Qu’est-ce que l’IA physique ?

Plusieurs goulets d’étranglement qui empêchaient auparavant l’avènement de l’IA physique sont éliminés en même temps. Le premier et le plus important est l’arrivée de l’IA générative alimentée par les modèles de fondation. Aujourd’hui, les grands modèles de vision par ordinateur et les modèles multimodaux peuvent reconnaître les objets, comprendre les relations spatiales et généraliser les paramètres. Cela réduit l’ampleur de l’entraînement spécialisé requis pour chaque tâche et permet aux systèmes de réutiliser l’information.

Le deuxième défi est désormais surmonté grâce à la puissance de la simulation moderne, qui combine modélisation physique haute fidélité, rendu photoréaliste et parallélisation. Cela réduit considérablement les temps d’entraînement des modèles et rend la simulation utile non seulement pour les tests, mais aussi comme principal terrain d’entraînement. Une tendance connexe est l’explosion de la disponibilité des ressources de calcul. Les progrès réalisés dans le domaine des GPU et des centres de données ont rendu possible l’entraînement à l’échelle.

Enfin, le matériel est plus performant que jamais. Les robots modernes sont dotés de meilleurs capteurs et de matériaux plus légers. Ils tirent parti des récentes avancées en IA edge et de capacités de communication améliorées. Ces innovations ont rendu l’expérimentation viable même pour les start-up. Il en résulte une renaissance des initiatives d’automatisation physique, des véhicules autonomes aux robots industriels en passant par les bots de santé qui réalisent des interventions chirurgicales et d’autres procédures complexes.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, est largement reconnu pour avoir popularisé le terme « IA physique » et l’avoir présenté comme la prochaine grande vague d’innovation axée sur l’IA. Lors d’une interview en podcast en janvier 2026, Jensen Huang prédisait un avenir avec « un milliard de robots ».1 Cette vision implique une nouvelle économie mondiale autour du développement et de la maintenance de tous ces nouveaux robots, qui pourraient devenir l’un des plus grands secteurs de la planète, une deuxième révolution industrielle.

Le même mois, Nvidia publiait une collection de modèles ouverts, de cadres et d’infrastructures d’IA avancées pour l’IA physique.2 Le communiqué vantait la capacité des nouvelles technologies à accélérer les workflows sur « l’ensemble du cycle de développement des robots ».

« Le moment ChatGPT pour la robotique est arrivé », a déclaré M. Huang.

La version inclut des modèles ouverts et entièrement personnalisables, qui permettent la génération de données synthétiques basées sur la physique et l’évaluation des politiques robotiques en simulation pour l’IA physique, un modèle de raisonnement vision-langage ouvert et un modèle de raisonnement vision-langage-action ouvert. Cela s’accompagne de nouveaux cadres de simulation et de calcul.