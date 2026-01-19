Qu’est-ce que l’IA physique ?

L’IA physique désigne les systèmes d’intelligence artificielle (IA) qui opèrent et interagissent avec le monde physique, au lieu d’exister uniquement dans les environnements logiciels ou numériques.
L’IA physique consiste généralement à combiner les modèles d’IA avec des capteurs, des actionneurs et d’autres systèmes de contrôle qui leur permettent d’agir sur les environnements réels, passant du domaine des bits à celui des atomes. Grâce à l’IA, les systèmes physiques avancés peuvent désormais percevoir l’environnement, raisonner avec la puissance d’un grand modèle de langage (LLM), agir en conséquence et apprendre du résultat de cette action.
Une autre façon de définir l'IA physique est de dire qu’il s’agit tout simplement de modèles alimentés par l’IA qui sont appliqués à des systèmes dans l’espace physique. Par exemple, la robotique se concentre sur la mécanique et le contrôle des machines physiques. Avant l’IA, le comportement des robots était généralement basé sur des règles ou des scripts, et les robots ne pouvaient effectuer que des tâches limitées dans des environnements spécialement conçus. Par exemple, un bras robotique qui exécute le même joint de soudure 1 000 fois par jour sur une chaîne de production automobile, ou un aspirateur robotisé première génération qui suit des règles de navigation prédéfinies.
Les agents IA robotiques dotés d’une compréhension générale issue des LLM possèdent, quant à eux, un « sens » limité mais non moins puissant du monde. Ces modèles peuvent être associés à des techniques d’apprentissage par renforcement dans des architectures hybrides à haute performance, afin que les robots possèdent à la fois des connaissances générales et une compréhension spécialisée d’un cas d’utilisation particulier.
De plus, l’IA physique va bien au-delà des robots individuels pour alimenter des usines entières, des réseaux intelligents économes en énergie ou des flottes de véhicules automatisés. De nombreux systèmes existant dans l’espace physique peuvent être augmentés par l’IA.
Plusieurs goulets d’étranglement qui empêchaient auparavant l’avènement de l’IA physique sont éliminés en même temps. Le premier et le plus important est l’arrivée de l’IA générative alimentée par les modèles de fondation. Aujourd’hui, les grands modèles de vision par ordinateur et les modèles multimodaux peuvent reconnaître les objets, comprendre les relations spatiales et généraliser les paramètres. Cela réduit l’ampleur de l’entraînement spécialisé requis pour chaque tâche et permet aux systèmes de réutiliser l’information.
Le deuxième défi est désormais surmonté grâce à la puissance de la simulation moderne, qui combine modélisation physique haute fidélité, rendu photoréaliste et parallélisation. Cela réduit considérablement les temps d’entraînement des modèles et rend la simulation utile non seulement pour les tests, mais aussi comme principal terrain d’entraînement. Une tendance connexe est l’explosion de la disponibilité des ressources de calcul. Les progrès réalisés dans le domaine des GPU et des centres de données ont rendu possible l’entraînement à l’échelle.
Enfin, le matériel est plus performant que jamais. Les robots modernes sont dotés de meilleurs capteurs et de matériaux plus légers. Ils tirent parti des récentes avancées en IA edge et de capacités de communication améliorées. Ces innovations ont rendu l’expérimentation viable même pour les start-up. Il en résulte une renaissance des initiatives d’automatisation physique, des véhicules autonomes aux robots industriels en passant par les bots de santé qui réalisent des interventions chirurgicales et d’autres procédures complexes.
Jensen Huang, PDG de Nvidia, est largement reconnu pour avoir popularisé le terme « IA physique » et l’avoir présenté comme la prochaine grande vague d’innovation axée sur l’IA. Lors d’une interview en podcast en janvier 2026, Jensen Huang prédisait un avenir avec « un milliard de robots ».1 Cette vision implique une nouvelle économie mondiale autour du développement et de la maintenance de tous ces nouveaux robots, qui pourraient devenir l’un des plus grands secteurs de la planète, une deuxième révolution industrielle.
Le même mois, Nvidia publiait une collection de modèles ouverts, de cadres et d’infrastructures d’IA avancées pour l’IA physique.2 Le communiqué vantait la capacité des nouvelles technologies à accélérer les workflows sur « l’ensemble du cycle de développement des robots ».
