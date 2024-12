Dès que nous avons décidé de travailler avec IBM, nous avons constaté une accélération significative de notre progression. IBM a investi massivement en temps et en ressources pour accélérer notre lancement. IBM a organisé trois ateliers avec nous, chacun animé par une équipe de quatre à six experts techniques de haut niveau en IA générative. Grâce à IBM, nous avons pu bénéficier de l'expertise de spécialistes techniques seniors de haut niveau, de titulaires de doctorats, pour prendre les bonnes décisions au début de notre projet d'IA.

IBM nous a également mis en relation avec TD SYNNEX l'un de ses principaux distributeurs, pour nous aider à développer notre business case et nous fournir des conseils d'experts afin de passer de l'idée au pilote, puis à la bêta ouverte.

On m'a souvent demandé pourquoi j'avais opté pour IBM watsonx ai comme plateforme centrale. Plusieurs raisons ont motivé mon choix, notamment la puissance de la plateforme, qui offre une large gamme de solutions d'IA, ainsi que la priorité accordée à la confidentialité des données et à la conformité. Étant une entreprise basée en Allemagne et opérant à l'échelle européenne, nous accordons une importance capitale à la protection des données et au strict respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne. Les produits d'IA d'entreprise d'IBM nous permettent de contrôler entièrement le stockage et le traitement de nos données, tout en garantissant le respect des réglementations européennes en matière de données et d'IA.

Par ailleurs, la solution d'IA embarquée d'IBM vous confère une totale liberté de choix parmi une vaste sélection de modèles de langage volumineux (LLM) proposés par la librairie watsonx.ai. Ainsi, nous pouvons sélectionner le LLM idéal pour notre application. Initialement, nous avons développé notre outil conversationnel doté de capacités de flux agentiques en utilisant les modèles IBM Granite et Meta Llama 3.1, le LLM ouvert de nouvelle génération de Meta. IBM encourage l'innovation ouverte dans le domaine de l'IA, ce qui nous permet de facilement adopter les nouveaux développements et modèles.

Actuellement, les principales solutions IBM Watsonx de notre plateforme Buddy incluent watsonx.ai, IBM Watson Discovery, watsonx.data et watsonx.governance. IBM nous a guidés tout au long du processus, nous expliquant les avantages de l'implémentation de ces modules et de l'utilisation de techniques de pointe comme la génération augmentée par la recherche (RAG). Le RAG nous permet d'améliorer la qualité du contenu généré par les LLM en intégrant nos propres données dans le modèle. Les outils simples d'utilisation d'IBM nous permettent d'intégrer des documents (PDF, JSON, CSV, Word, bases de données, API dynamiques) à notre assistant e-commerce et web pour des réponses plus précises et plus fiables.