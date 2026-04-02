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Intelligence artificielle Opérations métier

L’IA dans le reporting financier

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publié le 2 avril 2026

L’IA dans le reporting financier : définition

L’intelligence artificielle (IA) dans le reporting financier implique l’utilisation d’outils d’IA et l’automatisation pour rationaliser les tâches de reporting et les workflows.

L’industrie financière dans son ensemble est en pleine révolution, ce qui oblige les équipes de planification et d’analyse financière (FP&A) à repenser le processus de reporting financier.

Utiliser l’IA pour le reporting financier n’est plus une suggestion. Il s’agit d’un impératif pour les entreprises qui tentent de garder une longueur d’avance sur la concurrence. Une étude de KPMG a révélé que près de 72 % des entreprises sondées pilotent ou utilisent actuellement l’IA dans leur reporting financier, et elles s’attendent à ce que ce chiffre atteigne 99 % au cours de l’année prochaine.

Le reporting financier est une tâche monotone pour les équipes financières, qui doivent gérer les déclarations auprès de la Security and Exchange Commission (SEC), l’évolution des exigences réglementaires et le reporting sur les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La collecte des données financières pour chacune de ces déclarations est chronophage et coûteuse. C’est là qu’intervient l’IA pour la finance, en accélérant le reporting financier, en affinant les informations et en renforçant le processus de prise de décision global.

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Comment l’IA est-elle utilisée dans le reporting financier ?

L’IA est utilisée dans le reporting financier au-delà de l’automatisation des tâches et des cas d’utilisation de la collecte de données. La technologie comme l’IA générative et l’analyse prédictive est utilisée pour créer des prévisions pilotées par l’IA et des rapports personnalisés adaptés à des parties prenantes spécifiques.

Voici quelques-unes des principales manières dont l’IA est utilisée dans le reporting financier :

  • Automatisation : l’utilisation d’outils d’automatisation du reporting financier permet aux équipes financières de définir des règles et d’automatiser les processus qui peuvent être exécutés en temps réel. Les solutions de planification modernes alimentées par l’IA peuvent s’intégrer aux feuilles de calcul et aux systèmes existants, y compris les logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP). Les automatisations qui en résultent peuvent réduire les coûts opérationnels et réaffecter le personnel à la stratégie et l’analyse financière.
  • Audits : la mise en œuvre de la technologie de l’IA pour les audits peut aider les équipes financières dans l’analyse des données et la gestion de la qualité. Les processus d’audit peuvent être fastidieux, car les analystes doivent examiner de grands volumes de données et conserver des pistes d’audit. C’est grâce à ce processus que les outils d’IA peuvent analyser rapidement de grandes quantités de données et découvrir des informations que l’analyse traditionnelle pourrait manquer.
  • Conformité : l’ajout de capacités d’IA générative pour la finance est particulièrement bénéfique pour la conformité. Les institutions financières doivent naviguer dans un environnement réglementaire complexe, notamment la loi sur le blanchiment d’argent (AMLA) et la loi sur le secret bancaire (BSA). L’IA générative, en particulier les grands modèles de langage (LLM), peut automatiser les processus de conformité et détecter les disparités.
  • Analyse des données : l’analyse prédictive et le machine learning (ML) transforment la façon dont les entreprises analysent les jeux de données et repèrent les tendances. Les modèles IA peuvent gérer l’extraction et la validation des données, analyser des schémas et prendre des décisions fondées sur les données — le tout en temps réel. Ces capacités rendent les équipes financières plus efficaces en détectant des schémas inhabituels dans les données bien avant qu’un problème ne survienne, ce qui renforce l’intégrité des données et la proactivité.
  • Prévention de la fraude : utiliser des systèmes d’IA à des fins de reporting financier aide les entreprises à mettre en place de solides pratiques de gestion des risques et à personnaliser la prévention de la fraude. Les outils de machine learning surveillent les données de l’entreprise en temps réel, et un outil correctement entraîné peut reconnaître les violations de sécurité potentielles ou fournir des avertissements avancés lorsqu’une fraude est détectée.
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Étapes pour mettre en œuvre l’IA dans le reporting financier

La mise en œuvre de l’IA dans la finance est un processus itératif qui nécessitera des ajustements et une collaboration au sein de l’organisation. Le processus de mise en œuvre de l’IA dans le reporting financier variera en fonction de la taille de l’organisation et du secteur d’activité. Toutefois, pour commencer, vous pouvez suivre une série d’étapes standard.

1. Évaluer les processus actuels

Avant d’introduire l’IA dans l’organisation, les responsables financiers doivent évaluer l’importance de la technologie pour l’entreprise ou la fonction de reporting financier. Examinez les processus financiers actuels et identifiez les domaines du rôle de reporting financier qui pourraient être automatisés ou améliorés.

