La surveillance des activités métier (BAM) est le suivi en temps réel des processus, des opérations et des activités métier. Le BAM fournit des informations sur les performances des entreprises, ce qui leur permet de résoudre rapidement les problèmes et de s’adapter aux besoins des utilisateurs professionnels.
Grâce à l’observabilité et à une compréhension globale des opérations métier clés, les entreprises peuvent optimiser leurs performances métier en s’appuyant sur les données pour prendre des décisions éclairées. La surveillance des activités métier donne la priorité à l’analyse des indicateurs clés de performance (KPI) et des accords de niveau de service (SLA) pour aider les équipes à obtenir des informations exploitables à partir de leurs données.
Le système BAM peut être utilisé pour collecter des données relatives aux opérations métier et pour peindre une image dynamique de la façon dont les fonctions métier peuvent être améliorées pour atténuer les risques, augmenter la rentabilité et optimiser l’expérience utilisateur. La surveillance des activités métier permet de connecter les départements métier et informatiques en alignant les équipes autour des mêmes objectifs métier et en fournissant des informations en temps réel sur les performances de l’entreprise.
Les outils de surveillance donnent aux équipes une compréhension plus complète des opérations métier et une vue des performances en temps réel, ce qui leur permet d’améliorer de manière proactive les fonctions métier au lieu de se contenter de réagir aux problèmes lorsqu’ils surviennent. Pour ce faire, les chefs d’entreprise peuvent surveiller les données historiques à l’aide d’un logiciel de business intelligence (BI) et améliorer les workflows grâce à des outils de business process management (BPM).
Le Guide de l'entreprise pour l'IA et l'automatisation informatique offre un aperçu approfondi de l'automatisation informatique alimentée par l'IA, y compris pourquoi et comment l'utiliser, les problèmes qui bloquent vos efforts et comment commencer.
Pour bien comprendre les opérations métier, il faut définir des indicateurs clés de performance (KPI) à des fins de surveillance. Les KPI dépendent du produit ou du service en question et des objectifs et fonctions de l’organisation, mais ils peuvent inclure des indicateurs tels que l’utilisation des applications, les erreurs d’exécution, les temps d’arrêt imprévus, le retour sur investissement (ROI) ou les résultats des ventes.
Pour créer des KPI pertinents, les chefs d’entreprise doivent bien réfléchir aux attentes en matière de performance avant de les définir dans les accords de niveau de service (SLA), qui détaillent les services que les utilisateurs professionnels attendent de la part d’un prestataire. Les SLA doivent définir clairement les conditions de service auxquelles un utilisateur peut s’attendre, tout en expliquant comment les performances du service ou du produit sont mesurées et communiquées à toutes les parties.
Ces normes doivent être débattues, développées et établies en collaboration avec toutes les parties prenantes. Mieux une organisation comprend comment elle se doit de fonctionner dans le cadre d’un SLA, plus elle pourra évaluer avec précision ses niveaux de performance et obtenir des informations précieuses.
Une fois les indicateurs définis, les systèmes BAM facilitent le processus d’agrégation de données : la collecte et la synthèse des données provenant de plusieurs applications métier. Les solutions de surveillance des activités métier fournissent des tableaux de bord contenant des visualisations claires des données clés et les rendent accessibles à tous les membres de l’équipe.
Les équipes peuvent également définir des déclencheurs dans les systèmes BAM pour la réalisation automatique de certaines actions ou la collecte de données supplémentaires lorsque certains indicateurs sont atteints (ou non). Par exemple, les équipes peuvent utiliser l’automatisation au sein d’une plateforme de surveillance des activités métier pour définir une alerte basée sur les transactions par carte bancaire supérieures à la moyenne pour une période donnée. Si cette alerte est déclenchée, le système peut automatiquement suspendre les paiements jusqu’à l’examen de cette augmentation.
La méthodologie de surveillance des activités métier est axée sur l’utilisation des analyses pour réduire le délai entre la collecte des données et la prise de décision. Pour ce faire, les chefs d’entreprise s’appuient sur des outils de business intelligence (BI) et des méthodologies de gestion des processus métier (BPM).
La business intelligence (BI), la gestion des processus métier (BPM) et la surveillance des activités métier (BAM) se recoupent dans plusieurs fonctions, et leurs méthodologies globales peuvent être utilisées de manière complémentaire pour améliorer les processus métier.
La business intelligence fait référence à une série de technologies et de stratégies permettant aux analystes métier d’obtenir un accès simplifié aux données provenant de sources multiples. Les types de données suivants permettent de mieux comprendre les activités de l’entreprise.
Le business process management permet aux chefs d’entreprise de suivre le travail de BI et d’analyser les grandes quantités de données collectées à partir de ces sources afin de créer des modèles et stratégies et d’optimiser des processus métier spécifiques. Une organisation peut par exemple analyser les données des utilisateurs pour identifier les questions les plus fréquentes. Ensuite, les équipes peuvent entraîner les chatbots à répondre à ces demandes courantes, libérant ainsi du temps pour les employés du service client.
La surveillance des activités métier prend la collecte des données et la visualisation de la BI, et la force analytique de la BPM pour créer une approche holistique de toutes les activités métier. Alors que la BPM se concentre sur l’amélioration des processus métier individuels, la BAM tient compte de chaque processus, et de leur influence les uns sur les autres. Les outils BAM peuvent également utiliser les données pour prédire les problèmes futurs et les résoudre en temps réel.
Ensemble, ces approches peuvent aider les organisations à développer des stratégies de bout en bout pour améliorer les fonctions métier.
Grâce aux outils de surveillance des activités métier (BAM), les analystes commerciaux peuvent identifier les aspects à améliorer en termes de processus métier. Avantages des outils BAM pour les organisations :
La surveillance des activités métier avec IBM Instana Observability étend l’observabilité aux processus métier pour fournir un contexte opérationnel en temps réel aux services informatiques.
IBM Instana démocratise l’observabilité en fournissant une solution que chacun peut utiliser pour obtenir les données souhaitées dans le contexte dont il a besoin. Spécialement conçue pour le cloud natif mais indépendante de la technologie, la plateforme fournit automatiquement et en continu des données hautement fiables (précision d’une seconde et traces de bout en bout) dans le contexte de dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure.
La plateforme de cloud cost optimization hybride IBM Turbonomic vous permet d’automatiser en temps réel les actions critiques garantissant proactivement l’utilisation la plus efficace des ressources de calcul, de stockage et de réseau dans vos applications, à toutes les couches de la pile.
IBM Instana fournit une observabilité en temps réel que tout le monde peut utiliser. La solution accélère la création de valeur tout en vérifiant que votre stratégie d’observabilité peut s’adapter à la complexité dynamique des environnements actuels et futurs. Du mobile au mainframe, Instana prend en charge plus de 250 technologies, et poursuit son expansion.