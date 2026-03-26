Qu’est-ce que la prévision prédictive ?

La prévision prédictive est dérivée des méthodes traditionnelles de prévision, mais elle pousse les prévisions un cran plus loin en analysant continuellement les schémas des données pour produire des analyses prospectives. Les équipes de planification et d’analyse financière (FP&A), les responsables des opérations et les dirigeants d’entreprise utilisent ces informations pour prendre des décisions fondées sur les données, plus rapides et plus sûres, concernant l’allocation des ressources, la rétention client et la stratégie en matière de risque et de croissance.

Les outils de prévision prédictive d’aujourd’hui, alimentés par l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML), transforment fondamentalement la manière dont les entreprises planifient. Les plateformes de FP&A offrent désormais une intégration complète aux systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP) et au logiciel de FP&A qui permet d’extraire des données et des indicateurs en temps réel de l’ensemble de l’entreprise.

L’intégration des outils dans les logiciels existants permet de réduire le temps de latence lié à la collecte manuelle des données et les analystes bénéficient d’une vue continue et actualisée des performances financières. L’automatisation gère les tâches de modélisation de routine, ce qui permet aux analystes de se concentrer sur l’interprétation des résultats et de conseiller les autres parties prenantes en matière de stratégie.