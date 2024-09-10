L’essor de la robotique dans le secteur automobile

« Les systèmes à jambes ont l’avantage de pouvoir se déplacer de manière plus polyvalente dans des environnements complexes, par exemple en montant des escaliers et en enjambant des obstacles, contrairement aux robots à roues », explique Der Hu. Mais elle ajoute qu’ils restent sujets à l’instabilité, et c’est là que les robots à roues ont l’avantage.

Les entreprises de robotique elles-mêmes ont des opinions bien arrêtées sur la question. « Les robots bipèdes sont essentiellement inutiles compte tenu de la technologie actuelle des actionneurs, explique Geordie Rose, PDG et cofondateur de Sanctuary AI, qui fabrique le robot humanoïde à roues Phoenix. En avril, l’entreprise a annoncé un partenariat avec la société canadienne Magna, un fournisseur mondial de pièces automobiles qui compte 343 usines.

« Toute entreprise qui construit des robots bipèdes sera limitée à des cas d’utilisation de niche, tels que le déplacement de bacs vides, qui sont mieux réalisés avec des robots spécialisés, poursuit M. Rose. En effet, la marche bipède est intrinsèquement instable, peu efficace sur le plan énergétique et limite considérablement la qualité des moteurs dans le haut du corps, car celui-ci doit être aussi léger que possible. Les robots mobiles de manipulation dextre destinés au travail nécessitent des bases à roues, ce qui correspond à l’architecture de nos systèmes. Les roues ne sont pas seulement une bonne idée, elles sont indispensables pour un produit de manipulation mobile. »

Agility Robotics, qui fabrique le robot humanoïde Digit, considère que des jambes bien conçues sont essentielles. « Digit a été conçu pour accomplir diverses tâches et ses jambes constituent un facteur de différenciation important, explique Daniel Diez, directeur de la stratégie chez Agility. Digit est actuellement employé dans les entrepôts d’Amazon et de Spanx. Agility collabore également avec des constructeurs automobiles, mais ne dévoile pas encore leurs noms.

Agility a étudié la biométrie de la marche et de la course des animaux et a conclu que des jambes semblables à celles des oiseaux, avec des chevilles et des orteils géants, étaient la solution idéale (regardez Digit en action ici). Grâce à ses jambes aviaires, le robot peut s’accroupir et se replier pour être rangé. « La conception des jambes de Digit lui permet de se déplacer de la même manière qu’une personne, ajoute M. Diez. Cela lui permet d’effectuer un ensemble plus diversifié de tâches complexes, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes en mesure de commercialiser nos robots aujourd’hui. »