Pourquoi 2025 est une année charnière pour la robotique

Cette année, Anto Patrex a quitté son emploi dans une grande entreprise d’IA afin de lancer CosmicBrain, une start-up qui s’attaque à l’un des plus grands défis de la robotique : les données.

« Beaucoup de personnes ont commencé à concevoir et à utiliser l’IA pour améliorer la robotique, a déclaré l’homme lors d’une interview dans IBM Think. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai quitté mon travail. Je me suis dit que si je n’étais pas dans ce domaine aujourd’hui, j’allais passer à côté de beaucoup de choses. »

CosmicBrain conçoit des modèles de simulation pour entraîner des robots en utilisant des données sur les tâches humaines, collectées via des lunettes intelligentes portables. « Les robots des entreprises d’intelligence physique sont formés par téléopération, explique Anto Patrex. Cette méthode n’est pas évolutive, c’est pourquoi, lorsqu’ils sont déployés dans un entrepôt ou un champ agricole réel, ils ne disposent pas d’un jeu de données diversifié. »

L’idée ? Un magasin d’applications pour les robots, prêt à l’emploi, pour tous : développeurs, étudiants ou entreprises qui veulent entraîner leurs robots. « Nous créons en ce moment une boutique Google Play ou un App Store pour les robots, ajoute l’homme. Une plateforme semblable à la matrice des temps modernes. Nous aurons des centaines de milliers de compétences que vous pourrez simplement intégrer, et le robot saura quoi faire. »

Comme l’indique Anto Patrex, l’objectif est de collecter plus de 50 millions d’heures de vidéo au cours des deux prochaines années, avant d’utiliser ces données pour générer des données synthétiques.

« Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire dans le monde réel. Que se passe-t-il si le robot laisse glisser un colis ? Comment fait-il pour le ramasser ? Nous pouvons apprendre à ces robots à le faire, ou à reconnaître 100 variétés de fruits différents, comme cueillir des cerises plutôt que des tomates, des pommes et des oranges. »

CosmicBrain voit son impact potentiel sur l’écosystème robotique similaire à celui de Scale AI, spécialisée dans l’annotation de données, et de Google, Microsoft, Meta, OpenAI ou Anthropic lors de l’essor de l’IA générative. « Le problème, c’est que Scale IA a vendu ses données, ajoute Anto Patrex. Nous ne vendrons pas nos données. Nous vendrons plutôt des ensembles de compétences sous forme d’API, afin que les données restent avec l’entreprise. »

Il y a quelques jours, Elon Musk, le PDG de Tesla, a prédit que les robots Optimus de Tesla pourraient rapporter 30 000 milliards de dollars. Pour Anto Patrex, c’est tout à fait possible. « Bientôt, [tout le monde]… concevra des robots, réparera des robots, peindra des robots, entraînera des robots. L’économie associée s’annonce gigantesque. »