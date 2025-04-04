Qu’est-ce que le grid computing ?

Les deux types de systèmes informatiques s'appuient sur une infrastructure informatique partagée, mais le grid computing se concentre davantage sur la résolution de problèmes scientifiques ou techniques à grande échelle, tandis que le distributed computing se concentre sur des tâches plus simples.

Le grid computing est souvent associé à un type d'informatique connu sous le nom de « grand défi », à savoir un problème informatique d'origine scientifique ou technique qui a de nombreuses applications. Le défi majeur le plus connu auquel le grid computing a contribué est sans doute le grand collisionneur de hadrons du CERN, l'accélérateur de particules le plus puissant au monde.

Outre la résolution de défis majeurs, le grid computing est également utilisé à des fins commerciales plus pratiques, notamment la gestion des big data et l'analyse de données à grande vitesse, la génération d'informations, la recherche scientifique, les simulations météorologiques et financières complexes et le calcul haute performance (HPC).