Pourquoi 2025 est une année charnière pour la robotique

Il est adorable, petit, malin et programmable en Python. Voici Reachy Mini, un robot open source compact conçu par Hugging Face pour être utilisé par les développeurs, les consommateurs ordinaires et même les enfants. Depuis l’annonce de son lancement en juillet, Reachy Mini, disponible en prévente, a dépassé les attentes, selon Pollen Robotics, une entreprise de robotique récemment rachetée par l’entreprise d’IA.
2025 s’annonce comme l’année de l’IA physique. Selon le NASDAQ, le marché devrait passer de 12,77 milliards de dollars en 2023 à 124,77 milliards de dollars en 2030. NVIDIA a également annoncé le premier modèle de fondation humanoïde ouvert, GROOT N1. Sans oublier que les robots sont déjà mis au travail : Amazon a déployé son millionième robot en juillet 2025, et Waymo, filiale de Google , a effectué plus de 10 millions de trajets jusqu’en mai 2025.
Mais les robots sont-ils adaptés à notre quotidien ? IBM Think a rencontré les fondateurs qui œuvrent à bâtir cet avenir.
Cette année, Anto Patrex a quitté son emploi dans une grande entreprise d’IA afin de lancer CosmicBrain, une start-up qui s’attaque à l’un des plus grands défis de la robotique : les données.
« Beaucoup de personnes ont commencé à concevoir et à utiliser l’IA pour améliorer la robotique, a déclaré l’homme lors d’une interview dans IBM Think. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai quitté mon travail. Je me suis dit que si je n’étais pas dans ce domaine aujourd’hui, j’allais passer à côté de beaucoup de choses. »
CosmicBrain conçoit des modèles de simulation pour entraîner des robots en utilisant des données sur les tâches humaines, collectées via des lunettes intelligentes portables. « Les robots des entreprises d’intelligence physique sont formés par téléopération, explique Anto Patrex. Cette méthode n’est pas évolutive, c’est pourquoi, lorsqu’ils sont déployés dans un entrepôt ou un champ agricole réel, ils ne disposent pas d’un jeu de données diversifié. »
L’idée ? Un magasin d’applications pour les robots, prêt à l’emploi, pour tous : développeurs, étudiants ou entreprises qui veulent entraîner leurs robots. « Nous créons en ce moment une boutique Google Play ou un App Store pour les robots, ajoute l’homme. Une plateforme semblable à la matrice des temps modernes. Nous aurons des centaines de milliers de compétences que vous pourrez simplement intégrer, et le robot saura quoi faire. »
Comme l’indique Anto Patrex, l’objectif est de collecter plus de 50 millions d’heures de vidéo au cours des deux prochaines années, avant d’utiliser ces données pour générer des données synthétiques.
« Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire dans le monde réel. Que se passe-t-il si le robot laisse glisser un colis ? Comment fait-il pour le ramasser ? Nous pouvons apprendre à ces robots à le faire, ou à reconnaître 100 variétés de fruits différents, comme cueillir des cerises plutôt que des tomates, des pommes et des oranges. »
CosmicBrain voit son impact potentiel sur l’écosystème robotique similaire à celui de Scale AI, spécialisée dans l’annotation de données, et de Google, Microsoft, Meta, OpenAI ou Anthropic lors de l’essor de l’IA générative. « Le problème, c’est que Scale IA a vendu ses données, ajoute Anto Patrex. Nous ne vendrons pas nos données. Nous vendrons plutôt des ensembles de compétences sous forme d’API, afin que les données restent avec l’entreprise. »
Il y a quelques jours, Elon Musk, le PDG de Tesla, a prédit que les robots Optimus de Tesla pourraient rapporter 30 000 milliards de dollars. Pour Anto Patrex, c’est tout à fait possible. « Bientôt, [tout le monde]… concevra des robots, réparera des robots, peindra des robots, entraînera des robots. L’économie associée s’annonce gigantesque. »
Cet avenir est déjà en train de se concrétiser pour Jan Liphardt, professeur associé en bioingénierie à Stanford et fondateur d’OpenMind, une suite logicielle ouverte et AI native pour robots, qui prévoit d’ouvrir son premier magasin à San Francisco cette année.
