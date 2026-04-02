L’IA dans le reporting financier

L’intelligence artificielle (IA) dans le reporting financier implique l’utilisation d’outils d’IA et l’automatisation pour rationaliser les tâches de reporting et les workflows.
L’industrie financière dans son ensemble est en pleine révolution, ce qui oblige les équipes de planification et d’analyse financière (FP&A) à repenser le processus de reporting financier.
Utiliser l’IA pour le reporting financier n’est plus une suggestion. Il s’agit d’un impératif pour les entreprises qui tentent de garder une longueur d’avance sur la concurrence. Une étude de KPMG a révélé que près de 72 % des entreprises sondées pilotent ou utilisent actuellement l’IA dans leur reporting financier, et elles s’attendent à ce que ce chiffre atteigne 99 % au cours de l’année prochaine.
Le reporting financier est une tâche monotone pour les équipes financières, qui doivent gérer les déclarations auprès de la Security and Exchange Commission (SEC), l’évolution des exigences réglementaires et le reporting sur les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La collecte des données financières pour chacune de ces déclarations est chronophage et coûteuse. C’est là qu’intervient l’IA pour la finance, en accélérant le reporting financier, en affinant les informations et en renforçant le processus de prise de décision global.
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
L’IA est utilisée dans le reporting financier au-delà de l’automatisation des tâches et des cas d’utilisation de la collecte de données. La technologie comme l’IA générative et l’analyse prédictive est utilisée pour créer des prévisions pilotées par l’IA et des rapports personnalisés adaptés à des parties prenantes spécifiques.
Voici quelques-unes des principales manières dont l’IA est utilisée dans le reporting financier :
La mise en œuvre de l’IA dans la finance est un processus itératif qui nécessitera des ajustements et une collaboration au sein de l’organisation. Le processus de mise en œuvre de l’IA dans le reporting financier variera en fonction de la taille de l’organisation et du secteur d’activité. Toutefois, pour commencer, vous pouvez suivre une série d’étapes standard.
Avant d’introduire l’IA dans l’organisation, les responsables financiers doivent évaluer l’importance de la technologie pour l’entreprise ou la fonction de reporting financier. Examinez les processus financiers actuels et identifiez les domaines du rôle de reporting financier qui pourraient être automatisés ou améliorés.
Consultez les responsables financiers et les parties prenantes de toute l’entreprise pour comprendre comment ils envisagent l’amélioration et l’évolution de l’activité grâce aux capacités de l’IA.
Les outils d’IA pour les services financiers ne sont pas universels. Ils exigeront des équipes financières une réflexion approfondie sur les objectifs commerciaux qu’elles tentent d’atteindre grâce à la technologie.
L’outil d’IA choisi doit être adapté aux besoins de reporting. Par exemple, l’organisation peut envisager le traitement automatique du langage naturel (NLP) pour analyser de grands ensembles de données ou l’analyse prédictive pour la prévision financière.
L’IA agentique est une autre option technologique que les entreprises peuvent envisager pour obtenir des informations prédictives plus avancées et intuitives.
Les résultats positifs des outils d’IA découlent de données solides et précises à la base.
Les systèmes d’IA reçoivent des données historiques sur les comptes de revenus, les états des flux de trésorerie, les bilans et d’autres informations financières provenant de l’organisation. Les entreprises doivent fournir aux outils d’IA des données de haute qualité et établir des politiques de gouvernance pour garantir l’exactitude et l’utilisation éthique.
Les dirigeants et les responsables des équipes financières doivent préparer correctement le personnel à la mise en œuvre des capacités d’IA. La technologie peut être intimidante, c’est pourquoi les dirigeants doivent aider les employés à comprendre comment les outils d’IA peuvent améliorer la prise de décisions et la précision de leurs résultats.
L’implémentation peut également nécessiter une mise à niveau des compétences des employés, selon le logiciel ou les outils à mettre en œuvre. Le système d’IA n’est pas destiné à remplacer le discernement humain et doit être présenté comme une amélioration des workflows existants.
Il faut oublier l’idée d’une configuration unique pour les outils d’IA. Les équipes financières doivent surveiller les outils en permanence et les mettre à jour régulièrement afin de refléter les changements intervenus dans l’entreprise, tant au niveau interne qu’externe.
Si les objectifs métier changent et que les indicateurs financiers clés évoluent, il est crucial de mettre à jour les outils d’IA et de les évaluer afin de s’assurer qu’ils continuent à avoir un impact positif sur l’organisation.
Les entreprises qui intègrent l’IA dans leur processus de reporting financier bénéficieront de nombreux avantages, dont les suivants.
Le reporting financier piloté par l’IA analyse les transactions historiques, les signaux du marché et les données opérationnelles pour modéliser les résultats probables. En disposant d’un tableau de bord central qui suit les données en temps réel, les équipes financières peuvent prévoir les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie avec plus de confiance.
Les outils d’IA aident les responsables financiers à comprendre les moteurs du changement, autrement dit ce qui améliore les résultats et pourquoi. La technologie teste des scénarios, met en lumière les sensibilités et quantifie les impacts potentiels pour le service financier et les autres unités commerciales.
