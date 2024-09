Qu'est-ce qu'une ville intelligente ?

La définition des zones urbaines qualifiées de villes intelligentes et des villes « les plus intelligentes » varie en fonction des sources consultées. Les villes d'Europe, d'Amérique et d'Asie se disputent régulièrement la place dans les différents classements. Cependant, ce qui est clair, c'est que les administrations locales du monde entier adoptent une variété de solutions de ville intelligente, qu'il s'agisse de célèbres places de commerce mondial comme New York ou Singapour , ou de puissances régionales comme Chattanooga dans le Tennessee, ou la province de Zhejiang en Chine.

Au Zhejiang, comme dans de nombreuses autres régions de Chine, les bornes de recharge pour véhicules électriques sont de plus en plus omniprésentes. La province compterait plus d’un million de bornes de recharge. À Chattanooga, les projets de villes intelligentes incluent une collaboration avec diverses organisations pour surveiller la qualité de l'air grâce à des réseaux de capteurs. Le projet soutient les initiatives de la ville en matière de qualité de l'air et fournit des informations précieuses aux professionnels de santé .

Mais les innovations des villes intelligentes ne sortent pas du chapeau. Des urbanistes, des organisations à but non lucratif et des entreprises se réunissent régulièrement pour présenter des idées et des solutions lors d'événements comme le Smart City Expo World Congress, à Barcelone , dont l'objectif déclaré est de « collectiviser l'innovation urbaine dans le monde entier ».