« Cela se produit cette année, pas en 2037, déclare l’homme lors de l’IBM Think. Et nous ne sommes pas seuls. »
Grand amateur de robots de science-fiction depuis longtemps, Jan Liphardt a constaté le fossé entre les robots fictifs et les machines industrielles de la vie réelle. « Beaucoup d’entre nous ont vu des films où des gens interagissent avec des robots. Jusqu’à il y a quelques années, les robots étaient conçus pour déplacer une pièce de métal et la souder à une autre pièce de métal, à des fins industrielles. Il y avait un énorme fossé entre le type de robots que nous observions dans les films et que nous découvrions dans les livres de science-fiction et le type de robots que nous voyions autour de nous. »
Avec l’essor de l’IA générative, la réalité est bien différente.
« Il y a quelques années, je m’intéressais aux LLM, explique l’homme. Je voulais voir si l’ensemble des sorties pouvait être étendu du texte à des actions dans le monde réel. »
Il a alors commencé à écrire des logiciels pour contrôler des robots domestiques qui aideraient les enfants à faire leurs devoirs, qui crieraient sur les personnes inconnues et qui cartographieraient même les parcs. « Les LLM peuvent non seulement écrire du code informatique, mais ils peuvent aussi envoyer des demandes au matériel. Ça m’a vraiment impressionné. »
Jan Liphardt estime que les LLM permettent de relever des défis fondamentaux tels que la fusion de données, qui consiste à intégrer des données provenant de sources multiples afin d’obtenir un résultat cohérent et informatif. « L’un des avantages d’utiliser le langage pour décrire le monde physique est qu’il s’adapte naturellement au fonctionnement des grands modèles de langage. Ils sont doués pour comprendre, continuer et générer des histoires à partir de cette entrée. »
Pourtant, tout ne fonctionne pas comme prévu. L’un de ses robots, par exemple, à crier sur les personnes sans domicile fixe. « Bien sûr, nous n’avions pas programmé cela, ajoute-t-il. Mais l’idée qu’une personne SDF fasse peur doit figurer dans les données d’entraînement. »
« Ce [biais dans les données d’entraînement] n’est pas spécifique aux robots, explique Jan Liphardt. Ce qui m’importe, c’est simplement d’observer cela et de penser à de bonnes manières de contrôler ou de gérer la technologie. C’est également un problème totalement irrésolu. Si vous pensez à l’intersection entre la gouvernance de l’alignement et les grands modèles de langage, c’est un problème bien plus grave que n’importe quel effort de logiciel robotique. »
Favoriser l’adoption par les développeurs pourrait permettre à la robotique de se généraliser. C’est le pari derrière les écosystèmes Hugging. « Avec un matériel moins cher et une IA open source, nous pensons que cela pourrait la meilleure opportunité pour ChatGPT de briller dans le domaine de la robotique », a déclaré Clément Delangue, PDG de Hugging Face, dans un récent épisode du podcast de TBPN.
K-Scale Labs, une entreprise open source de robotique humanoïde basée à San Francisco, travaille à partir de la même hypothèse. En décembre 2025, elle commencera à livrer K-Bot, un robot personnel doté d’une locomotion de base, d’une commande vocale et d’un ensemble de commandes prédéfinies.
« Je pense qu’il est très important d’avoir une plateforme vraiment open source pour les développeurs », a déclaré Benjamin Bolte, fondateur et PDG de K-Scale Labs, lors d’une interview.
Ancien ingénieur chez Tesla et Meta, Benjamin Bolte pense que, comme aux débuts des PC ou des consoles de jeux, la véritable croissance viendra des premiers adoptants, des développeurs et des passionnés.
K-Scale Labs mise sur quelques cas d’utilisation clés et sur la transparence. « Essayer de dicter comment tout doit fonctionner est une mauvaise approche, souligne le fondateur. Si nous pouvons inciter les personnes à tester des robots et à concevoir eux-mêmes l’expérience, je pense qu’il y aura un écosystème de développeurs d’application pour les humanoïdes. »
S’appuyant sur l’intérêt suscité par Reachy 2, un robot humanoïde entièrement open source développé et construit par Pollen Robotics, l’entreprise a mis au point Reachy Mini, un robot personnel disponible uniquement en précommande. Il ne s’agit pas d’un robot humanoïde à part entière, mais plutôt d’un assistant quotidien capable de se déplacer dans votre maison, de parler, d’écouter et de visualiser son environnement.
« La gamme d’applications est immense, explique Anne-Charlotte Passanisi, cheffe de produit senior chez Pollen Robotics, la société de robotique acquise par Hugging Face plus tôt cette année. Nous posons les fondements qui permettront aux gens de créer des choses extraordinaires. L’objectif est de créer un robot familial que tout le monde peut programmer. Nous n’y sommes pas encore, mais le potentiel est énorme. »
