Qu’est-ce que l’analyse des écarts ?

L’analyse des écarts joue un rôle crucial en gestion financière, en particulier pour les équipes comptables qui tiennent des données financières historiques précises et suivent la performance financière de l’entreprise. Ces personnes doivent détecter des erreurs ou des lacunes dans les données comptables afin que les données alimentant d’autres analyses au sein de l’entreprise soient fiables.

Par ailleurs, l’analyse des écarts peut être utile pour la détection des fraudes. L’analyse compare les résultats réels aux valeurs attendues, afin que toute activité inhabituelle ou écart majeur puisse être signalée immédiatement et traitée.

Le rôle le plus important de l’analyse des écarts est peut-être la hiérarchisation des ressources. L’analyse peut cibler les domaines clés où l’activité ne se déroule pas comme prévu et prioriser les actions correctives.

Par exemple, grâce à une analyse des écarts, une entreprise proposant cinq produits apprend que les ventes réelles de deux d’entre eux sont inférieures aux ventes prévues. L’équipe comptable peut alors se concentrer sur l’évolution de ces deux produits et prendre des mesures stratégiques.