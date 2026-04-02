L’IA dans le reporting financier

L’industrie financière dans son ensemble est en pleine révolution, ce qui oblige les équipes de planification et d’analyse financière (FP&A) à repenser le processus de reporting financier.

Utiliser l’IA pour le reporting financier n’est plus une suggestion. Il s’agit d’un impératif pour les entreprises qui tentent de garder une longueur d’avance sur la concurrence. Une étude de KPMG a révélé que près de 72 % des entreprises sondées pilotent ou utilisent actuellement l’IA dans leur reporting financier, et elles s’attendent à ce que ce chiffre atteigne 99 % au cours de l’année prochaine.

Le reporting financier est une tâche monotone pour les équipes financières, qui doivent gérer les déclarations auprès de la Security and Exchange Commission (SEC), l’évolution des exigences réglementaires et le reporting sur les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La collecte des données financières pour chacune de ces déclarations est chronophage et coûteuse. C’est là qu’intervient l’IA pour la finance, en accélérant le reporting financier, en affinant les informations et en renforçant le processus de prise de décision global.