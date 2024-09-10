L’essor de la robotique dans le secteur automobile

L’industrie automobile mise tout sur la robotique. Ce secteur est devenu le premier utilisateur de robots industriels, représentant 33 % de toutes les installations aux États-Unis l’année dernière, selon une étude réalisée en 2024 par la Fédération internationale de robotique. Les principales raisons sont la transition vers des véhicules plus électriques et la pénurie de main-d’œuvre.
Les constructeurs automobiles utilisent divers robots, allant des modèles collaboratifs (ou « cobots ») aux bras robotiques à six axes. Mais la technologie la plus récente et la plus en vogue est celle des robots humanoïdes qui déambulent désormais dans les usines.
La société californienne de robotique Figure, qui a levé 675 millions de dollars au début de l’année, a récemment publié une vidéo montrant comment son humanoïde Figure 01 fonctionne dans une usine BMW. En août, elle a lancé Figure 02, qui peut tenir des conversations naturelles grâce à une intégration OpenAI et qui est actuellement testé par BMW. Cet été, Tesla a présenté son Optimus Gen 2 lors de la Conférence mondiale sur l’IA à Shanghai et a annoncé son intention de l’utiliser prochainement dans ses usines. Elon Musk a suggéré qu’Optimus avait le potentiel de devenir plus précieux que tous les autres produits Tesla réunis. Mercedes-Benz et la société Nio expérimentent également des humanoïdes dans leurs usines.
Hyundai avait racheté Boston Dynamics en 2021, mais rien n’indique pour l’instant que l’humanoïde Atlas de BD soit employé dans les usines Hyundai. Nous y reviendrons dans un instant.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
« Les robots existent depuis de nombreuses années, explique Jose Favilla, responsable mondial de l’industrie 4.0 chez IBM. La clé pour l’avenir est de les faire évoluer afin qu’ils ne se contentent plus d’effectuer des tâches répétitives, mais qu’ils deviennent plus ”intelligents”, c’est-à-dire capables d’effectuer une plus grande variété de tâches en fonction des différentes conditions auxquelles ils seront confrontés dans un environnement industriel. » Il ajoute que leurs interactions avec les systèmes de l’usine seraient plus efficaces, car ils n’auraient pas besoin d’accéder aux systèmes via des écrans comme le font les humains. « Ils recevront des messages numériques directs sur les problèmes potentiels, pourront consulter les registres de maintenance précédents et exploiter leurs propres systèmes intelligents ou accéder à d’autres pour réparer une machine. »
« Les mains humanoïdes sont un sujet de recherche majeur et une percée pourrait avoir lieu dans les prochaines années », explique la Dre Yue Hu, directrice du laboratoire de robotique active et interactive de l’université de Waterloo. « Étant donné que les [humanoïdes] sont également équipés de jambes et ont généralement la forme d’un être humain, les usines n’ont pas besoin de repenser leur environnement. » Les usines automobiles occupent actuellement beaucoup d’espace car elles doivent abriter de grandes machines dédiées à une seule tâche, remarque Dre Hu. « Cela pourrait conduire à un avenir plus durable et à des usines plus petites où des humanoïdes polyvalents pourraient effectuer plusieurs tâches dans un espace très réduit. »
« Les systèmes à jambes ont l’avantage de pouvoir se déplacer de manière plus polyvalente dans des environnements complexes, par exemple en montant des escaliers et en enjambant des obstacles, contrairement aux robots à roues », explique Der Hu. Mais elle ajoute qu’ils restent sujets à l’instabilité, et c’est là que les robots à roues ont l’avantage.
Les entreprises de robotique elles-mêmes ont des opinions bien arrêtées sur la question. « Les robots bipèdes sont essentiellement inutiles compte tenu de la technologie actuelle des actionneurs, explique Geordie Rose, PDG et cofondateur de Sanctuary AI, qui fabrique le robot humanoïde à roues Phoenix. En avril, l’entreprise a annoncé un partenariat avec la société canadienne Magna, un fournisseur mondial de pièces automobiles qui compte 343 usines.
« Toute entreprise qui construit des robots bipèdes sera limitée à des cas d’utilisation de niche, tels que le déplacement de bacs vides, qui sont mieux réalisés avec des robots spécialisés, poursuit M. Rose. En effet, la marche bipède est intrinsèquement instable, peu efficace sur le plan énergétique et limite considérablement la qualité des moteurs dans le haut du corps, car celui-ci doit être aussi léger que possible. Les robots mobiles de manipulation dextre destinés au travail nécessitent des bases à roues, ce qui correspond à l’architecture de nos systèmes. Les roues ne sont pas seulement une bonne idée, elles sont indispensables pour un produit de manipulation mobile. »
Agility Robotics, qui fabrique le robot humanoïde Digit, considère que des jambes bien conçues sont essentielles. « Digit a été conçu pour accomplir diverses tâches et ses jambes constituent un facteur de différenciation important, explique Daniel Diez, directeur de la stratégie chez Agility. Digit est actuellement employé dans les entrepôts d’Amazon et de Spanx. Agility collabore également avec des constructeurs automobiles, mais ne dévoile pas encore leurs noms.
