuk menangani volume pemrosesan transaksi yang tinggi dengan kecepatan, stabilitas, dan keamanan. Akibatnya, mainframe adalah lingkungan yang ideal untuk mendukung sistem pemrosesan transaksi (TPS) dan memasukkan data ke dalam sistem pemantauan transaksi.
Mainframe mendukung operasi sangat penting, memastikan bahwa data transaksi skala besar ditangkap dan diproses secara andal untuk dianalisis oleh sistem pemantauan transaksi (TMS). Data ini mendukung deteksi risiko secara real-time dan memungkinkan analisis keuangan mendalam dalam sistem pemantauan, seperti mengidentifikasi pola pergerakan dana atau mengungkap inkonsistensi yang dapat menandakan kejahatan keuangan.
Dalam konteks TMS, mainframe:
Buka lebih banyak nilai bisnis dengan menghadirkan AI pada beban kerja yang sangat penting di IBM z17.
IBM Z adalah rangkaian infrastruktur modern yang didukung oleh prosesor IBM Telum yang menjalankan sistem operasi perusahaan dan perangkat lunak IBM Z, menghasilkan keakuratan AI, produktivitas, dan ketangkasan yang lebih baik.
IBM z17 mengintegrasikan AI canggih ke dalam hybrid cloud, yang mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan pengambilan keputusan di tempat penyimpanan data penting.
Pelajari bagaimana Anda bisa melindungi data organisasi dari ancaman siber dan memastikan pemulihan yang cepat selama kejadian penting.
Perangkat lunak transaksi berperan penting dalam server mainframe dengan mengelola beberapa transaksi secara bersamaan dengan efisien.
Manfaatkan AI generatif untuk mempercepat dan menyederhanakan modernisasi aplikasi mainframe.
Bangun bisnis yang lebih tangguh dengan didukung solusi AI untuk manajemen aset dan rantai pasokan yang cerdas.
1. Pencucian Uang, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan
2. Laporan Pasar Global Perangkat Lunak Antipencucian Uang 2025, The Business Research Company, Januari 2025