Qu’est-ce que la surveillance des activités métier (BAM) ?

Suivez l'activité de l'entreprise avec Instana S’inscrire pour recevoir les dernières informations sur l’IA
Illustration par un collage de pictogrammes représentant une roue dentée, un bras robotisé, un téléphone mobile
Qu’est-ce que la BAM ?

La surveillance des activités métier (BAM) est le suivi en temps réel des processus, des opérations et des activités métier. Le BAM fournit des informations sur les performances des entreprises, ce qui leur permet de résoudre rapidement les problèmes et de s’adapter aux besoins des utilisateurs professionnels.

Grâce à l’observabilité et à une compréhension globale des opérations métier clés, les entreprises peuvent optimiser leurs performances métier en s’appuyant sur les données pour prendre des décisions éclairées. La surveillance des activités métier donne la priorité à l’analyse des indicateurs clés de performance (KPI) et des accords de niveau de service (SLA) pour aider les équipes à obtenir des informations exploitables à partir de leurs données.

Le système BAM peut être utilisé pour collecter des données relatives aux opérations métier et pour peindre une image dynamique de la façon dont les fonctions métier peuvent être améliorées pour atténuer les risques, augmenter la rentabilité et optimiser l’expérience utilisateur. La surveillance des activités métier permet de connecter les départements métier et informatiques en alignant les équipes autour des mêmes objectifs métier et en fournissant des informations en temps réel sur les performances de l’entreprise.

Les outils de surveillance donnent aux équipes une compréhension plus complète des opérations métier et une vue des performances en temps réel, ce qui leur permet d’améliorer de manière proactive les fonctions métier au lieu de se contenter de réagir aux problèmes lorsqu’ils surviennent. Pour ce faire, les chefs d’entreprise peuvent surveiller les données historiques à l’aide d’un logiciel de business intelligence (BI) et améliorer les workflows grâce à des outils de business process management (BPM).
Comment fonctionne la surveillance des activités métier

Pour bien comprendre les opérations métier, il faut définir des indicateurs clés de performance (KPI) à des fins de surveillance. Les KPI dépendent du produit ou du service en question et des objectifs et fonctions de l’organisation, mais ils peuvent inclure des indicateurs tels que l’utilisation des applications, les erreurs d’exécution, les temps d’arrêt imprévus, le retour sur investissement (ROI) ou les résultats des ventes.

Pour créer des KPI pertinents, les chefs d’entreprise doivent bien réfléchir aux attentes en matière de performance avant de les définir dans les accords de niveau de service (SLA), qui détaillent les services que les utilisateurs professionnels attendent de la part d’un prestataire. Les SLA doivent définir clairement les conditions de service auxquelles un utilisateur peut s’attendre, tout en expliquant comment les performances du service ou du produit sont mesurées et communiquées à toutes les parties.

Ces normes doivent être débattues, développées et établies en collaboration avec toutes les parties prenantes. Mieux une organisation comprend comment elle se doit de fonctionner dans le cadre d’un SLA, plus elle pourra évaluer avec précision ses niveaux de performance et obtenir des informations précieuses.

Une fois les indicateurs définis, les systèmes BAM facilitent le processus d’agrégation de données : la collecte et la synthèse des données provenant de plusieurs applications métier. Les solutions de surveillance des activités métier fournissent des tableaux de bord contenant des visualisations claires des données clés et les rendent accessibles à tous les membres de l’équipe.

Les équipes peuvent également définir des déclencheurs dans les systèmes BAM pour la réalisation automatique de certaines actions ou la collecte de données supplémentaires lorsque certains indicateurs sont atteints (ou non). Par exemple, les équipes peuvent utiliser l’automatisation au sein d’une plateforme de surveillance des activités métier pour définir une alerte basée sur les transactions par carte bancaire supérieures à la moyenne pour une période donnée. Si cette alerte est déclenchée, le système peut automatiquement suspendre les paiements jusqu’à l’examen de cette augmentation.

La méthodologie de surveillance des activités métier est axée sur l’utilisation des analyses pour réduire le délai entre la collecte des données et la prise de décision. Pour ce faire, les chefs d’entreprise s’appuient sur des outils de business intelligence (BI) et des méthodologies de gestion des processus métier (BPM).
BI, BPM et BAM

La business intelligence (BI), la gestion des processus métier (BPM) et la surveillance des activités métier (BAM) se recoupent dans plusieurs fonctions, et leurs méthodologies globales peuvent être utilisées de manière complémentaire pour améliorer les processus métier.
Business Intelligence

La business intelligence fait référence à une série de technologies et de stratégies permettant aux analystes métier d’obtenir un accès simplifié aux données provenant de sources multiples. Les types de données suivants permettent de mieux comprendre les activités de l’entreprise.

