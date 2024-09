Grâce à des analyses en temps réel qui fournissent des informations approfondies et exploitables sur l’expérience client en ligne, ce grand distributeur atteint son objectif de convertir plus de visiteurs en clients satisfaits.



« Si nous détectons un problème dans l’expérience client en ligne, nous pouvons le quantifier, détaille le porte-parole. Cela signifie que nous pouvons voir le nombre de sessions concernées, l’influence de chaque problème sur nos taux de conversion et l’estimation du bénéfice financier associé à la résolution du problème. Ces informations nous permettent d’agir rapidement pour résoudre les problèmes les plus graves et de stimuler nos ventes additionnelles. »



Cette nouvelle façon de travailler permet déjà au distributeur d’identifier et de résoudre en quelques jours des problèmes qui auraient sinon pu passer inaperçus pendant des semaines.



« Il est bien connu que le mobile est l’un des canaux les plus difficiles à utiliser pour stimuler la conversion, car les clients deviennent rapidement frustrés s’ils doivent saisir une grande quantité d’informations sur un mini clavier, explique le porte-parole. Nous constatons que les solutions de paiement comme PayPal sont très utiles pour surmonter ces défis, car elles permettent aux clients de saisir leurs informations de livraison et de facturation une seule fois, et de les réutiliser de manière sécurisée et rationalisée, ce qui raccourcit considérablement le parcours de paiement. »



« Grâce à notre solution d’analyse de l’expérience client, nous avons rapidement détecté que près de 2 000 sessions de paiement sur mobile par semaine avaient été interrompues car le site n’envoyait pas les informations fiscales du client au service PayPal. En rejouant ces parcours, nous avons pu résoudre le problème rapidement, ce qui nous a aidé à générer environ 3 millions de dollars de ventes supplémentaires chaque année. »



Il ajoute : « Les promotions sont également une méthode très efficace pour stimuler les ventes sur mobile, mais nous avons remarqué que l’un de nos principaux codes promotionnels provoquait une erreur de paiement dans plus de 66 sessions par jour. En résolvant le problème rapidement, nous avons aidé notre équipe marketing à remettre la promotion sur les rails, générant environ 1 million de dollars de ventes supplémentaires sur la durée de vie de l’offre en question ».



À ce jour, le distributeur estime qu’il a généré plus de 6 millions de dollars de ventes supplémentaires en corrigeant les différents problèmes rencontrés tout au long du parcours client. À l’avenir, l’entreprise prévoit de continuer à fournir des informations aux différents services de l’entreprise et de leur permettre de satisfaire leurs clients en leur offrant des expériences d’achat fluides sur tous les canaux.



Et le porte-parole de conclure ainsi : « Si vous créez un parcours en ligne fluide, vous faites en sorte que les gens reviennent pour en savoir plus - et nos informations en temps réel sur l’expérience client nous aident à atteindre exactement cet objectif. »