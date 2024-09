La création de ce showcase n’a pas été une mince affaire. Il fallait donner à 7 000 diplômés la liberté de s’exprimer dans 290 filières très variées, notamment la mode, le design d’intérieur, les beaux-arts, l’art 3D et plus encore. De plus, le showcase devait être facile à utiliser, facile à parcourir et très stable. Mais l’équipe d’IBM s’est montrée à la hauteur de la tâche.

Heureusement, l’une des six universités de l’UAL, le London College of Fashion, utilisait déjà les solutions IBM pour présenter le travail des étudiants. « Cela faisait plusieurs années que nous collaborions avec IBM, tout d’abord avec la Fashion Business School, puis avec le Centre for Sustainable Fashion. Nous savions qu’IBM comprenait comment nos publics voulaient utiliser le numérique », explique la professeure Roni Brown, Pro-Vice Chancellor et responsable du London College of Fashion.

Pour étendre le showcase aux six universités du système UAL, IBM a formé une équipe d’experts du cloud et des DevSecOps issus de l’IBM Global Consumer Industries Center of Competence, IBM Engine Room et IBM® iX, la branche du design d’entreprise d’IBM® Consulting. Disposant de seulement trois mois pour mener à bien le projet, l’équipe d’IBM s’est attachée à écouter les étudiants, les universitaires et les partenaires du secteur de l’UAL. En tout, IBM et l’UAL ont participé à une conférence en ligne IBM Innovation Jam, cinq ateliers Enterprise Design Thinking et vingt entretiens d’utilisateurs. Plus de 100 parties prenantes ont participé à la conception et au développement du showcase.

« Ce qui est très vite ressorti dans le projet, c’est tout le soutien d’IBM dans le processus de réflexion et de développement », explique Roni Brown.

Résultat : l’UAL Graduate Showcase (lien externe à ibm.com), une plateforme numérique multicouche organisée basée sur Red Hat OpenShift on IBM Cloud. Cette plateforme offre à l’UAL un moyen flexible, résilient et abordable de présenter les travaux des étudiants sous forme numérique de manière fascinante. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches sur le site par étudiant ou par mot-clé, ou ils peuvent parcourir différentes universités et disciplines pour en savoir plus sur le travail des élèves et en voir des exemples.

Lors des phases de développement et de tests, l’équipe d’IBM a hébergé la solution sur un cluster OpenShift 4.x sur IBM Cloud. Pour la mise en production, l’équipe a provisionné une instance IBM Cloud distincte pour la plateforme, avec auto-scaling des nœuds du cluster et auto-scaling horizontal des pods dans OpenShift pour une meilleure gestion des fluctuations des workloads.