« Le moment ChatGPT pour la robotique est arrivé », a déclaré M. Huang.
La version inclut des modèles ouverts et entièrement personnalisables, qui permettent la génération de données synthétiques basées sur la physique et l’évaluation des politiques robotiques en simulation pour l’IA physique, un modèle de raisonnement vision-langage ouvert et un modèle de raisonnement vision-langage-action ouvert. Cela s’accompagne de nouveaux cadres de simulation et de calcul.
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Imaginez que l’objectif soit d’entraîner un réseau de robots mobiles (AMR) à ramasser de manière autonome les déchets sur les trottoirs, dans les parcs et dans les rues sans blesser personne, ni se blesser. La tâche ne consiste pas tout simplement à « ramasser des objets », mais à distinguer les déchets de tout le reste, à s’orienter dans des environnements encombrés, à choisir des chemins sûrs, à ramasser des objets de forme et de taille variables, etc.
Une fois les objectifs définis, le robot doit être conçu avec la morphologie appropriée. S’agit-il d’un robot humanoïde ou d’autre chose ? A-t-il des roues ou des jambes ? A-t-il besoin d’une pince pour attraper les objets, ou d’un aspirateur ? De quels types de caméras et de capteurs a-t-il besoin pour se repérer dans son environnement ?
Ensuite, un environnement simulé est généralement créé. Il peut comprendre un terrain, des déchets, divers objets (rochers, bancs, clôtures, etc.), des personnes, des effets d’éclairage et diverses conditions météorologiques.
Dans cet environnement d’entraînement simulé, le modèle qui régit le comportement du robot apprend à quoi ressemblent les déchets, qu’il s’agisse de bouteilles, de canettes, de bouts de papier ou de petits emballages de bonbons. Il apprend à garder l’équilibre sur un terrain accidenté et par vent fort. Il apprend comment éviter au mieux de se cogner aux gens et comment saisir les bouteilles en verre assez fort pour les ramasser, mais pas au point de les briser.
Chaque itération d’entraînement modifie les qualités des composantes impliquées : des déchets plus grands, des conditions météorologiques différentes, plus de passants. Le robot « ne voit jamais deux fois le même trottoir ».
Lorsque le robot exécute correctement une tâche définie, son comportement est « récompensé » par un score élevé, ce qui renforce les comportements les plus appropriés. Au fil des itérations, le robot apprend à faire son travail.
Une fois que le robot a dépassé un certain seuil de réussite, il est déployé dans un environnement d’entraînement réel comme une rue calme, sans trop de monde. Le robot est affiné pour faire face aux conditions inattendues, qui n’étaient pas présentes dans la simulation, comme le vent qui emporte de petits déchets.
Ces informations sont utilisées pour améliorer l’environnement d’entraînement simulé pour un entraînement supplémentaire. Le robot peut ensuite être soumis à des tests de résistance dans des environnements plus complexes : une foule, un faible éclairage ou des surfaces humides et glissantes.
Le mécanisme de récompense décrit ci-dessus fait partie de l’apprentissage par renforcement, un type de processus de machine learning lors duquel les agents autonomes apprennent par essai-erreur à prendre des décisions lors d’interactions avec leur environnement. L’apprentissage par renforcement est essentiel pour la robotique car les agents apprennent leur comportement dans l’interaction au fil du temps, et c’est ce que les robots doivent faire dans le monde physique.
Le monde est désordonné : les surfaces diffèrent, les objets se déforment, les données des capteurs sont bruyantes et les humains se comportent de manière imprévisible. Il n’est pas possible d’atteindre l’évolutivité en écrivant des règles strictes pour chaque situation. L’apprentissage par renforcement permet aux robots de découvrir des stratégies par eux-mêmes en s’adaptant aux contraintes. Au lieu de recevoir des instructions sur la façon de se déplacer, le robot apprend quels comportements marchent le mieux dans des conditions réelles.
L’apprentissage par renforcement excelle là où les autres méthodes de machine learning échouent. Par exemple, saisir des déchets implique de s’en approcher, d’aligner un robot de manutention, d’ajuster la force et de soulever, tout en répondant au feedback en temps réel. Les méthodes d’apprentissage supervisé permettent théoriquement d’identifier ce qu’est une « bonne prise », mais elles ne permettent pas de facilement apprendre à se remettre d’une chute ou à se rattraper juste avant. L’apprentissage par renforcement, en revanche, optimise des séquences d’action entières en fonction des résultats à long terme.
