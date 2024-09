Qu’est-ce que la gestion réseau Kubernetes ?

L’interface CNI est une autre fonctionnalité essentielle liée à la gestion réseau Kubernetes. Créée et gérée par la Cloud Native Computing Foundation et utilisée par Kubernetes et d’autres runtimes de conteneurs, notamment RedHat OpenShift® et Apache Mesos, la CNI est une spécification standardisée et un ensemble d’API qui définissent la façon dont les plug-ins réseau doivent gérer la mise en réseau des conteneurs. Les plug-ins CNI peuvent attribuer des adresses IP, créer des espaces de noms réseau, configurer des itinéraires réseau, etc. pour permettre la communication de pod à pod, dans le même nœud et entre les nœuds.

Bien que Kubernetes fournisse une interface CNI par défaut, de nombreux plug-ins CNI tiers, notamment Calico, Flannel et Weave, sont conçus pour gérer la configuration et la sécurité dans les environnements réseau basés sur des conteneurs. Bien que chacun d’entre eux puisse avoir des fonctionnalités et des approches différentes en matière de gestion réseau, réseaux superposés ou routage direct par exemple, ces plug-ins adhèrent tous aux spécifications CNI compatibles avec Kubernetes.