À long terme, les outils d’IA peuvent améliorer les cycles de planification, aligner les parties prenantes et réduire les risques de surprises.
En surveillant en permanence les transactions, les contrôles et les signaux externes, les outils d’IA fournissent des informations sur les risques et aident à atténuer les problèmes potentiels.
Les outils d’IA aident les équipes financières à hiérarchiser les alertes en fonction de leur gravité et de leur impact potentiel, réduisant le bruit et concentrant l’attention sur les questions les plus importantes. Grâce à cette visibilité accrue, les entreprises peuvent renforcer la gouvernance et limiter les risques avant que les problèmes ne s’aggravent et n’affectent les états financiers.
Les outils d’IA éliminent la saisie manuelle des données, ce qui permet aux équipes financières de gagner du temps et de l’argent.
Ces outils peuvent également passer au crible les données structurées et non structurées afin de créer une vue unique des données dans l’ensemble de l’entreprise. Les algorithmes de machine learning (ML) apprennent à partir des données historiques et détectent les anomalies et incohérences en temps réel, aidant ainsi à atténuer les problèmes avant qu’ils ne surviennent.
Par ailleurs, les outils d’IA automatisent le rapprochement des comptes en comparant instantanément les transactions aux registres de l’entreprise, ce qui permet de faire apparaître les écarts immédiatement plutôt que plusieurs mois plus tard.
Les outils d’IA sont alimentés par des données, et ils amènent à prendre des décisions basées sur des faits et des indicateurs clés.
Les outils d’IA peuvent unifier les sources de données et fournir des analyses pertinentes et opportunes aux équipes financières. La technologie d’IA nettoie, classe et enrichit les données pour permettre aux équipes financières de travailler sur une base cohérente. Les tableaux de bord interactifs et les résumés en langage naturel rendent même les informations accessibles aux parties prenantes et aux employés non techniques.
Les équipes financières peuvent collaborer autour d’une version unique d’informations, réduisant ainsi les débats et accélérant les approbations. Cette approche permet une plus grande transparence entre les fonctions et un meilleur alignement sur la stratégie.
Déployer l’IA dans le reporting financier peut s’avérer intimidant, car de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Voici quelques-unes des bonnes pratiques que les entreprises doivent avoir en tête lorsqu’elles intègrent l’IA dans leur fonction de reporting financier.
Créer un cadre de l’IA
Intégrer la formation et l’habilitation en IA
Souligner l’importance de l’utilisation éthique de l’IA
Créer de bonnes pratiques pour l’adoption de l’IA
Pour les équipes financières, la technologie d’IA n’est plus un enjeu futur, mais une réalité opérationnelle. Les entreprises de tous les secteurs accélèrent l’adoption de l’IA, et le reporting financier est l’une des fonctions qui ressentent le plus l’évolution.
Les outils alimentés par l’IA vont bien au-delà de l’automatisation des tâches. Ils analysent des ensembles de données complets, unifient les équipes de FP&A et rationalisent la planification, la budgétisation et les prévisions. Il en résulte une fonction de reporting plus rapide, plus précise et mieux à même d’éclairer la prise de décisions en temps réel.
Cependant, la transformation s’accompagne de véritables défis. La qualité des données, les difficultés d’intégration et la conformité réglementaire autour des rapports générés par l’IA restent des obstacles majeurs. La dépendance excessive à l’égard des résultats de l’IA sans examen humain suffisant est également une préoccupation croissante pour les responsables financiers. C’est pourquoi la gouvernance est importante dès le départ. Les entreprises qui mettent en place des garde-fous et des protocoles autour de l’utilisation de l’IA seront mieux équipées pour la dimensionner de manière responsable.
Les responsables financiers doivent insister sur le fait que les professionnels ne sont pas remplacés par ces outils ; ils sont repositionnés pour se concentrer sur l’interprétation, la stratégie et le contrôle. Les équipes financières qui adoptent ce changement dès à présent et construisent des fondations solides seront les mieux placées pour prendre les rênes à mesure que les capacités de l’IA évolueront.
Découvrez comment les prévisions pilotées par l’IA, l’analyse automatisée des écarts et les informations en temps réel sur les performances aident les équipes financières.
Découvrez comment les directeurs et responsables financiers peuvent tirer le meilleur parti de l’IA générative, notamment en termes de préparation, d’application et de conditions requises pour faire de l’IA un véritable atout.
Examinez comment les solutions pilotées par l’IA redéfinissent le rôle du directeur financier d’aujourd’hui et améliorent la planification financière.
Bénéficiez d’une planification commerciale intégrée et optimisée par l’IA, avec la liberté de la déployer dans l’environnement qui correspond le mieux à vos objectifs.
Transformez vos finances avec la solution d’IA d’IBM dédiée, qui s’appuie sur l’automatisation intelligente et les informations prédictives pour rendre vos opérations financières plus intelligentes, plus rapides et plus résilientes.
Réinventez la finance avec IBM® Consulting, qui combine expertise et solutions pilotées par l’IA pour un service financier plus efficace et plus stratégique.