Ce n’est qu’un exemple d’entraînement parmi d’autres. Il existe de nombreuses autres méthodes pour les systèmes d’IA physique telles que l’apprentissage supervisé et non supervisé, l’apprentissage par imitation et l’apprentissage par démonstration (LfD).
Pour plusieurs raisons, l’entraînement d’une IA physique différé de celui des systèmes autonomes non physiques.
Les données coûtent cher
La physique est complexe
Le temps est compté
Enjeux réels
Alors que les modèles d’IA traditionnels sont entraînés sur des jeux de données statiques comme le texte, les images et l’audio, l’IA physique requiert généralement des données de robots interagissant avec des environnements réels. Avec le machine learning traditionnel, les données peuvent être facilement extraites, copiées et réutilisées à moindre coût. Ce n’est pas le cas avec l’IA physique. On ne peut généralement pas simplement « télécharger un jeu de données ».
La collecte de données prend du temps. Pour chaque point de données, le robot doit déplacer son corps, manipuler des objets ou simplement observer ce qui se passe dans son environnement en temps continu. Dans le monde réel, les machines tombent en panne. Les joints explosent, ce qui complique la collecte de données de qualité pour l’entraînement.
L’IA physique doit composer avec la physique. Gravité, friction, température, couple, équilibre, synchronisation, élan, usure, bruit, décalage : le monde réel est infiniment complexe. C’est pourquoi les modèles qui semblent excellents dans des environnements simulés échouent souvent lorsqu’ils sont testés sur le terrain.
Pour faire face aux incertitudes et complexités de la physique, l’entraînement peut intégrer des modèles informés par la physique ou des systèmes hybrides dans lesquels des algorithmes de contrôle plus simples assurent la stabilité et les modèles d’entraînement se limitent à la gestion de la perception et de la prise de décision.
Les systèmes physiques fonctionnent en continu. Dans de nombreux cas d’utilisation, des boucles de rétroaction étroites, avec une latence minime, sont nécessaires entre la perception, la décision et l’action. Le moindre retard peut entraîner des défaillances. Souvent, la rapidité est tout aussi importante, voire plus importante que la précision. Dans d’autres domaines de l’IA, il s'agit généralement d’obtenir la sortie la plus précise qui soit, mais la prise en compte du besoin de rapidité constitue un défi technique majeur.
Dans la plupart des environnements d’entraînement de l’IA, les erreurs sont inoffensives et facilement éliminées. Mais les enjeux sont élevés dans le monde réel. Si un LLM fait une prédiction erronée dans un environnement numérique, un humain peut choisir d’agir ou non en conséquence. En revanche, si une voiture autonome prédit de manière erronée la vitesse de la voiture qui la précède, les résultats peuvent être catastrophiques. L’entraînement implique souvent des contraintes et une augmentation progressive de l’autonomie, requérant parfois une supervision humaine et d’autres formes de contrôle.
Pour remédier aux inconvénients ci-dessus, les chercheurs s’appuient fortement sur des environnements simulés et des données synthétiques générées par des robots, souvent virtuels, interagissant avec des environnements virtuels.
L’utilisation de modèles de fondation du monde (WFM) est de plus en plus courante dans le domaine de la robotique. Un WFM est un puissant système d’IA qui a appris la dynamique du monde physique (géométrie, mouvement, physique) à partir de vastes quantités de données réelles, lui permettant de générer des scénarios réalistes, prenant en compte la physique, pour entraîner une IA physique.
Cette simulation consiste souvent à créer le jumeau numérique d’un système ou d’un environnement, comme une usine. Dans cet espace virtuel, des machines autonomes effectuent des tâches, générant des données synthétiques sur la performance de ces machines dans l’espace virtuel.
Des techniques comme la randomisation par domaine, grâce auxquelles les caractéristiques des environnements simulés sont intentionnellement générées de manière aléatoire, aident à produire des données synthétiques plus utiles pour aboutir à des modèles plus robustes, capables de transférer leurs compétences à une réalité complexe et très variable. Cependant, un recours excessif aux données synthétiques peut conduire au surapprentissage.
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