  • données historiques
  • données sur les fournisseurs tiers
  • données structurées telles que les transactions financières
  • données non structurées comme le texte des réponses aux enquêtes
  • fichiers journaux de sites web
Gestion des processus métier

Le business process management permet aux chefs d’entreprise de suivre le travail de BI et d’analyser les grandes quantités de données collectées à partir de ces sources afin de créer des modèles et stratégies et d’optimiser des processus métier spécifiques. Une organisation peut par exemple analyser les données des utilisateurs pour identifier les questions les plus fréquentes. Ensuite, les équipes peuvent entraîner les chatbots à répondre à ces demandes courantes, libérant ainsi du temps pour les employés du service client.
Contrôle d’activité métier

La surveillance des activités métier prend la collecte des données et la visualisation de la BI, et la force analytique de la BPM pour créer une approche holistique de toutes les activités métier. Alors que la BPM se concentre sur l’amélioration des processus métier individuels, la BAM tient compte de chaque processus, et de leur influence les uns sur les autres. Les outils BAM peuvent également utiliser les données pour prédire les problèmes futurs et les résoudre en temps réel.

Ensemble, ces approches peuvent aider les organisations à développer des stratégies de bout en bout pour améliorer les fonctions métier.  
Quels sont les avantages de la surveillance des activités métier ?

Grâce aux outils de surveillance des activités métier (BAM), les analystes commerciaux peuvent identifier les aspects à améliorer en termes de processus métier. Avantages des outils BAM pour les organisations :

  • Anticipez les tendances futures et gagnez en adaptabilité en répondant aux tendances et modèles émergents en temps réel. Les systèmes BAM proposent des tableaux de bord qui configurent et consolident les données et les analyses pour faciliter la visualisation des schémas dans les données. Lorsque les processus métier sont clairement compris, les ressources peuvent être réaffectées pour atteindre les objectifs les plus importants.

  • Offrez aux équipes une visibilité de bout en bout sur les processus métier. Ainsi, les équipes métier et informatiques peuvent évaluer les améliorations possibles, déployer de nouvelles fonctionnalités et comprendre les habitudes des utilisateurs.

  • Identifiez les goulots d’étranglement qui peuvent ralentir les performances des applications, la production de produits manufacturés ou la fourniture de services aux consommateurs.

  • Trouvez la cause racine et résolvez-la en temps réel.

  • Réduisez les coûts de l’environnement informatique en identifiant les aspects inefficaces des processus métier, comme les ralentissements dans la chaîne d’approvisionnement ou les dépenses inutiles liées au cloud.  
Solutions connexes
Surveillance des activités métier avec Instana Observability

La surveillance des activités métier avec IBM Instana Observability étend l’observabilité aux processus métier pour fournir un contexte opérationnel en temps réel aux services informatiques. 

 Découvrir la surveillance des activités métier avec Instana
IBM Instana Observability

IBM Instana démocratise l’observabilité en fournissant une solution que chacun peut utiliser pour obtenir les données souhaitées dans le contexte dont il a besoin. Spécialement conçue pour le cloud natif mais indépendante de la technologie, la plateforme fournit automatiquement et en continu des données hautement fiables (précision d’une seconde et traces de bout en bout) dans le contexte de dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure.

 

 Découvrir Instana Observability Demander une démonstration d’Instana Observability
IBM Turbonomic

La plateforme de cloud cost optimization hybride IBM Turbonomic vous permet d’automatiser en temps réel les actions critiques garantissant proactivement l’utilisation la plus efficace des ressources de calcul, de stockage et de réseau dans vos applications, à toutes les couches de la pile. 

 Découvrez Turbonomic Essayer Turbonomic gratuitement
Ressources Schéma directeur d’observabilité pour les DSI, les SRE et les responsables des opérations informatiques
Découvrez comment l’observabilité aide les équipes à abandonner leur posture réactive au profit d’une approche plus proactive, automatisée et prédictive de la surveillance et de la gestion.
Déceler des inefficacités non identifiées
Pour Rebendo, développeur de solutions de gestion des performances, l’intégration à Instana a permis aux clients de surveiller en temps réel les processus des applications pour favoriser des opérations plus fluides.
Investir dans de meilleures performances applicatives
Le Crédit Mutuel Arkéa confie à Instana la surveillance du fonctionnement de 14 000 instances d’applications.
Passez à l’étape suivante

IBM Instana fournit une observabilité en temps réel que tout le monde peut utiliser. La solution accélère la création de valeur tout en vérifiant que votre stratégie d’observabilité peut s’adapter à la complexité dynamique des environnements actuels et futurs. Du mobile au mainframe, Instana prend en charge plus de 250 technologies, et poursuit son expansion. 

 Découvrir IBM Instana Réserver une démo en direct