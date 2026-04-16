MFT et SFTP

Les entreprises échangent d’énormes quantités de données, couvrant un large éventail de sources telles que les systèmes internes, les partenaires externes, le stockage cloud et les environnements hybrides. Ce facteur rend le déplacement sécurisé et fiable des fichiers essentiel.



À mesure que les besoins de l’entreprise augmentent, les équipes informatiques sont chargées de prendre en charge l’automatisation, les grands volumes de données et les intégrations qui vont bien au-delà du simple partage de fichiers. Les données sont également accessibles par plus d’utilisateurs, de partenaires, d’appareils et de systèmes que jamais auparavant, ce qui renforce l’importance de contrôles d’accès clairement définis et de mesures de sécurité fiables. Les exigences croissantes de sécurité dictées par la réglementation, les attentes des clients et la gestion des risques sont tout aussi critiques. Le chiffrement des données en transit, l’authentification des utilisateurs et la tenue de traces d’audit sont devenus des attentes de base pour de nombreux environnements d’entreprise.



Les plateformes de transfert de fichiers géré s’appuient sur des protocoles de transfert de fichiers sécurisés en ajoutant la surveillance, l’application des politiques et la gouvernance, ainsi que des capacités d’automatisation accrues qui pilotent l’audit, la planification, l’orchestration et les workflows de transfert de fichiers. Ensemble, ces technologies offrent aux équipes informatiques une plus grande visibilité et un meilleur contrôle sur les échanges de fichiers tout en respectant les exigences de sécurité et de conformité et en réduisant la complexité opérationnelle de la gestion des transferts de fichiers à l’échelle.