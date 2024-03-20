Qu’est-ce que l’intelligence géographique ?

Les données d’intelligence géographique proviennent de plusieurs technologies, comme les satellites, les drones, le LiDAR et les capteurs alimentés par l’Internet des objets (IdO). En effet, la forte augmentation du nombre d’appareils intelligents alimentés par l’IdO ces dernières années a engendré une quantité massive de données géographiques pertinentes à utiliser dans les plateformes d’intelligence géographique. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et des modèles de fondation évolutifs (les modèles de machine learning (ML) entraînés sur de larges ensembles de données) commence à être mise en œuvre pour faciliter l’analyse de ce volume élevé de données.

Cependant, les systèmes d’information géographique (SIG) sont au cœur des outils d’intelligence géographique. Ce sont des systèmes informatiques qui capturent, stockent, analysent, visualisent et gèrent les données géospatiales. Avec les SIG, les utilisateurs peuvent créer des requêtes interactives, analyser des informations spatiales, mettre à jour des données, intégrer des cartes et présenter les résultats. Sans technologie SIG, les jeux de données géospatiales et leurs informations sont facilement négligés en raison de leur volume et de leur complexité. Les SIG affichent ces données dans des formats faciles à assimiler avec des schémas reconnaissables.

Les entreprises de tous les secteurs utilisent des cartes, des tableaux de bord, des applications et des analyses alimentés par des SIG pour améliorer la gestion des ressources, la gestion des actifs, les évaluations d’impact environnemental, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et d’autres activités. Leader du secteur dans le développement de logiciels SIG, Esri est responsable du développement de nombreuses méthodes et technologies SIG utilisées aujourd’hui, telles qu’ArcGIS.