Agility a étudié la biométrie de la marche et de la course des animaux et a conclu que des jambes semblables à celles des oiseaux, avec des chevilles et des orteils géants, étaient la solution idéale (regardez Digit en action ici). Grâce à ses jambes aviaires, le robot peut s’accroupir et se replier pour être rangé. « La conception des jambes de Digit lui permet de se déplacer de la même manière qu’une personne, ajoute M. Diez. Cela lui permet d’effectuer un ensemble plus diversifié de tâches complexes, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes en mesure de commercialiser nos robots aujourd’hui. »
Revenons à Boston Dynamics : au printemps dernier, l’entreprise de robotique a retiré son humanoïde Atlas, vieux de dix ans, et a lancé une nouvelle version peu après. Une vidéo virale de la nouvelle version d’Atlas a été visionnée six millions de fois, et les mouvements très peu humains du robot dans le clip ont fait dire à Elon Musk qu’il était possédé.
Atlas en est encore au stade expérimental. Dans le domaine automobile, le véritable chien de travail de l’entreprise est Spot, le robot quadrupède qui parcourt les usines automobiles depuis un certain temps déjà. De fait, IBM a collaboré avec Boston Dynamics pour développer des solutions basées sur l’IA pour Spot en 2021.
La dernière collaboration de Spot est avec BMW. Dans une usine de la marque située près de Birmingham, en Angleterre, Spot effectue de manière autonome des inspections industrielles et transmet des données afin que les équipes puissent effectuer une maintenance prédictive. Son capteur acoustique, par exemple, peut détecter une fuite d’air comprimé avant qu’elle n’entraîne des réparations coûteuses (une fuite d’un quart de pouce peut coûter jusqu’à 8 000 dollars par an, selon un représentant de Boston Dynamics). Les robots peuvent être suivis sur un plan des installations à l’aide d’un logiciel de gestion de flotte spécialement conçu qui permet aux opérateurs de planifier des itinéraires, de programmer des missions, de suivre les progrès et de contrôler les robots à distance.
Les robots inspirés des animaux ont-ils un avantage sur les humanoïdes ? « Chacun a ses avantages et ses inconvénients, explique M. Favilla. Les robots humanoïdes peuvent être plus polyvalents et plus faciles à intégrer dans les environnements industriels existants. Les robots inspirés des animaux peuvent être plus adaptés à des tâches spécifiques, telles que ramper dans des espaces restreints, ce qui serait difficile pour les humanoïdes. »
Les robots humanoïdes ayant une apparence humaine, faut-il craindre que leurs collègues humains ne commencent à les anthropomorphiser ?
« Je pense que les machines introduites dans des environnements industriels où elles effectuent des tâches répétitives et spécifiques seront perçues comme d’autres technologies introduites dans des environnements similaires, explique Dre Hu. Il y aura peut-être une période de transition au début, mais la normalisation sera plus rapide que dans d’autres environnements qui exigent davantage d’interactions sociales. »
Les recherches de la Dre Hu portent sur l’interaction humains-robots (IHR) et visent à déterminer comment permettre aux robots d’accomplir leurs tâches tout en restant perçus comme socialement acceptables. Elle note que la façon dont les gens perçoivent les robots sur le plan social est un facteur critique dans les milieux de soins ou d’éducation, mais « cela serait largement atténué dans une usine ou un environnement automatisé ».
« Les robots deviennent souvent le bouc émissaire de l’automatisation et de la précarité de l’emploi, explique M. Diez. C’est compréhensible, surtout lorsque la technologie prend la forme d’un humanoïde. Lorsque l’on pense aux robots humanoïdes ou à l’automatisation en général, il est important de se rappeler […] que les progrès technologiques ne réduisent pas le nombre d’emplois disponibles. Ils changent simplement le type d’emplois disponibles. »
« Il y a actuellement 8,2 millions d’offres d’emploi aux États-Unis, mais seulement 6,5 millions de chômeurs, explique M. Rose. Le monde a besoin de davantage de travailleurs, en particulier dans les emplois trop pénibles, salissants ou dangereux pour être effectués par des humains. »
« Les entreprises doivent automatiser leurs processus pour résoudre ce problème, ajoute M. Diez, sinon, c’est leur propre réussite qui pourrait être menacée. »
Découvrez si les agents conversationnels, de plus en plus rapides et précis avec l’IA générative, peuvent remplacer les humains.
Découvrez comment les PDG utilisent l’IA générative et la modernisation des applications pour stimuler l’innovation et rester compétitifs.
Découvrez pourquoi les détaillants doivent connaître les stocks disponibles pour répondre à la demande des clients.
Construisez une entreprise plus résiliente grâce à des solutions alimentées par l’IA pour la gestion intelligente des actifs et de la chaîne d’approvisionnement.
Transformez vos opérations métier avec IBM en intégrant des processus d’optimisation à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA.
IBM Cloud Pak for Business Automation est un ensemble modulaire de composants logiciels intégrés pour la gestion et l'automatisation des opérations.
Transformez vos opérations métier avec les solutions de pointe d’IBM. Renforcez la productivité, l’agilité et l’innovation grâce à des workflows intelligents et à des technologies d’automatisation.