Consultez les responsables financiers et les parties prenantes de toute l’entreprise pour comprendre comment ils envisagent l’amélioration et l’évolution de l’activité grâce aux capacités de l’IA.

2. Choisir les bons outils d’IA

Les outils d’IA pour les services financiers ne sont pas universels. Ils exigeront des équipes financières une réflexion approfondie sur les objectifs commerciaux qu’elles tentent d’atteindre grâce à la technologie.

L’outil d’IA choisi doit être adapté aux besoins de reporting. Par exemple, l’organisation peut envisager le traitement automatique du langage naturel (NLP) pour analyser de grands ensembles de données ou l’analyse prédictive pour la prévision financière.

L’IA agentique est une autre option technologique que les entreprises peuvent envisager pour obtenir des informations prédictives plus avancées et intuitives.

3. Renforcer la qualité et la gouvernance des données

Les résultats positifs des outils d’IA découlent de données solides et précises à la base.

Les systèmes d’IA reçoivent des données historiques sur les comptes de revenus, les états des flux de trésorerie, les bilans et d’autres informations financières provenant de l’organisation. Les entreprises doivent fournir aux outils d’IA des données de haute qualité et établir des politiques de gouvernance pour garantir l’exactitude et l’utilisation éthique.

4. Former les employés et trouver du soutien

Les dirigeants et les responsables des équipes financières doivent préparer correctement le personnel à la mise en œuvre des capacités d’IA. La technologie peut être intimidante, c’est pourquoi les dirigeants doivent aider les employés à comprendre comment les outils d’IA peuvent améliorer la prise de décisions et la précision de leurs résultats.        

L’implémentation peut également nécessiter une mise à niveau des compétences des employés, selon le logiciel ou les outils à mettre en œuvre. Le système d’IA n’est pas destiné à remplacer le discernement humain et doit être présenté comme une amélioration des workflows existants.

5. Surveiller et évaluer

Il faut oublier l’idée d’une configuration unique pour les outils d’IA. Les équipes financières doivent surveiller les outils en permanence et les mettre à jour régulièrement afin de refléter les changements intervenus dans l’entreprise, tant au niveau interne qu’externe.

Si les objectifs métier changent et que les indicateurs financiers clés évoluent, il est crucial de mettre à jour les outils d’IA et de les évaluer afin de s’assurer qu’ils continuent à avoir un impact positif sur l’organisation.

Les avantages de l’IA dans le reporting financier

Les entreprises qui intègrent l’IA dans leur processus de reporting financier bénéficieront de nombreux avantages, dont les suivants.

Prédire les tendances et impacts

Le reporting financier piloté par l’IA analyse les transactions historiques, les signaux du marché et les données opérationnelles pour modéliser les résultats probables. En disposant d’un tableau de bord central qui suit les données en temps réel, les équipes financières peuvent prévoir les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie avec plus de confiance.

Les outils d’IA aident les responsables financiers à comprendre les moteurs du changement, autrement dit ce qui améliore les résultats et pourquoi. La technologie teste des scénarios, met en lumière les sensibilités et quantifie les impacts potentiels pour le service financier et les autres unités commerciales.

À long terme, les outils d’IA peuvent améliorer les cycles de planification, aligner les parties prenantes et réduire les risques de surprises.

Fournir des informations sur les risques

En surveillant en permanence les transactions, les contrôles et les signaux externes, les outils d’IA fournissent des informations sur les risques et aident à atténuer les problèmes potentiels.

Les outils d’IA aident les équipes financières à hiérarchiser les alertes en fonction de leur gravité et de leur impact potentiel, réduisant le bruit et concentrant l’attention sur les questions les plus importantes. Grâce à cette visibilité accrue, les entreprises peuvent renforcer la gouvernance et limiter les risques avant que les problèmes ne s’aggravent et n’affectent les états financiers.

Améliorer la précision des données

Les outils d’IA éliminent la saisie manuelle des données, ce qui permet aux équipes financières de gagner du temps et de l’argent.

Ces outils peuvent également passer au crible les données structurées et non structurées afin de créer une vue unique des données dans l’ensemble de l’entreprise. Les algorithmes de machine learning (ML) apprennent à partir des données historiques et détectent les anomalies et incohérences en temps réel, aidant ainsi à atténuer les problèmes avant qu’ils ne surviennent.

Par ailleurs, les outils d’IA automatisent le rapprochement des comptes en comparant instantanément les transactions aux registres de l’entreprise, ce qui permet de faire apparaître les écarts immédiatement plutôt que plusieurs mois plus tard.

Prendre des décisions fondées sur les données

Les outils d’IA sont alimentés par des données, et ils amènent à prendre des décisions basées sur des faits et des indicateurs clés.

Les outils d’IA peuvent unifier les sources de données et fournir des analyses pertinentes et opportunes aux équipes financières. La technologie d’IA nettoie, classe et enrichit les données pour permettre aux équipes financières de travailler sur une base cohérente. Les tableaux de bord interactifs et les résumés en langage naturel rendent même les informations accessibles aux parties prenantes et aux employés non techniques.

