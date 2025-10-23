Qu’est-ce que l’automatisation du commerce électronique ?

L’automatisation est souvent appliquée aux processus métier classiques du commerce électronique, tels que la gestion des stocks, le traitement des commandes, le suivi des commandes, les campagnes marketing et les fonctions de support client. Par exemple, une plateforme d’automatisation peut suivre les niveaux de stock en temps réel, alerter les équipes lorsque les stocks sont faibles ou commander à nouveau de nouveaux produits selon les besoins. Il peut également envoyer des e-mails automatiques aux clients en fonction de leurs habitudes d’achat ou de leur historique d’achat, ou leur rappeler les articles restants dans leur panier.

Ces outils d’automatisation aident les entreprises à rester réactives et pertinentes sans nécessiter d’efforts manuels constants. À son tour, l’automatisation permet à la technologie de gérer le travail répétitif, libérant ainsi les humains des tâches manuelles pour se concentrer sur les besoins métier plus créatifs, stratégiques et nuancés.

Plutôt que de simplement gérer des tâches individuelles, une approche d’automatisation réussie vise à orchestrer des workflows et des processus métier complexes et interconnectés afin que les différentes parties de l’entreprise fonctionnent ensemble de façon fluide. Des plateformes comme Shopify et BigCommerce offrent des capacités d’automatisation intégrées, tandis que les solutions d’automatisation avancées comme IBM® watsonx vont plus loin en intégrant la prise de décision et la gouvernance pilotées par l’IA dans le processus. Cela garantit que l’automatisation peut à la fois automatiser les tâches et s’aligner sur les objectifs commerciaux plus larges.