Pour bien comprendre les opérations métier, il faut définir des indicateurs clés de performance (KPI) à des fins de surveillance. Les KPI dépendent du produit ou du service en question et des objectifs et fonctions de l’organisation, mais ils peuvent inclure des indicateurs tels que l’utilisation des applications, les erreurs d’exécution, les temps d’arrêt imprévus, le retour sur investissement (ROI) ou les résultats des ventes.

Pour créer des KPI pertinents, les chefs d’entreprise doivent bien réfléchir aux attentes en matière de performance avant de les définir dans les accords de niveau de service (SLA), qui détaillent les services que les utilisateurs professionnels attendent de la part d’un prestataire. Les SLA doivent définir clairement les conditions de service auxquelles un utilisateur peut s’attendre, tout en expliquant comment les performances du service ou du produit sont mesurées et communiquées à toutes les parties.

Ces normes doivent être débattues, développées et établies en collaboration avec toutes les parties prenantes. Mieux une organisation comprend comment elle se doit de fonctionner dans le cadre d’un SLA, plus elle pourra évaluer avec précision ses niveaux de performance et obtenir des informations précieuses.

Une fois les indicateurs définis, les systèmes BAM facilitent le processus d’agrégation de données : la collecte et la synthèse des données provenant de plusieurs applications métier. Les solutions de surveillance des activités métier fournissent des tableaux de bord contenant des visualisations claires des données clés et les rendent accessibles à tous les membres de l’équipe.



Les équipes peuvent également définir des déclencheurs dans les systèmes BAM pour la réalisation automatique de certaines actions ou la collecte de données supplémentaires lorsque certains indicateurs sont atteints (ou non). Par exemple, les équipes peuvent utiliser l’automatisation au sein d’une plateforme de surveillance des activités métier pour définir une alerte basée sur les transactions par carte bancaire supérieures à la moyenne pour une période donnée. Si cette alerte est déclenchée, le système peut automatiquement suspendre les paiements jusqu’à l’examen de cette augmentation.

La méthodologie de surveillance des activités métier est axée sur l’utilisation des analyses pour réduire le délai entre la collecte des données et la prise de décision. Pour ce faire, les chefs d’entreprise s’appuient sur des outils de business intelligence (BI) et des méthodologies de gestion des processus métier (BPM).