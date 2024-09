Qu’est-ce que l’intelligence géographique ?

Les facteurs liés au changement climatique tels que les émissions de carbone, l’état des récifs coralliens, la température et le niveau des mers, les forêts et plus encore peuvent être surveillés et analysés à l’aide de la géolocalisation. La technologie SIG peut visualiser les risques et orienter la prise de décision en matière d’atténuation du changement climatique. En outre, la capacité d’identifier et de prévoir les conditions météorologiques, les risques climatiques et d’autres éléments liés à la localisation peuvent aider les développeurs d’énergies renouvelables à déterminer le meilleur emplacement pour des infrastructures telles que des éoliennes et des panneaux solaires.