Apa itu pemantauan transaksi?

Salah satu contoh penggunaan yang paling menonjol dan diatur untuk pemantauan transaksi adalah antipencucian uang (AML). Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, pencucian uang menyumbang sekitar 2-5% dari PDB global, atau sekitar USD 800 miliar hingga USD 2 triliun per tahun.1

Menanggapi skala dan kompleksitas kejahatan keuangan modern, lembaga keuangan berinvestasi besar-besaran dalam solusi teknologi canggih. Business Research Company memproyeksikan pasar perangkat lunak antipencucian uang (AML) global akan tumbuh menjadi USD 3,2 miliar pada tahun 2025, didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan deteksi real-time dan kepatuhan terhadap peraturan yang lebih ketat.2 Tren menunjukkan peningkatan yang nyata dalam penggunaan solusi yang didukung AI. Selain itu, pemantauan mata uang kripto menjadi bidang fokus utama, seiring kemunculan mata uang digital, penting bagi lembaga layanan keuangan untuk melacak transaksi blockchain untuk mencegah aktivitas terlarang.

Sistem pemantauan transaksi AML saat ini dirancang untuk mengidentifikasi perilaku yang terkait dengan tipologi pencucian uang yang dikenal, seperti penataan atau "smurfing", di mana transaksi dalam jumlah besar dipecah menjadi jumlah yang lebih kecil untuk menghindari ambang batas pelaporan. Sistem ini juga menandai pola transaksi yang tidak biasa, seperti lonjakan aktivitas yang tiba-tiba atau perilaku yang menyimpang dari profil umum pelanggan. Pemantauan transaksi yang melibatkan yurisdiksi berisiko tinggi juga penting, karena ini dapat mengindikasikan upaya untuk pemindahan dana melalui negara yang memiliki kontrol peraturan AML yang lemah atau dikenakan sanksi.