Les équipes financières peuvent collaborer autour d’une version unique d’informations, réduisant ainsi les débats et accélérant les approbations. Cette approche permet une plus grande transparence entre les fonctions et un meilleur alignement sur la stratégie.

Bonnes pratiques pour la mise en œuvre de l’IA dans le reporting financier

Déployer l’IA dans le reporting financier peut s’avérer intimidant, car de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Voici quelques-unes des bonnes pratiques que les entreprises doivent avoir en tête lorsqu’elles intègrent l’IA dans leur fonction de reporting financier.

Créer un cadre de l’IA

  • Commencez par définir le champ d’application de l’IA au sein de la fonction de reporting financier.
  • Établissez des structures de gouvernance dès le début de la mise en œuvre afin de préciser qui est responsable des décisions en matière d’IA et qui est chargé de la supervision.
  • Définissez les normes de données et les exigences de qualité que le système d’IA doit respecter.
  • Fixez des critères de performance mesurables pour les comparer aux résultats de l’IA.
  • Instaurez un rythme de révision pour évaluer et mettre à jour le cadre à mesure que la technologie évolue.

Intégrer la formation et l’habilitation en IA

  • Évaluez les lacunes actuelles en matière de compétences au sein de l’équipe financière avant d’introduire des outils d’IA.
  • Développez des formations spécifiques à chaque rôle afin que les analystes, les gestionnaires et les cadres comprennent l’impact des outils d’IA sur leur rôle.
  • Utilisez des données financières réelles pour créer des opportunités d’apprentissage pratique de l’IA pour les employés dans un environnement contrôlé.
  • Créez un centre de ressources interne où les équipes peuvent accéder à des guides, aux mises à jour et aux bonnes pratiques.
  • Désignez des responsables de l’IA au sein du service financier pour soutenir l’apprentissage par les pairs.

Souligner l’importance de l’utilisation éthique de l’IA

  • Définissez ce qu’une IA responsable signifie pour l’entreprise dans le contexte du reporting financier, y compris l’équité, la transparence et la responsabilité.
  • Exigez des employés humains l’approbation finale et l’examen sur toutes les publications financières générées par l’IA.
  • Établissez des protocoles pour identifier et modifier les biais liés à l’IA dans les modèles de données.
  • Alignez les politiques d’utilisation de l’IA sur les réglementations existantes et les exigences de conformité.
  • Créez un protocole simple pour signaler les problèmes éthiques ou les défaillances des modèles.

Créer de bonnes pratiques pour l’adoption de l’IA

  • Commencez par un programme pilote sur une fonction de reporting limitée avant de passer à l’échelle supérieure.
  • Consignez les enseignements tirés de la phase pilote initiale et utilisez-les pour affiner la feuille de route de l’adoption.
  • Définissez des indicateurs de performance clés (KPI) afin d’établir une base de référence permettant de mesurer l’impact des outils d’IA sur l’équipe.
  • Élaborez des stratégies de gestion du changement pour gérer la résistance des employés et encourager l’adoption de l’IA.
  • Réexaminez régulièrement les bonnes pratiques à mesure que la technologie de l’IA évolue et que les besoins de l’entreprise changent.

Comment l’IA redéfinit le reporting financier

Pour les équipes financières, la technologie d’IA n’est plus un enjeu futur, mais une réalité opérationnelle. Les entreprises de tous les secteurs accélèrent l’adoption de l’IA, et le reporting financier est l’une des fonctions qui ressentent le plus l’évolution.

Les outils alimentés par l’IA vont bien au-delà de l’automatisation des tâches. Ils analysent des ensembles de données complets, unifient les équipes de FP&A et rationalisent la planification, la budgétisation et les prévisions. Il en résulte une fonction de reporting plus rapide, plus précise et mieux à même d’éclairer la prise de décisions en temps réel.

Cependant, la transformation s’accompagne de véritables défis. La qualité des données, les difficultés d’intégration et la conformité réglementaire autour des rapports générés par l’IA restent des obstacles majeurs. La dépendance excessive à l’égard des résultats de l’IA sans examen humain suffisant est également une préoccupation croissante pour les responsables financiers. C’est pourquoi la gouvernance est importante dès le départ. Les entreprises qui mettent en place des garde-fous et des protocoles autour de l’utilisation de l’IA seront mieux équipées pour la dimensionner de manière responsable.

Les responsables financiers doivent insister sur le fait que les professionnels ne sont pas remplacés par ces outils ; ils sont repositionnés pour se concentrer sur l’interprétation, la stratégie et le contrôle. Les équipes financières qui adoptent ce changement dès à présent et construisent des fondations solides seront les mieux placées pour prendre les rênes à mesure que les capacités de l’IA évolueront.

Auteurs

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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