Qu’est-ce qu’un budget flexible ?

Le plan financier reflète les niveaux d’activité réels, tels que les variations en temps réel des ventes, de la production et de la disponibilité des ressources. Ces ajustements sont effectués automatiquement en fonction de la production de l’entreprise et des niveaux d’activité.

Les budgets statiques établissent des montants fixes au début d’une période financière. Une approche budgétaire flexible permet d’ajuster les projections de revenus et les coûts variables en fonction de l’évolution de la situation de l’entreprise.

Le modèle est construit sur les niveaux d’activité d’une entreprise plutôt que sur une seule prévision ou période budgétaire. Lorsque le volume réel de production ou de ventes est publié, le budget est recalculé pour refléter les coûts et les revenus qui auraient dû correspondre à ce niveau. Ce type de recalcul donne aux managers une base de référence plus significative pour mesurer les performances et les résultats réels.

Un budget flexible s’inscrit dans le cadre de la transition des directions financières vers une planification plus dynamique et plus réactive. Nombre d’entre elles adoptent des modèles de prévision financière intégrant l’IA, l’automatisation et l’analyse prédictive. Un rapport récent de l’Institute for Business Value d’IBM révèle que 41 % des processus de planification financière et de budgétisation sont relativement dynamiques et que 34 % sont régulièrement mis à jour pour s’adapter à de nouveaux scénarios. Cependant, seulement 8 % sont entièrement dynamiques et réactifs.

Les organisations modernes de tous les secteurs prennent conscience des avantages de cette approche de planification financière intégrée. Les budgets flexibles permettent de prendre des décisions plus éclairées concernant la tarification, le personnel et l’allocation des ressources tout au long de l’exercice, et pas seulement concernant les dépenses fixes.